Den Schwächsten in der Gesellschaft eine laute Stimme geben

Amir Sahuric. © Maximilian Koenig

Im Herbst wird der bayerische Landtag neu gewählt. Im Landkreis Fürstenfeldbruck bewerben sich Kandidaten für den Stimmkreis Ost und den Stimmkreis West/Landsberg. In lockerer Reihenfolge stellt das Tagblatt die Direktkandidaten der einzelnen Parteien vor. Heute: Amir Sahuric (SPD). Er tritt im Stimmkreis Fürstenfeldbruck-West/Landsberg an.

Landkreis – Amir Sahuric ist 30 Jahre alt und von Beruf Rechtsanwalt. Er ist gebürtiger Landsberger und lebt bereits sein ganzes Leben im Landkreis. Sahuric hat bosnische Wurzeln. Er kam während des Jugoslawien-Krieges in Utting zur Welt. Die deutsche Staatsbürgerschaft erhielt er erst im Jahr 2018. 2019 trat er in die SPD ein. Seither engagiert er sich im Vorstand des Ortsvereins Landsberg am Lech.

Was zu erreichen wäre Ihr wichtigstes Ziel im Landtag?

Den Schwächsten in unserer Gesellschaft im Bayerischen Landtag eine laute Stimme geben. Wenn man sich fragt, wer die „Schwächsten“ in der Gesellschaft sind, so bestimmt sich das meiner Ansicht nach heutzutage leider maßgeblich nach der Höhe des Einkommens und des Vermögens.

Inwieweit hat die Corona-Politik Ihre Sicht auf die Politik verändert?

Durch die Vielzahl an Maßnahmen im Zuge der Corona - Pandemie wurden wir alle in unserer persönlichen Freiheit beschränkt. Während dieser Zeit ist mir vor allem bewusst geworden, welche Freiheiten wir in unserem Land eigentlich genießen dürfen. Es sollte daher parteiübergreifend immer die oberste Aufgabe sein, die demokratische Grundordnung in diesem Land zu schützen. Diese stellt die Grundlage für all unsere Freiheiten dar. Als Juristen interessierte mich deshalb vor allem die justizielle Nacharbeit.

Wie kann Bayern aus Ihrer Sicht seine Klimaziele erreichen?

Bei Klimaschutz kommt es mir persönlich vor allem darauf an, dass gerade die größten CO2-Produzenten in unserem Land auch den größten Anteil bei der Erreichung der Klimaziele tragen müssen. Wenn es darum geht, dass wir unsere Klimaziele effektiv und möglichst schnell erreichen, dann ist meiner Ansicht nach jeder von uns gefragt. So können wir alle unseren Beitrag leisten, wenn wir statt Individualverkehrsmitteln den Öffentlichen Nahverkehr oder das Fahrrad nutzen. Die Landesregierung muss hier jedoch die Grundlage schaffen, indem sie beispielsweise das öffentliche Verkehrsnetz ausbaut oder Verkehrsräume für Fahrräder schafft.

Mittlerweile kann man von einer Kita- und Schul-Misere sprechen. Wie kann man dem entgegenwirken?

Wenn es um die Knappheit von Betreuungsplätzen geht, so halte ich verschiedene Ansätze für eine geeignete Lösung. Beispielsweise könnte man eine Kooperation mit verschiedenen Unternehmen anstoßen und auch private Investoren fördern. Ein betriebseigener Kindergarten, würde die bereits bestehenden Einrichtungen entlasten. Wenn es um die Frage des Fachkräftemangels geht, so bleibt uns nichts anderes übrig, als das Berufsbild attraktiver zu machen, etwa durch das Bezahlen besserer Gehälter oder dem kostenlosen „Erzieher-Ticket“ für den öffentlichen Nahverkehr.

Wie kann man dem Fachkräftemangel insgesamt begegnen?

Dem Fachkräftemangel ist jeweils speziell nach Branche und Region zu begegnen. Es gibt meiner Ansicht nach keinen „allgemeinen Fachkräftemangel“. Übergreifend kann man jedoch festhalten, dass es wichtig ist Investitionen in Bildungseinrichtungen, Berufsschulen und Universitäten zu tätigen, um qualifizierte Arbeitskräfte heranzubilden. Wenn es um die Mangel an Fachkräften geht, gilt es zunächst zu verstehen, dass es vor allem die jungen Menschen in unserem Land sind, die vor der Frage stehen, wie es im Leben weitergehen soll. Gut ausgestattete Bildungseinrichtungen spielen hier eine große Rolle.

Was machen Sie am liebsten, wenn Sie gerade nicht für die Politik unterwegs sind?

Ich boxe nun seit fast 20 Jahren und der Sport hilft mir auch heute noch meinem stressigen Alltag entgegenzuwirken.

