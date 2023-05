Blick ins rollende Wohnzimmer: Das mobile Zuhause des Volksfest-Wirts

Fürstenfeldbruck

Wo übernachtet eigentlich der Volksfest-Wirt? Wo legt er eine Verschnaufpause ein? Wo duscht er? Jochen Mörz hat dem Tagblatt einen exklusiven Einblick in sein fahrendes Heim gewährt. Und das ist kolossal.

Fürstenfeldbruck – Zwölf Tonnen schwer, fast vier Meter hoch und exakt 14,38 Meter lang – das sind die Ausmaße des rollenden Wohnzimmers, mit dem Jochen Mörz acht Monate im Jahr unterwegs ist. Den Monster-Wohnwagen, der nur mit einem Sattelschlepper von einem Volksfest zum anderen bewegt werden kann, hat der in Amberg lebende Festwirt im Jahr 2017 in Vereinigten Staaten bestellt. 200 000 Euro hat das Schmuckstück gekostet. Viel Geld, „aber ein bisschen Lebensqualität brauche ich, wenn ich schon den Großteil des Jahres auf Achse bin“.

Mit einem Frachtschiff kam das Haus auf Rädern über den Atlantik nach Antwerpen. Es bietet 60 Quadratmeter Wohnfläche und wechselt seinen Standort meist alle 14 Tage. Nächste Woche zieht der Mörz-Tross von Bruck weiter zum Volksfest nach Traunstein, danach folgen Salzburg, Bad Reichenhall und Freising.

Zwei Fernsehgeräte

Das grau-weiss-violett lackierte Schmuckstück steht in Bruck gleich am Hinterausgang vom Bierzelt. Ein paar Stufen rauf, öffnet sich die Tür ins Mörz-Reich. Der Herr des Hauses betritt es meist er nach Mitternacht und getaner Arbeit und verlässt es als Frühaufsteher schon wieder um 6 Uhr für einen ersten Kontrollrundgang.

Der Festwirt, der am Samstag in Bruck seinen 66. Geburtstag feiert, ist in der Region bestens vernetzt, kennt alle und jeden und könnte eigentlich ein Buch schreiben. Das würde im Wohnwagen-Koloss gleich gegenüber der Küchenzeile (mit fulminanten Kühlschrank, Geschirrspüler und Waschmaschine) entstehen. Denn dort hat Mörz seinen Schreibtisch. Zwei Schritte weiter beginnt die Wohnlandschaft mit einer Eckcouch im grau-beigefarbenen Lederlook mit einem per Knopfdruck ausfahrbaren Fernsehsessel. TV-Geräte gibt es gleich zwei. Auf dem großen Bildschirm verfolgt der ehemalige deutsche Eishockey-Nationalspieler (55 Länderspiele, 1250 Spiele und 650 Tore) mit Stationen in Füssen, Düsseldorf, Rosenheim und Kaufbeuren vor allem die Fußball-Bundesliga.

Sogar ein Gästeklo

Rechts vom Eingang hängt der zweite Fernseher an der Schlafzimmerwand. Gleich neben dem Ruheraum sind Dusche und Toilette untergebracht. Deren Ausmaße sind groß genug, dass sich auch ein 125-Kilo-Hüne wie der Festwirt bequem um die eigene Achse drehen kann. Kommt Besuch, steht den Gästen sogar eine Extra-Toilette zur Verfügung, die in einer eigentlich als Rumpelkammer vorgesehenen Ecke entstanden ist. Ein begehbarer Kleiderschrank rundet den mit Gas beheizten und von einer Batterie mit Strom versorgten Caravan ab.

Tochter Nadine Mörz und der derzeit nach einer Operation beruflich noch etwas kürzer tretende Sohn Andreas nutzen das mobile Heim, wenn der Papa mal anderswo unterwegs ist. Insgesamt betreibt das Familienunternehmen in dritter Generation vier Zelte mit einem mitreisenden 70-köpfigen Stammpersonal.

