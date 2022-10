Crash an der Kaisersäule - Elektro-Auto beteiligt

Von: Thomas Steinhardt

Teilen

Der Einsatz an der Kaisersäule. © Feuerwehr Puch

An der Kaisersäule bei Puch sind zwei Autos zusammengestoßen. Der Sachschaden ist beträchtlich.

Puch - Eine 50-jährige Mammendorferin wollte mit ihrem Ford an der Kaisersäule nach links abbiegen. Dabei übersah sie laut Polizei den Kia eines 72-jährigen Emmeringers, der in Richtung Fürstenfeldbruck unterwegs gewesen war. Beide Fahrzeuge stießen in der Kreuzung zusammen. Dabei entstand ein Sachschaden von rund 15 000 Euro. Verletzt wurde laut Polizei aber niemand.

(Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s jetzt auch in unserem regelmäßigen FFB-Newsletter.)

Stromlos schalten

Vor Ort war die Feuerwehr aus Puch - und aus deren Sicht bestand die Besonderheit bei dem Einsatz darin, dass ein Elektrofahrzeug (der Kia) beteiligt war. Der Wagen wurde im vorderen Bereich mittelschwer beschädigt - das erfordert ein besonderes Herangehen für die Feuerwehr. „Praktischerweise waren drei unserer Ehrenamtlichen mitten in Schulungen in Sachen E-Mobilität und wussten somit sofort, was zu tun war ,um das Fahrzeug stromlos zu schalten“, heißt es im Bericht der Feuerwehr aus Puch. „Damit waren die Gefahren des elektrischen Antriebs beseitigt und der normale Ablauf konnte beginnen.“ Hier sei wieder einmal deutlich geworden, wie wichtig stetige Weiterbildung für die Einsatzkräfte ist.

An der Kaisersäule kommt es immer wieder zu Unfällen. Der Bau eines Kreisverkehr scheiterte einst an Vorstellungen des Denkmalschutzes. Das macht Umplanungen nötig.

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus dem Landkreis Fürstenfeldbruck finden Sie auf Merkur.de/Fürstenfeldbruck.