Den Eberhofer-Stars ganz nah

Von: Peter Loder

Teilen

Große Freude in zwei ausverkauften Sälen: Im Scala-Kino Fürstenfeldbruck jubelten Fans der (sitzend v.l.) Bestsellerautorin Rita Falk und den Eberhofer-Stars Sebastian Bezzel und Simon Schwarz zu. © PETER WEBER

Seit neun Tagen flimmert Sebastian Bezzel als Dorfpolizist Franz Eberhofer über die Leinwände. Im Scala-Kino konnten Fans den Schauspieler hautnah erleben – und zwar nicht auf sondern vor der Leinwand.

Fürstenfeldbruck – In der siebten Eberhofer-Verfilmung „Kaiserschmarrndrama“ wurde ihm noch die Versetzung nach Fürstenfeldbruck angedroht. Jetzt, bei der Kinotour durch das Münchner Umland kehrte der Dorfpolizist Franz Eberhofer alias Sebastian Bezzel freiwillig zurück in die Amperstadt. Anlass war die achte Verfilmung des Eberhofer-Krimis „Guglhupfgeschwader“, die seit vergangener Woche in den Kinos läuft.

Im jüngsten Provinzkrimi hat es der Polizist Eberhofer nicht nur mit unverhofftem Familienzuwachs zu tun, sondern auch mit Glücksspiel und organisiertem Verbrechen in Niederkaltenkirchen. Zu allem Unglück wird der Franz von seiner Susi (Lisa Maria Potthoff) auch noch zur Paartherapie genötigt.

Vor Beginn der Nachmittags-Vorstellung im Scala-Kino kam Sebastian Bezzel gemeinsam mit seinem Schauspielerkollegen Simon Schwarz und Bestsellerautorin Rita Falk im Scala-Kino vorbei. Umjubelt von 400 Zuschauern in zwei ausverkauften Sälen verkündete das Film-Trio den Beginn der Dreharbeiten für die Verfilmung des nächsten Falk-Bestsellers im September. Der Titel: „Rehragout-Rendezvous“.

Einen kleinen Wermuts-Tropfen gab es für die Eberhofer-Fans jedoch: Auf die gewohnten Selfies mit den Schauspielern und der Autorin mussten die Fans diesmal coronabedingt verzichten.

Doch ganz clevere Schaulustige warteten auf dem Parkplatz vor dem Kino auf ihre Idole und kamen so noch in den Genuss von exklusiven Fotos. Dann stiegen Rita Falk, Sebastian Bezzel und Simon Schwarz in ihre bereits wartenden, schwarzen Guglhupf-Limousinen und fuhren weiter in Richtung Erding, Neufahrn und München. In der Landeshauptstadt beendete das Trio seine zweiwöchige Kinotour, die quer durch Bayern, aber auch nach Hamburg, Berlin, Köln und Frankfurt führte.