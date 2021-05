Das Autokino geht in die zweite Runde

Im eigenen Auto vor der Großleinwand: Der Volksfestplatz bietet derzeit das einzige Kinovergnügen in der Stadt.

Fürstenfeldbruck

von Peter Loder schließen

Das Brucker Autokino ist in seine zweite Saison gestartet. Bis Ende Juni flimmern nun wieder Filme über die riesige aufblasbare Leinwand am Volksfestplatz.

Fürstenfeldbruck – Zweieinhalb Stunden vor Sonnenuntergang schart Markus Eisele seine acht Mitarbeiterinnen um sich. Das letzte Briefing, bevor sich am Donnerstagabend das Tor zum Autokino am Volksfestplatz öffnet. Vor einem Jahr, als wegen der Corona-Pandemie und den geschlossenen Lichtspieltheatern den Kinofans erstmals der Filmgenuss unter freiem Himmel angeboten wurde, ging der Vollblut-Cineast noch von einem einmaligen Ereignis aus. „Ich hätte nicht gedacht, dass ich noch einmal hier stehen würde“, sagt Eisele.

Für die Neuauflage sind die behördlichen Auflagen kleiner geworden. So dürfen heuer die Besucher ihre Autos verlassen, um sich an Verkaufsständen mit Snacks und Getränken zu versorgen. Die Maskenpflicht bleibt aber bestehen. Und grünes Licht gab es auch erst fünf Tage vor der ersten Vorstellung am Donnerstagabend. Keine Zeit mehr, um einen Gerüstbauer für die Mammut-Leinwand aufzutreiben. Eisele und der für den technischen Ablauf zuständige Kino-Profi Tom Blum wurden trotzdem fündig und organisierten eine aufblasbare Filmbühne.

Riesen-Hüpfburg

Knapp 20 Minuten dauert es, bis sich die 16 Meter breite und 19 Meter hohe Kulisse zur vollen Pracht entfaltet. Der an eine überdimensionale Hüpfburg erinnernde Air Screen wurde bei einem Verleiher am Bodensee ausfindig gemacht. Die filmreife Aufblasnummer dauert 20 Minuten und wird sich jeden Abend wiederholen. Denn die Leinwand ist nicht sturmfest. Deshalb kann Eisele auch kurzfristige Absagen oder gar einen Abbruch nicht ganz ausschließen. Wiederholungstermine sind für solche Fälle aber eingeplant.

Für einen Blick auf die Leinwand hat Mona Ragheb keine Zeit. Die 48-jährige Grafratherin verköstigt die Kinobesucher mit Crêpes. Nebenan bei Lina Winkler ploppen Popcorn auf. Wie fast alle Autokino-Mitarbeiterinnen ist auch sie in „normalen Zeiten“ bei Eisele im nur 200 Meter entfernten Lichtspielhaus beschäftigt. Ein Unterschied: „Im Autokino bekommen wir nicht mit, wie der Film bei den Leuten ankommt.“ Doch auch ohne diesen Eindruck weiß Winkler: „Die Leute haben Sehnsucht nach Kultur.“

+ Die aufblasbare Leinwand ist die einzige, die kurzfristig zu kriegen war. Sie wird täglich auf- und abgebaut. © Weber

Nach und nach füllt sich der Volksfestplatz. Eisele und seine Mitarbeiterinnen weisen die Autos so geschickt ein, dass alle Insassen einen perfekten Blick auf die Leinwand haben. Das ist nicht immer ganz einfach. Ein SUV oder gar ein Wohnmobil müssen so „durchsichtig“ platziert werden, dass auch aus dem Kleinwagen dahinter die Leinwand zu sehen ist. Dann beginnt mit dem oscar-prämierten Streifen „Der Rausch“ endlich das diesjährige Autokino-Vergnügen. Bis Ende Juni sind Eisele und sein Team nun jeden Abend am Volksfestplatz beschäftigt. Anfang Juli, hofft Eisele, werden auch die „richtigen“ Filmtempel wieder geöffnet.

Hinweis

Das täglich wechselnde Programm, Eintrittspreise und Online-Tickets gibt es im Internet unter der Adresse www.autokino-ffb.de. Einlass ist um 20.30 Uhr, die Filme starten um 21.30 Uhr.