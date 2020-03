Coronavirus: Jetzt vier Personen aus der Region Bruck in häuslicher Quarantäne - erneut Hamsterkäufe

Drei Personen aus dem Landkreis Fürstenfeldbruck müssen wegen des Coronavirus zwei Wochen lang unter häuslicher Quarantäne bleiben. Das bestätigte das Landratsamt am Montag.

Fürstenfeldbruck –

Update vom Mittwoch, 4. März

Nun ist eine vierte Person in Quarantäne wegen Corona. Das teilt das Landratsamt auf Tagblatt-Nachfrage mit. Die anderen drei Personen, die derzeit zu Hause bleiben müssen, seien bisher negativ getestet worden. Der Test zum Ende der 14-tägigen Inkubationszeit stehe aber noch aus. Auch am Brucker Viscardi-Gymnasium ist man von Corona betroffen. Ein für nächste Woche geplanter Austausch einer 10. Klasse mit Italien wurde abgesagt. „Wir haben uns für diese Maßnahme – im Austausch mit dem Elternbeirat – entschieden“, sagt Vize-Schulleiter Werner Faist. Aber das Risiko sei einfach zu groß. Die Verantwortlichen haben es sich nicht leicht gemacht. Zum einen freuen sich die Schüler schon seit Langem auf den Austausch. Zum anderen kostet so eine kurzfristige Stornierung auch Geld. „Wir wisse noch nicht, ob wir da etwas erstattet bekommen.“ Das Coronavirus hat auch Einzug in den Schulalltag gehalten. „Die Schüler wurden noch einmal besonders sensibilisiert“, erklärt Faist. Es werde jetzt verstärkt auf Hygiene geachtet, und es gibt Aushänge in den Fluren und den Toiletten. Ob der Austausch nachgeholt wird, ist bisher noch nicht klar.

Unterdessen kam es erneut zu Hamsterkäufen im Germeringer AEZ. Einige Regale waren wie leergeräumt - und das obwohl tags zuvor die angekündigte Nachlieferung eingetroffen war.

Drei Quarantäne-Fälle

Die betreffenden Personen hatten Kontakt zu Infizierten aus anderen Landkreisen in Oberbayern. Deren Gesundheitsdetektive verständigten die Behörde in Bruck. Bei den drei Personen aus dem Brucker Landkreis wurde das Virus bislang nicht nachgewiesen. Bei der Quarantäne handele es sich um eine reine Vorsichtsmaßnahme, die der Eindämmung des Virus dienen soll.

AEZ: „Vergleichbares nie erlebt“

In vielen Supermärkten hatte bereits am Wochenende aus Angst vor dem Coronavirus und dessen Folgen in einigen Regalen gähnende Leere geherrscht. Vor allem haltbare Lebensmittel wie Nudeln, Reis oder Tomatensoße waren vielerorts vergriffen. Andreas Weigand, Vertriebsleiter bei der AEZ-GmbH, formuliert es ganz nüchtern. „Es gab erhöhte Abverkäufe in den vergangenen Tagen.“

Engpässe bei Lebensmitteln seien allerdings nicht zu erwarten. „Heute rollt eine Riesenwelle an Ware an“, sagte Weigand am Montag. Er gehe davon aus, dass die Regale schnell wieder voll seien – und es auch bleiben. Die Hamsterkäufe seien aber schon außergewöhnlich gewesen. „Etwas Vergleichbares haben wir noch nicht erlebt.“

Vorratskäufe bei Medikamenten hat Apotheker Christian Sickau aus Gröbenzell noch nicht verzeichnet. Mundschutz und Desinfektionsspray seien aber seit Wochen gefragte Güter – und nach jeder neuen Lieferung wieder schnell ausverkauft. Sickau und seine Mitarbeiter achten derzeit besonders auf Hygiene. Auf einen Mundschutz verzichten die Angestellten allerdings. „Das würde die Panik nur vergrößern“, sagt der Apotheker.

Fünf bleiben daheim

Corona und seine Folgen sind mittlerweile auch ein Thema an den Schulen. Das Schulamt hat umfangreiche Informationen herausgegeben. Wer etwa „unspezifische Symptome“ wie Fieber oder Muskelschmerzen zeige und in den vergangenen zwei Wochen in einem Risikogebiet war, solle zu Hause bleiben. Die Behörde berichtet über fünf Schüler, die am Montag in diesem Zusammenhang nicht in der Schule erschienen waren. Alle waren in Italien.

Einen Notfallplan hat auch die Brucker Sparkasse. Hygiene sei sehr wichtig. Deshalb werde auch auf das Händeschütteln verzichtet. Anlass für überstürzte Aktivitäten sehe man nicht, so ein Sprecher. Der Geschäftsbetrieb gehe weiter. st/tog

Lesen Sie außerdem: Coronavirus in Bayern: Ganze Schulklasse steht unter Quarantäne - Landkreis rüstet sich

Auch interessant: Geheimnisse, Mythen, Legenden, Rätsel und verborgene Orte im Landkreis Fürstenfeldbruck