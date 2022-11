Coronavirus in Fürstenfeldbruck: Inzidenz rückläufig - zwei weitere Tote - weniger positive Patienten

Von: Thomas Steinhardt

3D-Illustration des Corona-Virus. (Symbolbild) © IMAGO

Die Corona-Pandemie bleibt weiterhin ein Thema. Der Ticker gibt Auskunft über aktuelle Entwicklungen im Landkreis Fürstenfeldbruck.

Das Coronavirus hat weitreichende Auswirkungen für die Menschen im Landkreis Fürstenfeldbruck.

Alle Infos zur Corona-Krise im Landkreis FFB finden Sie in unserem neunten Corona-Ticker

Die vorherige Entwicklung ist dem Ticker bis Ende August 2022 zu entnehmen.

Update 11. November: Zwei weitere Personen sind mit Covid-Befund gestorben: Ein 67-Jähriger und eine 51-Jährige erlagen dem Virus. Seit dem 4. November sind 359 neue Corona-Fälle bekannt geworden. Die Inzidenz liegt nach örtlicher Berechnung bei 163 je 100 000 Einwohner. Die Zahl der corona-positiven Patienten in der Kreisklinik ist stark gesunken: Jetzt werden noch sechs Patienten im Brucker Klinikum behandelt, die positiv getestet wurden. Beatmet werden muss niemand. Unterdessen wird die Isolationspflicht in Bayern aufgehoben.

Update 4. November: Seit dem 27. Oktober sind 481 neue Corona-Fälle bekannt geworden. Die Inzidenz liegt nach örtlicher Berechnung bei 177,7. In einem Seniorenheim ist es zu einem Ausbruch gekommen. Elf Bewohner und zwei Mitarbeiter sind positiv getestet worden. Eine 59-Jährige ist mit Covid-Befund gestorben. In der Kreisklinik werden 15 corona-positive Patienten behandelt, einer davon muss beatmet werden. Zwischen dem 25. und dem 27. Oktober waren 253 neue Corona-Fälle bekannt geworden.

Update 25. Oktober: Die Corona-Zahlen sinken. In den vergangenen fünf Tagen haben sich laut Gesundheitsamt 470 Personen bekanntermaßen neu infiziert. Die Inzidenz liegt nach örtlicher Berechnung damit bei 415. In der Kreisklinik werden 33 corona-positive Patienten behandelt, einer davon wird beatmet. Am Montagabend sind in Bruck wieder über 100 so genannte Spaziergänger unterwegs gewesen., Die Organisatoren kündigen an, künftig auch andere Themen als die Corona-Maßnahmen zu besetzen. Man wolle auch Unmut gegen weitere politische Missstände (Energiekrise, Inflation) ausdrücken, heißt es. Die Demo am Montag war laut Kreisbehörde ordentlich angemeldet. Zu den Auflagen gehört, dass Trommeln nicht zur „Herstellung eines Marsches, einer Marschformation oder eines ansonsten militärisch anmutenden Aufzuges“ verwendet werden dürfen, so die Kreisbehörde. Das Klinikum Fürstenfeldbruck berichtet von einer aktuell steht starken Belastung.

Update 20. Oktober: Das Gesundheitsamt meldet 443 neue Corona-Fälle. Die Inzidenz liegt bei 638,9. In der Kreisklinik werden 42 corona-positive Patienten behandelt.

Update 18. Oktober: Drei Männer im Alter von 80, 86 und 95 Jahren sind mit Covid-Befund gestorben. In der Kreisklinik werden 44 corona-positive Patienten behandelt, einer davon wird beatmet. Seit dem 13. Oktober sind 956 neue Corona-Fälle bekannt geworden, die Inzidenz liegt nach örtlicher Berechnung bei 849.

Update 13. Oktober: Ein 80-Jähriger ist mit Covid-Befund gestorben. Seit dem 11. Oktober sind 912 weitere Corona-Fälle bekannt geworden. Die Inzidenz liegt nach örtlicher Berechnung bei 1260. In der Kreisklinik werden 45 corona-positive Patienten behandelt, einer davon muss beatmet werden.

Update 11. Oktober: Seit dem 6. Oktober sind 1861 neue Corona-Fälle bekannt geworden. Nach Berechnung des örtlichen Gesundheitsamts liegt die Inzidenz bei 1472. In dem Altenheim, in dem es zu einem größeren Ausbruch gekommen ist, sind weitere 20 Bewohner positiv getestet worden. Zwei Frauen im Alter von 80 und 96 Jahren sind mit Covid-Befund gestorben. In der Kreisklinik werden 47 corona-positive Patienten behandelt, beatmet werden muss niemand. Die Lage in der Klinik gilt als sehr angespannt.

Wieder Spaziergang Bei einem so genannten Spaziergang ist in Fürstenfeldbruck wieder gegen Corona-Maßnahmen demonstriert worden. Die Polizei zählte 129 Teilnehmer. Die Demo war ordentlich angemeldet.

Update 6. Oktober: Zwei Frauen im Alter von 82 und 92 Jahren sind mit Covid-Befund gestorben - seit Beginn der Pandemie zählt man im Landkreis damit 245 Covid-Todesfälle. Seit dem 4. Oktober sind außerdem 1378 neue Corona-Infektionen bekannt geworden. Nach Berechnung des örtlichen Gesundheitsamts steigt die Inzidenz auf 1340 je 100 000 Einwohner. In einem Heim ist es zu einem Ausbruch gekommen. 14 Bewohner und zwei Mitarbeiter wurden positiv getestet. In der Kreisklinik werden 36 corona-positive Patienten behandelt, beatmet werden muss niemand.

Update 4. Oktober: Seit dem 29. September sind 1570 neue Corona-Fälle bekannt geworden. Die Inzidenz liegt nach örtlicher Berechnung bei 1183,64. In der Kreisklinik werden 28 corona-positive Patienten behandelt, einer davon muss beatmet werden. Zum Wiesn-Ende schwillt die Corona-Welle in Bayern weiter an.

Update 29. September: Das Gesundheitsamt berichtet von 1034 neuen Corona-Fällen gegenüber dem letzten Update. Die Inzidenz liegt bei 912,73. In der Kreisklinik werden 16 corona-positive Patienten behandelt.

Update 27. September: Das Gesundheitsamt meldet 974 neue Corona-Fälle gegenüber dem letzten Update. Die Inzidenz steigt auf 577,27. Ein 74-Jähriger ist mit Covid-Befund gestorben. In dem zuletzt schon von einem Ausbruch betroffenen Seniorenheim haben sich weitere elf Bewohner sowie ein weiterer Mitarbeiter infiziert. In der Kreisklinik werden 16 corona-positive Patienten behandelt, beatmet werden muss niemand.

Versammlung nicht angemeldet Zwischen 80 und 100 Menschen sind laut Polizei am Montag wieder bei einem so genannten Spaziergang auf die Straße gegangen, um gegen Corona-Maßnahmen zu demonstrieren. Die Versammlung war laut Polizei nicht angemeldet. Ein Leiter sei nicht zu erkennen gewesen. Zunächst hatte zwar eine Anmeldung für eine Demo respektive Versammlung vorgelegen, berichtete ein Sprecher der Polizei. Diese sei dann aber wieder zurück genommen worden.

Update 22. September: In einem Seniorenheim ist es zu einem größeren Corona-Ausbruch gekommen. Elf Bewohner und ein Mitarbeiter wurden laut Gesundheitsamt positiv getestet. Insgesamt sind seit dem 20. September 296 neue Corona-Fälle bekannt geworden. Die Inzidenz steigt auf 322. In der Kreisklinik werden fünf corona-positive Patienten behandelt, beatmet werden muss niemand.

Update 20. September: Eine 55-Jährige und ein 91-Jähriger sind mit Covid-Befund gestorben. Seit dem letzten Update vom 15. September sind im Gesundheitsamt 414 neue Corona-Fälle bekannt geworden. Die Sieben-Tage-Inzidenz liegt bei 296. In der Kreisklinik werden 13 corona-positive Patienten behandelt, beatmet werden muss niemand. Am Montag sind nach Angaben der Polizei wieder um die 100 Menschen in Fürstenfeldbruck auf die Straße gegangen, um gegen Corona-Maßnahmen zu demonstrieren. Der so genannte Spaziergang war allerdings nicht angemeldet.

Update 15. September: Das Gesundheitsamt meldet 238 neue Corona-Fälle. Die Inzidenz liegt bei 237,73. In der Kreisklinik werden zehn corona-positive Patienten behandelt, einer davon muss beatmet werden.

Update 13. September: Gegenüber dem letzten Update sind 285 neue Corona-Fälle bekannt geworden. Die Inzidenz liegt nach örtlicher Berechnung bei 201,82. In der Kreisklinik werden 13 corona-positive Patienten behandelt, zwei davon müssen beatmet werden.

Spaziergang ohne Anmeldung Am Montag sind rund 80 Demonstranten in Bruck auf die Straße gegangen, um gegen Corona-Maßnahmen zu protestieren. Laut Polizei war der so genannte Spaziergang nicht angemeldet, ein Verantwortlicher habe nicht festgestellt werden können.

Update 8. September: Seit dem 6. September sind 159 neue Corona-Fälle bekannt geworden. Die Inzidenz liegt bei 214,1. In der Kreisklinik werden 15 corona-positive Patienten behandelt, einer davon wird beatmet.

Update 6. September: Ein 86-Jähriger ist mit Covid-Befund gestorben. Seit dem 1. September sind 312 neue Corona-Fälle bekannt geworden. Die örtlich berechnete Inzidenz liegt jetzt bei 234,55. In der Kreisklinik werden 18 corona-positive Patienten behandelt, einer davon muss beatmet werden.

Update 1. September: Ein 54-Jähriger ist mit Covid-Befund gestorben. Gegenüber dem 30. August sind 204 neue Corona-Fälle bekannt geworden. Die Inzidenz liegt nach örtlicher Berechnung bei 241,81. In der Kreisklinik werden 17 corona-positive Patienten behandelt, einer davon muss beatmet werden.

Update 30. August: Gegenüber dem letzten Update sind 328 neue Corona-Fälle bekannt geworden. Die Inzidenz liegt nach örtlicher Berechnung bei 240. Ein 81-Jähriger ist mit Covid-Befund gestorben. Insgesamt sind im Landkreis 238 Menschen seit Ausbruch der Pandemie mit Covid-Befund verstorben. In der Kreisklinik werden derzeit 14 corona-positive Patienten behandelt, zwei davon müssen beatmet werden. Der Blick in den bevorstehenden Corona-Herbst bereitet unterdessen vielen Sorgen.

Update 25. August: Die Coronazahlen im Landkreis sinken weiter. Das Gesundheitsamt meldet 200 neue Fälle. Die örtlich berechnete Inzidenz liegt laut Landratsamt bei 211,36. In der Klinik werden noch zehn Patienten mit Corona-Befund behandelt. Einer von ihnen muss beatmet werden. (Übertrag vom vorherigen Ticker)

