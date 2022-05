Das Zins-Karussell dreht sich wieder

Von: Tobias Gehre

Teilen

Viele Kreditnehmer sind an teure Altverträge gebunden © U. J. Alexander / IMAGO

Brucker Bankchefs machen Sparern Hoffnung: Die Zinsen könnten wieder steigen.

Landkreis – Noch bleibt die Europäische Zentralbank bei ihrer Linie. Der Leitzins verharrt auf seinem historischen Tiefststand von minus 0,5 Prozent. Das bedeutet: „Parken“ Banken ihr Geld bei der Zentralbank müssen sie dafür bezahlen. Diesen „Strafzins“ geben viele Geldhäuser in Form so genannter Verwahr-Entgelte an ihre Kunden weiter. Eine der ersten, die damit an die Öffentlichkeit gegangen ist, war 2019 die VR-Bank Fürstenfeldbruck. Das brachte dem Geldhaus einen Sturm der Entrüstung ein. Doch viele andere Banken folgten.

Nicht alle betroffen

Jetzt scheint sich das Blatt zu wenden. Robert Fedinger, Vorstandsvorsitzender der VR-Bank Fürstenfeldbruck vermeldet sogar schon wieder positive Zinsen für Sparer. Einlagen, etwa mit einer Laufzeit von sechs Jahren, brächten den Kunden schon wieder 1,04 Prozent an Verzinsung ein. Kurzfristige Anlagen – etwa das Tagesgeld – habe aber noch den Minuszins. Das gelte aber nicht für alle Kunden, sagt Fedinger. Wer etwa eine lange Geschäftsbeziehung zur VR-Bank pflege oder andere Verträge abgeschlossen habe, sei davon befreit. „Wir handhaben das individuell“, sagt der Bank-Chef.

(Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s jetzt auch in unserem regelmäßigen FFB-Newsletter.)

Fedinger ist überzeugt, dass die Zeiten für Sparer wieder besser werden. Entscheidend sei der Leitzins der EZB. Der VR-Bank-Leiter rechnet damit, dass dies im Sommer passiert. Er verspricht: „Wir geben alles 1:1 weiter.“

Schon jetzt sei eine erhöhte Nachfrage nach traditionellen Geldanlagen zu verzeichnen. Der Trend gehe wieder zum Sparen. Die meisten seien allerdings bereits froh, wenn sie keine Strafzinsen mehr zahlen müssten. Insgesamt blickt Robert Fedinger positiv in die Zukunft. Er sieht eine „gesunde Entwicklung“ bei den Zinsen.

Die EZB als Taktgeber

Auch bei der Sparkasse Fürstenfeldbruck beobachtet man die Entwicklung derzeit genau. Bis dato habe die EZB aber keine Entscheidung getroffen. Zum Thema Strafzinsen gibt sich das Geldinstitut zugeknöpft. „Verwahrentgelte vereinbaren wir individuell mit unseren Kunden“, erklärt der Vorstandsvorsitzende Peter Harwalik. Auch, wie viele Kunden davon betroffen sind, behält die Bank für sich.

Ein Ende der Negativzinsen hänge maßgeblich von der Entwicklung des Marktzinses sowie von Entscheidungen der EZB ab. „Keine Sparkasse kann sich mit ihrer Zinspolitik von den Marktgegebenheiten abkoppeln“, teilt Harwalik mit.

Seit Jahresbeginn würden die Zinsen im mittel- und langfristigen Bereich wieder steigen. Harwalik: „Sparer, die ihr Geld längere Zeit anlegen möchten, werden daher in Zukunft wieder die Möglichkeit haben, Zinsen zu erwirtschaften – sofern sich die derzeitige Zinsentwicklung verfestigt.“

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus dem Landkreis Fürstenfeldbruck finden Sie auf Merkur.de/Fürstenfeldbruck.