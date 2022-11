Das Marthabräu ist jetzt ein musikantenfreundliches Wirtshaus

Von: Peter Loder

Stolz auf ihre Plakette sind (v.l.) Viktor Fischer, Hans Schmölz und Nadin Fischer. © Peter Loder

Jetzt hat auch der Landkreis Fürstenfeldbruck sein erstes „musikantenfreundliches Wirtshaus“.

Fürstenfeldbruck – Zwei Monate nach der Urkundenverleihung in Regensburg wurde die entsprechende Plakette in der Marthabräu-Gaststätte vom Gastro-Dreigestirn Hans Schmölz sowie Nadin und Viktor Fischer installiert. Das Schild signalisiert den Gästen, dass spontanes Singen und Musizieren nicht nur möglich, sondern auch erwünscht ist.

In der zur Mahavi-Gruppe gehörendem Lokalität wurde das zuletzt vor allem im Sommer-Biergarten praktiziert und soll dort auch im kommenden Jahr fortgesetzt werden. Nicht nur die Brucker Stadtkapelle war heuer dort regelmäßig zu Gast. Als Gegenleistung, so steht es in den Prädikatsregeln, werden die Musikanten mit Brotzeit und Getränken versorgt. Das 1996 ins Leben gerufene Projekt wird seit 2019 vom bayerischen Heimatministerium unterstützt. Seither haben über 500 Wirtshäuser die Auszeichnung erhalten. In diesem Jahr sind 20 neue dazu gekommen, darunter das Marthabräu. lo

