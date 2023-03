Mit Brucks längster Bar: Das Unterhaus feiert 40. Geburtstag

Von: Peter Loder

Patrick Gessner im Unterhaus © Weber

Im Herzen der Innenstadt, weit unterhalb des Verkehrs in der Hauptstraße, wird in den nächsten zwei Nächten Geburtstag gefeiert. Das Unterhaus wird 40 Jahre alt.

Fürstenfeldbruck – Bis der heutige Clubraum mit Brucks längster Bar als solcher fertig war, mussten vor vier Jahrzehnten 80 Tonnen Schutt hinausbefördert werden.

28 Stufen: Diese Trainingseinheit muss der Gast im Unterhaus erst einmal bewältigen, ehe er in Brucks führende Party-Location eintauchen und am Freitag, 3. März, und Samstag, 4. März, tief unten im Herzen der Kreisstadt das 40. Jubiläum feiern kann. Eigentlich gibt es die Feier-Hochburg schon zwölf Monate länger, doch die im vergangenen Jahr noch grassierende Corona-Welle mit all ihren Einschränkungen hatte eine Verschiebung notwendig gemacht.

Gebäude war einst ein Eiskeller

„80 Tonnen Schutt in Eimer schaufeln, die Treppe rauf tragen, in Container kippen.“ So beginnt die handschriftlich verfasste Erinnerung der Unterhaus-Gründerin Helga Sternagel, die mittlerweile in Italien lebt. Gemeinsam mit ihrem verstorbenen Mann Uli hatte sie am 26. Februar 1982 „unser Kneipenkind aus der Taufe gehoben“, wie es damals in dem ersten erschienenen Zeitungsartikel über das Unterhaus hieß.

Bevor das Unterhaus einzog, musste der Eiskeller unterhalb des Jungbräus umgebaut werden. © Archiv

Neun Monate hatte der Umbau des ursprüngliches Eiskellers gedauert, den die Sternagels zur Kleinkunstbühne umgestaltet haben. „Keine allein auf Kommerz ausgerichtete Masche“, titelte das Tagblatt damals, als Blues-Barde Willy Michl, einer von vielen Stargästen, dort auftrat.

Das Erdgeschoss steht schon lange leer

Das Unterhaus ist ein 118 Quadratmeter großes Gemäuer mit ziegelblankem Tonnengewölbe in der ehemaligen Jungbräu-Gaststätte, die im Besitz der katholischen Kirche ist. Bis auf ein asiatisches Restaurant im 1. Stock sind in dem Gebäude, dessen Saaltrakt im Erdgeschoss einst eine Faschingshochburg war, aktuell keine Ladengeschäfte mehr untergebracht. Anno 1982 waren zunächst ein Sportgeschäft, danach ein Billigmarkt und später eine Drogerie sowie ein Fotostudio ansässig. Seit ein paar Jahren steht der Laden leer.

Im Untergrund tobt das Leben aber weiter. Mittlerweile glänzt das Unterhaus im Club-Style und in warmen Farben. Die Bar ist eine angesagte Party-Location (die auch für private Anlässe gebucht werden kann) und hat laut Besitzer Patrick Gessner mit einer Länge von 15 Metern „Brucks längste Bar“.

Der 38-Jährige ist in den vier Unterhaus-Jahrzehnten nach Sternagel, Roland Meier und Daniel Krölls der vierte Gastronom. Sein Szene-Treff hat nur donnerstags, freitags und samstags ab 19 Uhr geöffnet, ist aber dann bis in die Morgenstunden stets dicht bevölkert. Sein Publikum bezeichnet Gessner als „bunt gemischt im Alter zwischen 18 und 30 Jahren“.

Personalnot gibt es im Unterhaus nicht

Öffnungszeiten an Werktagen unter der Woche strebt der seit Dezember 2012 tätige Gessner auch künftig nicht an. Grund: „Das Ausgehverhalten ist ruhiger geworden.“ Oder mit anderen Worten: „Die Leute sind braver geworden.“ Nachdem der Stadtbiergarten vor einigen Jahren frisch aufgepeppt wurde, 2022 an 63 warmen Tagen geöffnet war und Gessner auch noch das Cocktail-Mobil.de am Start hat, ist das U-Haus-Imperium ohnehin gut beschäftigt. Unter der in der Gastro-Branche oft beklagten Personalnot habe er nicht zu leiden, sagt Gessner. Das liegt seiner Meinung nach an der „lockeren Arbeits-Atmosphäre“.

Übrigens: Um die eingangs gestellte Stufenfrage zu beantworten, musste Patrick Gessner erst selbst körperlich aktiv werden und die Treppe, die er seit einem Jahrzehnt täglich mehrmals benutzt, im „Zählschritt“ ersteigen. Nachdem dies nun geklärt ist und der Unterhaus-Chef quasi amtlich bestätigt hat, dass 28 Stufen hinab in den Kultschuppen führen, ist der Weg frei zur zweinächtigen Jubiläums-Party.

Für Stimmung

auf dem 40. Geburtstag sorgen am Freitag, 3. März, das Wirtrio und die Scream-Band. Am Samstag, 4. März, fetzt DJ Friendz.