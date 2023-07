Darum ist die Tagespflege der Nachbarschaftshilfe so beliebt

Von: Ingrid Zeilinger

Mit dem Frühstück beginnt das Programm in der Tagespflege. Nachbarschaftshilfe-Leiterin Christine Grunert (vorne), Michaela Kozlowski (hinten r.) und Susanne Beistle schenken Kaffee nach. © Peter Weber

Für Besucher sind es schöne Stunden, für ihre Angehörigen Zeit zum Durchschnaufen. Das bietet die Tagespflege der Nachbarschaftshilfe seit 25 Jahren.

Fürstenfeldbruck – In den hellen Räumen der Tagespflege läuft gerade das Frühstück. An einem Tisch haben sich lauter Männer versammelt. Am anderen trinken die Damen gemütlich ihren Kaffee aus. Alle tragen schicke Hemden und Blusen – extra für diesen Besuch. „Für sie ist es wie ausgehen“, sagt Susanne Beistle, Pflegedienstleiterin bei der ökumenischen Nachbarschaftshilfe (NBH). Es ist der Höhepunkt der Woche.

Seit 25 Jahren kommen die Senioren – mit Demenz oder anderen Erkrankungen mit Pflegegrad – in die Tagespflege. Damals machten die damalige Sozialreferentin Maria Röhl, NBH-Leiterin Beate Hollenbach und Pflegedienstleiterin Dagmar Lübke im Stadtrat einen Vorstoß – und der genehmigte das Projekt, berichtet NBH-Geschäftsführerin Christine Grunert. Dass zeitgleich das Mehrgenerationenhaus im Westen entstand, war eine glückliche Fügung. Dort konnten NBH und Tagespflege 1997 einziehen.

In den ersten zehn Jahren war die Nachfrage noch gering. Zum einen habe es Vorbehalte gegeben, berichtet Grunert. „Man wollte die Angehörigen nicht abschieben.“ Zum anderen übernahm die Krankenkasse nicht die vollen Kosten. Inzwischen wird je nach Pflegestufe zumindest ein Tag gezahlt. Seitdem ist die Tagespflege voll ausgelastet – sogar mit Warteliste.

Eher eine Tagesstätte

Der Name drückt nicht aus, was sich dahinter verbirgt. Die Tagespflege ist eher eine Tagesstätte mit Beschäftigungsangebot. Die Pflege finde zu Hause statt, und in der Tagespflege gibt es Unterstützung. Oft helfen sich die Gäste gegenseitig. „Die Toleranz untereinander ist sehr groß“, sagt Michaela Kozlowski, Leiterin Soziale Dienste.

Das Frühstück ist inzwischen beendet, die 15 Gäste haben in bequemen Sesseln Platz genommen. Leichte Gymnastik steht auf dem Programm – ebenfalls ein fester Programmpunkt. Danach können die Besucher tun, worauf sie Lust haben: Es gibt eine Werkstatt, manche helfen gerne in der Küche, andere knobeln am Kreuzworträtsel. Es gibt Mensch-ärgere-dich-Runden, Gedächtnistraining – nur keine Schafkopf-Runde, sehr zu Kozlowskis Bedauern. Die elf Mitarbeiter sind erfinderisch: Im Winter wird eine Indoor-Schneeballschlacht gemacht, sogar eine Hitparade gibt es. „Mit Musik kann man die Menschen lange erreichen“, sagt Kozlowski.

Verwöhnpaket

Das Mittagessen wird vor Ort gekocht – so können die Gäste Wünsche äußern. Nach der Mittagsruhe ist nochmal Freizeit, und zum Abschluss gibt es Kaffee und Kuchen. „Der Tag ist anstrengend“, sagt Kozlowski. Am Abend sind die Senioren müde, aber glücklich. „Menschen und Geist blühen richtig auf, weil sie integriert sind“, sagt Beistle. Das steigere das Wertgefühl. „Wir brauchen die Gesellschaft, zu Hause vereinsamt man“, erzählt ein Besucher, während er mit den Füßen kreist. „Und wir werden hier verwöhnt und unterhalten“, ergänzt eine Dame. Über dieses Lob freuen sich die Mitarbeiter.

WLan und Handy

Zwischen einem und drei Tagen pro Woche kommen die Gäste. Die NBH achtet darauf, dass das Gruppengefüge stimmt. Und man geht mit der Zeit: Das Handy ist ein Dienstgerät. Die Besucher zeigen sich über WhatsApp Bilder von den Enkeln. Und die Pfleger surfen, um die fehlenden Antworten des Kreuzworträtsels zu finden.

Das alles ermöglichen auch die NBH-Mitglieder über ihre Beiträge. Zudem unterstützt die Stadt Fürstenfeldbruck die Tagespflege. Daher steht die NBH nicht vor dem Aus, sondern wächst. Bewerber melden sich durch Mundpropaganda. Ein Beleg für die Erfolgsgeschichte, die wegen Corona mit einem Jahr Verspätung gefeiert wird.

Tag der offenen Tür in der Tagespflege im Mehrgenerationenhaus LiB, Am Sulzbogen 56, ist am Samstag, 29. Juli, 9.30 bis 14 Uhr.