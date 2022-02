Coronavirus: Zahlen aus den einzelnen Orten im Landkreis Fürstenfeldbruck

Von: Thomas Steinhardt

Das Coronavirus heftet sich mit dem Spike-Protein (rot gefärbt) an die Körperzelle. © Science Photo Library via www.imago-images.de

Wie viele Menschen sind in welchem Ort mit dem Corona-Virus infiziert? Aufschluss darüber und weitere Fragen gibt eine Tabelle, die einmal pro Woche aktualisiert wird.

Fürstenfeldbruck - Diese Zahlen stellen eine Momentaufnahme dar, sie können sich jederzeit ändern. Sie lassen nur bedingt Schlüsse auf das Ansteckungsgeschehen zu, da hierfür der tatsächliche Aufenthaltsort und das individuelle Verhalten maßgeblich sind. Bei Berufstätigen etwa ist der überwiegende tatsächliche Aufenthaltsort oft nicht am Wohnort, sondern am Arbeitsort, so das Landratsamt.

Der Stand am 3. Februar 2022.

Gemeinde Infiziert Gestorben Genesen Aktiv Landkreis FFB gesamt 26 657 200 22 323 4134 Adelshofen 245 3 217 25 Alling 460 3 410 47 Althegnenberg 177 3 147 27 Egenhofen 463 3 384 76 Eichenau 1287 24 1047 216 Emmering 778 5 635 138 Fürstenfeldbruck 5039 54 4238 747 Germering 5227 32 4427 768 Grafrath 426 1 350 75 Gröbenzell 1987 30 1698 259 Hattenhofen 162 1 141 20 Jesenwang 220 2 171 47 Kottgeisering 124 0 104 20 Landsberied 245 1 213 31 Maisach 1727 5 1320 402 Mammendorf 507 2 444 61 Mittelstetten 143 0 129 14 Moorenweis 480 5 414 61 Oberschweinbach 199 6 172 21 Olching 3294 7 2748 539 Puchheim 2872 11 2415 446 Schöngeising 217 1 173 43 Türkenfeld 378 1 326 51 Quelle: Landratsamt

Aktuelle Informationen zur Entwicklung der Pandemie im Landkreis Fürstenfeldbruck findet man im Ticker zum Coronavirus.

