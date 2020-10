Coronavirus: Steht der Landkreis vor einschneidenden Einschnitten in den Schulen?

Die coronabedingte Sieben-Tage-Inzidenz im Landkreis Fürstenfeldbruck ist wieder stark gestiegen. Jetzt kursieren bereits Elternbriefe. Demnach sind weit reichende Schritte an Schulen geplant. Das Landratsamt betont: es ist noch nichts entschieden.

Fürstenfeldbruck - Rechtlich betrachtet hat das Landratsamt gewisse Spielräume dabei, wie es auf die gestiegenen Zahlen reagieren kann oder muss. Wird an einer Schule beispielsweise geteilter Unterricht angeordnet, dann ist es kein Automatismus, dass das dann auch an allen anderen Schulen des Landkreises gelten muss. Eine Sprecherin des Landratsamts betonte daher am Donnerstagabend auf Anfrage: „Es ist nichts entschieden.“

In mehreren Elternbriefen, die die Tagblatt vorliegen, ist aber die Rede davon, dass zumindest an verschiedenen Grundschulen Maßnahmen geplant sind, wobei zuletzt ja eher Gymnasien von Corona betroffen waren.

Tatsächlich laufen im Hintergrund bereits die Telefone heiß. Wie kann die Orga funktionieren? Denn: In vielen Schulen geht man davon aus, dass ab nächster Woche Stufe 3 des so genannten Rahmenhygieneplans gilt. Dann müsste auch während des Unterrichts 1,5 Meter Abstand gehalten werden. Wo das räumlich nicht möglich ist, würde das unter anderem bedeuten, dass Klassen erneut geteilt werden – im wöchentlichen Wechsel dürfte dann nur je eine Gruppe in die Schule. Für die andere würde dann Distanzunterricht gelten. Die Schüler müssten wieder von zu Hause aus lernen. Während des Unterrichts müssten Masken getragen werden. Wann genau Entscheidungen fallen, ist noch unklar. Unklar auch, ob Kitas betroffen sein werden. Hier gab es zuletzt wenige Fälle, heute dann aber doch wieder welche. Nach den Planungen jetzt würden die Regeln bis zu den Herbstferien gelten.

