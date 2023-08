Das Alter von Bäumen ist seine große Forscher-Leidenschaft

Für seine Verdienste wurde Franz Herzig (r.) von der Gesellschaft für Archäologie in Bayern mit der Rainer-Christlein-Medaille ausgezeichnet. Die Ehrung übernahmen (v.l.) Schatzmeister Willi Wagner, Vize-Vorsitzende Silvia Condreanu-Windauer, Vorsitzender Bernd Päffgen und Stellvertreter Ludwig Husty. © Peter Weber

Er gilt als einer der ersten Dendro-Techniker in Europa. Nun wurde Franz Herzig von der Gesellschaft für Archäologie in Bayern ausgezeichnet.

Fürstenfeldbruck – Franz Herzig kam im Jahr 1990 nach Bayern, berichtet Anna Ulrike Bergheim vom Historischen Verein. Bei ersten Grabungen in der Feuchtbodensiedlung in Pestenacker (Kreis Landsberg) tauchte so viel Holz auf, dass man ein Feldlabor einrichtete. Herzig übernahm die Leitung. Diese Grabung – die Initialzündung für Herzig und für die Dendroarchäologie in Bayern – sei heute Weltkulturerbestätte.

Herzig zog 1999 von München mit seiner Abteilung in das ehemalige Kloster in Thierhaupten, wo die Außenstelle des Landesamts für Denkmalpflege noch immer ihren Sitz hat. Der Eiskeller, in dem die Mönche ihr Bier unter ganzjährig gleichbleibend kühlen Temperaturen lagerten, beherbergt das Archiv der Dendroarchäologen. Rund 60 000 Hölzer hat Herzig in seiner 30-jährigen Tätigkeit untersucht. Von jeder Probe lagert ein Stück dort. Seine wichtigsten Projekte zu 6000 Jahren Holznutzung in Bayern sind unter dem Titel „Schnitze dein Leben aus dem Holz, das du hast“ in einer Broschüre des Landesamts für Denkmalpflege zusammengefasst.

Für seine Verdienste um diese junge Wissenschaft wurde Franz Herzig von der Gesellschaft für Archäologie in Bayern (GfA) mit der Rainer-Christlein Medaille geehrt. Eine Ehre, die 2015 auch dem damaligen Kreisheimatpfleger Toni Drexler für seine Verdienste um die Erforschung der Vor- und Frühgeschichte im Brucker Landkreis zuteil wurde.

Herzigs Nachfolgerin Julia Weidemüller berichtete, dass die relativ junge Wissenschaft zur Altersbestimmung von Bäumen zu Beginn des 20. Jahrhunderts erfunden wurde. Anhand der Jahresringe kann man das Alter einzelner Bäume bestimmen. Durch Überlappungen werden auch ältere Hölzer der gleichen Baumart in die Chronologie eingebunden. In Deutschland gelang es an der Universität Hohenheim, eine durchgehende Linie über 12 000 Jahre für Eichen zu entwickeln, den Hohenheimer Jahrringkalender.

Die Archäologen können mit Hilfe von datierten Holzfunden Landschaften, Wirtschaftssysteme, Siedlungsräume und sogar das Klima für bestimmte Zeiten rekonstruieren. Mit Hilfe der Dendro-Analysen lassen sich Nachweise für Vulkanausbrüche und Erdbeben genauso erbringen wie für Schwermetallbelastungen und die Höhe des Grundwasserstandes. Dass aktuell auch mit Proben aus Thierhaupten ein Forschungsprojekt zur Klimageschichte der letzten 8000 Jahre durchgeführt werden kann, sei in erster Linie das Verdienst von Franz Herzig. Das hoben auch Bernd Päffgen, Vorstand der Gesellschaft für Archäologie, und Walter Irlinger, Landesarchäologe und Vize-Leiter des Landesamts für Denkmalpflege, hervor.

