Das steckt hinter dem neuen Parkschild

Von: Ingrid Zeilinger

Dieses Schild ist der Stein des Anstoßes: Denn offiziell dürfen nur noch Pkw auf dem Parkplatz stehen, aber keine Zweiräder mehr. © Peter Weber

Die Stadt hat die Parkregelung am Waldfriedhof und Wertstoffhof an der Landsberger Straße geändert. Doch die neue Anordnung sorgt für Verwirrung.

Fürstenfeldbruck – Um unerlaubtes Parken am Waldfriedhof einzudämmen, hat das Ordnungsamt das neue Parkzusatzschild angebracht. Es besagt, dass dort ausnahmslos Pkw stehen dürfen. Ein Bürger schließt daraus: „Hier dürfen auch keine Krafträder parken“. Das schreibt er auf Facebook in einem offenen Brief an die Stadtverwaltung. Das sei nicht nur am Waldfriedhof der Fall, sondern auch an anderen Stellen im Stadtgebiet, an dem solche Schilder aufgestellt wurden. „Soll man das Motorrad oder den Roller nun mit in die Wohnung nehmen?“, fragt er die Mitarbeiter des Ordnungsamts süffisant.

Die Anordnung „Pkw-Parken“ sei keine Willkür, sondern habe verkehrsrechtliche Gründe, erklärt die zuständige Sachgebietsleiterin, Birgit Thron, auf Tagblatt-Nachfrage. Wenn größere Fahrzeuge – Lkw, Wohnwagen oder Wohnmobile – die Sicht stark beeinträchtigen, etwa in der Maisacher- und Dachauer Straße, greift man darauf zurück und verbannt sie so vom Straßenrand. Gleiches gilt, wenn die Fahrbahn durch die abgestellten Mobile zu stark eingeengt wird. Thron verweist auf Anordnungen in der Maisacher-, Ricarda-Huch-, Hubertus- und Kurt-Schumacher-Straße.

Der Verfasser des offenen Briefs vermutet, dass die Stadt auf diesem Weg das wilde Abstellen von Wohnmobilen und Lastern eindämmen möchte. Das weist Thron zurück. Es gebe keine Anordnung, um das Parken von Wohnmobilen, Lkw und Anhängern im öffentlichen Verkehrsraum zu unterbinden. Für Laster und Anhänger gelte die Straßenverkehrsordnung. Wohnmobile dürften überall stehen, wo es nicht verboten ist und sie den Verkehr nicht gefährden. „Die Stadt Fürstenfeldbruck kann und will auch keinen Wohnmobilpark oder Abstellplatz zur Verfügung stellen.“

Die Regelung am Waldfriedhof habe einen anderen Grund: Der private Parkplatz der Stadt stehen den Besuchern zur Verfügung. Doch es wurden immer mehr nicht zugelassene Fahrzeuge, Lkw, Anhänger und Wohnmobile oft tagelang dort abgestellt. Dem möchte man mit der Parkzeitregelung zwischen 5 und 20 Uhr einen Riegel vorschieben.

Und wenn der Friedhofsbesucher nur einen Kleintransporter oder ein Wohnmobil besitze, fragt der Bürger. Halte er sich an die vier Stunden Höchstparkdauer, werde die kommunale Verkehrsüberwachung das zu würdigen wissen, schreibt Thron. Auf den Wertstoffhof können alle Fahrzeuge fahren. „Bei der Entsorgung von Wertstoffen handelt es sich nicht um einen Parkvorgang, sondern um eine Entladetätigkeit.“

Beim Thema Motorräder und Mofas deutet Thron die Straßenverkehrsordnung so, dass diese auch auf den für Pkw markierten Flächen stehen dürfen. Daher werde man das nur sehr vereinzelt auftretende Parken in solchen Bereichen dulden. Da auf dem Schild am Waldfriedhof noch Platz ist, will das Ordnungsamt den Hinweis „Krafträder, auch mit Beiwagen, Kleinkrafträder und Mofas frei“ nachrüsten. An den übrigen Stellen im Stadtgebiet bleibt alles beim Alten. Thron: „Die kommunale Verkehrsüberwachung verwarnt dort parkende Krafträder nicht, so dass niemand sein Kraftrad mit in die Wohnung nehmen muss.“