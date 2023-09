Das Taxi unter den großen Fliegern auf dem Fliegerhorst

Von: Max-Joseph Kronenbitter

Teilen

Dieses Flugzeug soll erhalten bleiben: Oberst a.D. Fritz Morgenstern (links), Ende der 1980er-Jahre Kommodore des Jagdbombergeschwaders 49, setzte sich für die Aufstellung der Piaggio P.149D vor dem Higgins-Gebäude ein. Daneben Mike Weber nach einer optischen Aufwertung der Maschine im Jahr 2019. © Archiv Militärhistorische Sammlung

Ihre glanzvollen Zeiten sind vorüber. Doch noch immer stehen ausgemusterte Flugzeuge der Luftwaffe auf dem Fliegerhorst. Jedes hat eine Geschichte.

Fürstenfeldbruck – Wenn man bei der Luftwaffe ein Taxi bestellte, kam die Piaggio. Natürlich nicht der bekannte Motorroller, sondern ein viersitziges Propellerflugzeug, das aus demselben Unternehmen stammte wie die italienischen Zweiräder. Je nach Verwendungszweck gab es die durchwegs unbewaffneten Maschinen anfangs in der Farbe gelborange später tarngefleckt in dunkelgrün-grau. In ersterer Lackierung wurden sie für Ausbildungs- und Schulungszwecke verwendet.

Personentransporte

In Fursty waren beide Varianten beheimatet. Deshalb soll wenigstens eine „Pitschi“, wie die P.149D auch genannt wurde, nach Vorstellung einiger Stadträte und der Verantwortlichen der militärhistorischen Sammlung dauerhaft erhalten bleiben. Das in Frage kommende, tarngefleckte Exemplar mit der charakteristischen orangen Lackierung am Bug, den Flügelspitzen und dem Querruder steht derzeit vor dem Captain Richard Higgins-Gebäude, in dem auch die militärhistorische Sammlung untergebracht ist.

Während die ersten der 265 für die Bundeswehr gefertigten Maschinen noch aus Italien kamen, wurde ein Großteil später bei Focke-Wulf in Bremen in Lizenz gebaut. Das Besondere: Nicht nur die Luftwaffe, auch das Heer und die Marine nutzten den Viersitzer. Verteilt auf alle Geschwader diente er bei der Luftwaffe als sogenanntes Verbindungsflugzeug, also für den Personentransport höherer Dienstgrade oder auch, um mal schnell ein Ersatzteil auszuliefern.

Ab dem Jahr 1973 übernahm die 3. Fliegende Staffel in Fürstenfeldbruck die Ausbildung auf der Pitschi. Harald Meyer, ehemaliger Luftwaffen-Pilot erinnert sich noch genau: „Mit abgedeckten Augen mussten wir sagen, welche Instrumente sich wo im Cockpit befanden“, erzählt Meyer, der auf der Piaggio das Fliegen lernte. Auch die Notverfahren bei einer Luftnotlage seien fast täglich drillmäßig abgefragt worden.

Flugtest in der Piaggio

Piaggio-Fliegen war eine der Stationen bei der fliegerischen Vorauswahl der Piloten, dem sogenannten Screening. Wer die Propeller-Maschine nicht einwandfrei fliegen konnte, wurde für die Jet-Fliegerei erst gar nicht zugelassen. Der hohe Bedarf an Jet-Piloten führte damals zu hohem Flugbetrieb, also vielen Starts und Landungen auf der Fursty Airbase.

(Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s jetzt auch in unserem regelmäßigen FFB-Newsletter.)

Um den Flugbetrieb nicht zu stören, wurden der nördliche, an Maisach angrenzende Rollweg als Start- und Landebahn für die kleinen Piaggio-Maschinen ausgewiesen. „So konnten mit zwei verschiedenen Flugzeugtypen gleichzeitig nördliche und südliche Platzrunden geflogen werden“, berichtet Meyer, der später auch die Fiat G.91, die Phantom und den Alpha-Jet als Staffelkapitän flog. An die Piaggio-Zeit denkt er mit gemischten Gefühlen zurück: Er hatte einen kleinen Flugunfall, weil das Bugrad konstruktionsbedingt nicht ausreichend arretierbar war und bei der Landung in Oberpfaffenhofen einknickte.

Wenige Monate vor der Außerdienststellung der Pitschi im März 1990 bilanzierte die Bundeswehr 100 000 Flugstunden mit dem robusten Flugzeug. Bedingt kunstflugtauglich – bei der Luftwaffe wurden diese Flüge 1962 eingestellt – wird die Maschine auch heute noch von privater Hand geflogen.

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus dem Landkreis Fürstenfeldbruck finden Sie auf Merkur.de/Fürstenfeldbruck