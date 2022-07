Licht und Tanz verschmelzen

Von: Helga Zagermann

„Bygones“ vom „Out Innerspace Dance Theatre“. © Andrea Macchia

Es ist eine Zwischenwelt, in die das „Out Innerspace Dance Theatre“ aus Vancouver/Kanada die Zuschauer in „Bygones“ („Vergangene Zeiten“) am fünften Abend des Festivals „Dance First“ entführt hat.

Fürstenfeldbruck - „Bygones“, das ist eine Illusion zwischen Helligkeit und Dunkelheit, zwischen Entstehen und Vergehen, zwischen Raum und Zeit. Die Tänzer der kleinen Kompanie hatten das Stück aus Improvisationen heraus über eine Dauer von zweieinhalb Jahren mit den Ensemble-Gründern Tiffany Tregarthen (die mit auf der Bühne stand) und David Raymond (der verletzt zuschauen musste) entwickelt.In „Bygones“ sind bekannte Regeln außer Kraft gesetzt. Ein Tänzer rutscht am Boden entlang, kommt aber nicht vorwärts. Er kann sich auch nicht hochstemmen – seine Arme geben immer wieder nach. Und wenn er dann steht, knicken die Beine weg.

Das Ensemble will damit ein Gefühl transportieren: Man weiß nie, was kommt; es gibt keine Sicherheiten. Deshalb bricht die Musik teilweise abrupt ab, das Licht geht aus. Einmal schweben Tänzer in der Luft, später tanzen Möbelstücke. Und dann ist da auch noch eine alleine den Tisch entlangwandernde Tasse, ein sich selbst aufschlagendes Buch und ein Regenschirm, der quasi flügelschlagend einem Tänzer hinterherläuft. Ein seltsamer Kosmos also, der sich Szene für Szene nur scheinbar komplett verändert – denn nach und nach entdeckt der Zuschauer Parallelen und wiederkehrende Motive.

Alles zusammengehalten wird von der grandiosen Lichttechnik, die den hervorragenden Tänzern manchmal sogar die Schau stiehlt. Scheinwerfer teilen die Bühne in horizontale Etagen und vertikale Räume, liefern Schatten- und Zeitlupeneffekte sowie Lichtexplosionen, Figuren werden vom Licht geschluckt und an anderer Stelle wieder ausgespuckt. Insgesamt entsteht eine magische Zeitlosigkeit.

Faszinierendes Tanztheater also, eine mutige Choreografie, die das Publikum fordert. Athletisch-formvollendeter Tanz ist dreimal bei einer Art Pas de deux zu sehen. Gerne wäre man auch in dieser Zwischenwelt noch ein bisschen länger geblieben.

Karten für die letzten beiden Festivalabende gibt es auf dancefirst.de. Zu Gast ist noch das Slowenische Staatsballett mit „Carmina Burana“ (14. Juli), bei „Made in FFB“ präsentieren örtliche Tanzstudios ihr Können (28. Juli).