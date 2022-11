CSU und Freie Wähler: Saatkrähen sollen künftig gejagt werden dürfen

Eine Krähe. © picture alliance / dpa

CSU und Freie Wähler wollen die Krähenbekämpfung erleichtern. Sie unternehmen entsprechende politische Schritte.

Fürstenfeldbruck - Saatkrähen sind streng naturgeschützt – und sorgen gleichzeitig für massiven Ärger. Sie machen Dreck, Krach, fressen Felder leer und haben bereits junge Schäfchen angegriffen.

Die Landtagsabgeordneten Benjamin Miskowitsch (CSU) und Hans Friedl (FW) unterstützen daher den Versuch, den Schutzstatus der Krähen herabzusetzen. Der Ausschuss für Umwelt und Verbraucherschutz im Landtag hat jetzt die Staatsregierung dazu aufgefordert, sich ebenfalls entsprechend zu engagieren. Die Aufforderung lautet, sich mittels einer Initiative im Bundesrat für die Herabstufung einzusetzen und auf EU-Ebene darauf hinzuwirken, dass Saatkrähen bejagt werden dürfen.

„Da ich selbst in Mammendorf in der Nähe einer großen Saatkrähenpopulation wohne, ist mir das Problem mit den seit Jahren steigenden Tierbeständen sehr bewusst“, so der Landtagsabgeordnete für den Stimmkreis Fürstenfeldbruck-Ost, Benjamin Miskowitsch.

„Nicht nur die Lärmbelästigung ist enorm, sondern auch die Schäden für die Landwirtschaft“, so Miskowitsch weiter. Denn auf den Feldern pickten die Saatkrähen die Samen aus der Erde. Auch neugeborene Lämmer würden mitunter von Saatkrähen angegriffen und tödlich verletzt.

Die bisherigen Maßnahmen zur Vergrämung der Vögel hätten das Problem nur verlagert, sagt der FW-Abgeordnete Hans Friedl. Die Tiere suchten sich neue Brutplätze und bildeten dort große Kolonien. „Saatkrähen haben hierzulande praktisch keine natürlichen Feinde, wodurch sie sich in den vergangenen Jahren ungebremst vermehren konnten“, erklärt Hans Friedl.

Vogelschutz dürfe nicht höher bewertet werden als die berechtigten Interessen der Menschen, so Friedl weiter. Gerade Biobetriebe seien nicht selten von existenzbedrohenden Ernteausfällen betroffen, weil das unvergällte Saatgut von den Krähen bevorzugt gefressen werde.

