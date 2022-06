Das Ampertal hat eine neue Gebietsbetreuerin

Von: Helga Zagermann

Die neue Gebietsbetreuerin Katharina Platzdasch (M.) mit Esther Veges (l., Geschäftsführerin Landespflegeverband Dachau) und Petra Kotschi (Pflegeverband Bruck). © mm

Katharina Platzdasch ist die neue Gebietsbetreuerin im Ampertal für die Landkreise Fürstenfeldbruck und Dachau. Die 28-jährige Biologin kümmert sich dort für die Landschaftspflegeverbände um Besucherlenkung und Öffentlichkeitsarbeit.

Fürstenfeldbruck - Die bayerischen Gebietsbetreuer sind für 37 hochwertige Gebiete zuständig, die zum europaweiten Schutzgebiets-Netzwerk „Natura 2000“ gehören. Dazu zählt auch das Ampertal. Es ist landesweit eines der bedeutendsten Flusstäler. Trotz der Amperbegradigung Anfang des 20. Jahrhunderts sind noch viele Lebensräume wie Auwälder, Altwasser und Streuwiesen vorhanden. Dort zu finden sind viele geschützte Pflanzen- und Tierarten.

Mehr Schutz

„Seit Ausbruch der Pandemie braucht das Ampertal mehr Schutz denn je“, sagt Platzdasch. „Viele Menschen suchen dort Erholung und stören oft unwissentlich die Rückzugsorte sensibler Arten.“ Sie werde mit Vertretern von Behörden und weiteren Akteuren Maßnahmen zur Besucherlenkung sowie Schutzkonzepte für hoch sensible FFH-Lebensräume initiieren und weiterentwickeln.

Als Gebietsbetreuerin setzt sich die Biologin für „ihr“ Areal ein – beginnend in Grafrath im Anschluss an das Gebiet „Ammersee und Umgebung“ und endend nördlich von Haimhausen, wo die Amper den Landkreis Dachau verlässt. Durch Führungen und Umweltbildung – etwa im Rahmen des Ferienprogramms – solle die Freude am Naturerleben und die Wertschätzung der Natur gefördert werden. Katharina Platzdasch sagt, sie will „die Zusammenhänge erlebbar und nachvollziehbar“ machen. Denn: „Was man kennt, schätzt man. Und nur was man schätzt und liebt, schützt man auch.“ zag

Folgende Führungen finden demnächst statt:



12. Juli, 19 bis 21 Uhr: „Jäger der Lüfte – Libellen und Fledermäuse im Ampertal“, Treffpunkt: Kläranlage Ampermoching, Grießlstraße, Anmeldung auf www.dachauer-forum.de.



21. Juli, 20.45 bis 22.15 Uhr: „Unterwegs zu den nächtlichen Jägern“, Treffpunkt: Volksfestplatz Olching, Anmeldung bis 15. Juli unter Telefon 0173/5904410, erneut am 12. August, Treffpunkt: Parkplatz an der Brücke Hirschgangweg, Haimhausen, Anmeldung bis 5. August; nochmals am 17. August, Treffpunkt: Emmeringer Hölzl, Rathaus Emmering, Anmeldung bis 11. August unter der oben genannten Nummer. zag

