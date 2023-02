Das gelbe Multi-Talent der Energiewende: Erste Versuche mit der Donau-Silphie

Von: Tobias Gehre

Gelbe Blüten bis zum Horizont: Die Donau-Silphie ist nett anzusehen und soll auch für Insekten reichlich Nahrung bieten, bevor sie zu Biogas verarbeitet wird. © mm

Durch die Energiekrise bekommt Biogas einen ganz neuen Stellenwert. Die Donau-Silphie könnte dabei eine wichtige Rolle spielen.

Fürstenfeldbruck – Die Pflanze enthält relativ viel Energie, gilt als anspruchslos und bietet Insekten einen gedeckten Tisch. Die ersten Bauern im Kreis bauen sie bereits an.

Peter Freytag aus Diepoltshofen ist noch in der Ausprobier-Phase. Vor zwei Jahren hat er die Donau-Silphie auf einer Fläche von einem Hektar angebaut. Rund 2000 Euro hat er investiert. Dafür wächst die Pflanze jetzt die nächsten 15 bis 20 Jahre auf dem Areal. In erster Linie wollte er damit seiner Tochter einen Gefallen tun. Die ist Imkerin. Und ihre Bienen würden sich über die gelb blühenden Pflanzen freuen.

Pionier

Im vergangenen Jahr waren diese etwa eineinhalb Meter hoch. Heuer rechnet Freytag mit einer Höhe von rund drei Metern. Im Herbst kommt der Häcksler. Die Biomasse landet dann in der Biogasanlage eines Kollegen.

Peter Freytag ist im Landkreis einer der Pioniere. Nördlich von Dachau, in Markt Indersdorf, ist man da schon weiter. Dort betreibt Josef Götz eine Biogasanlage – und mit der Donau-Silphie hat er beste Erfahrungen gemacht. Diese teilte er vor wenigen Tagen mit anderen Landwirten und Experten bei einer Veranstaltung des Energiewendevereins Ziel 21 in der Landwirtschaftsschule in Puch. Götz hob vor allem den geringen Einsatz von Technik, Düngemittel und Chemie hervor. Sogar die Imker bedankten sich bei ihm für den Anbau, da die Honigproduktion in seiner Region deutlich angestiegen sei.

Ein echter Pionier beim Anbau der Silphie ist auch Ralph Brodmann. Er betreibt einen Energiepark in Sigmaringen in Baden-Württemberg und erklärte in Puch auch Grundsätzliches über die noch weitgehend unbekannte Pflanze. Diese stamme aus den gemäßigten Regionen Nordamerikas und sei ursprünglich als Futterpflanze nach Europa gebracht worden. Inzwischen habe sie sich als Energiepflanze einen Namen gemacht und könne sogar als Faserpflanze verwendet werden. Brodmann hat nach eigenen Angaben auch eine Saattechnik und eine Aufwuchshilfe entwickelt. Damit seien bereits 10 000 Hektar mit der Donau-Silphie bestellt worden.

Großer Vorteil

Der große Vorteil liegt darin, dass sie nur einmal etabliert werden muss, erklärt Agrartechniker Josef Friedl vom Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten. Danach sei keine Bodenbearbeitung mehr nötig. Zeitlich und finanziell sei das für die Bauern von großem Vorteil. „Gerade der Faktor Zeit ist wichtig in der Landwirtschaft“, so Friedl. Zudem brauche man ab dem dritten Jahr fast keinen Pflanzenschutz mehr. Bei Insekten sei die Pflanze beliebt – auch weil sie Wasser sammle, das von den Tieren genutzt werden kann. Dem entgegen stehe, dass die Pflanze weniger Energie liefere als etwa Mais.

