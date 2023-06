Es hat sich einiges angestaut: Darum streiken jetzt die Apotheker

Von: Tobias Gehre

Benedikt Strasdat aus Grafrath hilft gerne Menschen, doch die Konditionen müssen stimmen. © mm

Schlechte Bezahlung, hohe Kosten, überbordende Bürokratie und so manche Ungerechtigkeit: Bei den Apothekern hat sich einiges angestaut. Aus Protest schließen viele von ihnen am 14. Juni ihre Läden.

Landkreis – Auch im Landkreis werden viele Patienten vor verschlossenen Türen stehen.

Benedikt Strasdat wusste, worauf er sich einlässt. Als Kind einer Apothekerin kennt er das Geschäft mit Arzneien seit Jahrzehnten. Anfang des Jahres hat er von seiner Mutter die beiden Apotheken in Grafrath und Eching übernommen. Seitdem ist er Chef von 16 Mitarbeitern. Bereut hat er diesen Schritt nicht. Doch aus seiner Sicht liegt einiges im Argen. Deshalb sperrt der 35-Jährige am 14. Juni wie viele seiner Kollegen in Deutschland sein Geschäft aus Protest für einen Tag zu.

Ständig investieren

Benedikt Strasdat fühlt sich ungerecht behandelt. Die Honorare, die er und seine Kollegen für ihre Leistungen erhalten, seien seit fast 20 Jahren nicht mehr angepasst worden. Dabei müssten Apotheken ständig investieren. Allein für die technischen Voraussetzungen so genannte E-Rezepte annehmen zu können, habe er für Software-Dienstleitungen rund 5000 Euro in die Hand nehmen müssen. „Doch dafür gibt es keinerlei Förderung“, so der Apotheker.

Auch beim Thema Bürokratie sei eine Grenze erreicht. Dokumentation und Kommunikation mit Krankenkassen nehme einfach zu viel Zeit in Anspruch. Diese fehle dann für die eigentliche Aufgabe eines Apothekers und seiner Mitarbeiter: die Patienten bestmöglich zu beraten. Die viele Bürokratie schrecke zudem potenzielle Arbeitskräfte ab.

Sauer ist Strasdat vor allem auf das Gesundheitsministerium. Dieses habe vor kurzem erklärt, den Apotheken gehe es doch gut. Als Grundlage für diese Einschätzung habe der Umsatz aus dem Pandemiejahr 2021 gedient. „Dabei ist der Umsatz die denkbar schlechteste Kennzahl für die Lage der Apotheken.“ Denn die Vergütung seiner Leistungen sei klar geregelt. Höherer Umsatz sei keinesfalls gleichbedeutend mit höherem Gewinn.

Vier Apotheken geschlossen

Thomas Benkert, Apotheker aus Mammendorf und Vizepräsident der Bundes-Apothekerkammer kann den Ärger seiner Kollegen nachvollziehen. Er weist zudem auf eine ziemlich gemeine Kostenfalle für Apotheker hin. Habe ein Rezept etwa einen Formfehler könne es passieren, dass der Apotheker sein Geld nicht bekomme – und auf den Kosten für das Arzneimittel sitzen bleibe.

All diese Faktoren führten dazu, dass immer mehr Kollegen hinschmeißen. „Wir verlieren in Deutschland alle 17 Minuten eine Apotheke“, sagt Benkert. Allein in Fürstenfeldbruck hätten in den vergangenen Jahren vier Apotheken geschlossen. Bei diesen Rahmenbedingungen würden auch nicht mehr viele junge Apotheker den Schritt in die Selbstständigkeit wagen.

Benedikt Strasdat hat diesen dennoch getan – und ist immer noch froh darüber. Trotz allem liebe er seinen Beruf. Der Kontakt zu den Kunden sei durch nichts zu ersetzen. „Und es ist sehr befriedigend, Menschen helfen zu können.“

Am Protesttag

sind viele Apotheken geschlossen. An jedem Geschäft gibt es aber einen Aushang, der über den Notdienst informiert. Weitere Informationen gibt es bei der Landes-Apothekerkammer unter www.blak.de.

