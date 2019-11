Critical Mass in Fürstenfeldbruck: 20 Leute rollen mit dem Rad durch die Stadt

Sie wollen auf die Rechte von Fahrradfahrern aufmerksam machen: Um die 20 Radler veranstalteten am frühen Freitagabend eine gemeinsame Tour durch Bruck, eine sogenannte Critical Mass.

Fürstenfeldbruck - Über soziale Netzwerke war zum Rudl-Radeln eingeladen worden. Man traf sich um 15.30 Uhr am Bahnhof, um nebeneinander durch die Stadt zu fahren. Dass Autofahrer dadurch vielleicht keine so freie Fahrt wie sonst haben, ist Absicht bei so einer Aktion. Denn die Aktivisten wollen so auf die Rechte von Fahrradfahrern im Verkehr hinweisen und darauf drängen, dass ihnen mehr Raum zugestanden wird. Mit dabei war unter anderem die ÖDP-Stadträtin Alexa Zierl. Zum Radeln aufgerufen hatte unter anderem die Brucker Friday-For-Future-Bewegung. Auch in Olching hat es bereits mehrere solche gemeinsamen Touren gegeben, wobei es dort auch zu Beschwerden von Autofahrern kam.