Crash auf der B2 bei Puchheim-Ort geht mit Sachschaden ab

Bei einem Einbiege-Unfall auf der B2 bei Puchheim-Ort sind rund 4000 Euro Sachschaden entstanden. Verletzt wurde niemand. Und das hat einen Grund.

Puchheim-Ort - Am Montag Abend um 19 Uhr bog ein 28-Jähriger aus München mit seinem Pkw VW-Passat in Puchheim-Ort auf die B2 in Fahrtrichtung Fürstenfeldbruck ein. Beim Einfädeln übersah der Münchner den vorfahrtsberechtigten Dacia eines 56-Jährigen aus den östlichen Landkreises Fürstenfeldbruck, so dass es zum Zusammenstoß zwischen beiden Fahrzeugen kam. Der Dacia-Fahrer hatte noch versucht, auszuweichen.

„Bei dem Unfall wurde glücklicherweise keiner der Fahrzeuginsassen verletzt, da sie alle vorschriftsgemäß angegurtet waren“, heißt es im Bericht der in diesem Fall zuständigen Polizei in Gröbenzell. Es entstand allerdings ein Gesamtsachschaden von rund 4000 Euro.