Denkmäler öffnen ihre Tore für Besucher

Von: Tobias Gehre

Teilen

Die Alte Dorfkirche St. Martin in Germering kann am Sonntag besichtigt werden © mm

Kirchen, Museen, Bauernhöfe, Brücken oder Grabungsstätten: Der Landkreis ist reich an Denkmälern. Zum bundesweiten Tag des Denkmals am kommenden Sonntag öffnen einige von ihnen ihre Tore für neugierige Besucher. Auch für Denkmal-Kenner gibt es noch Neues zu entdecken.

Landkreis – Die Gegend zwischen Alling, Schöngeising und Gilching hat es in sich. Der Starzelbach hat dort seinen Ursprung, Moore beherbergen seltene Tiere und Pflanzen. Aber auch der Mensch hat dort seine Spuren hinterlassen – in Form so genannter keltischer Viereckschanzen. Diese entstanden in der Spätphase der jüngeren Eisenzeit, also etwa zwischen 250 bis 15 vor Christus – und sie stellten Archäologen in den vergangenen Jahrzehnten vor etliche Herausforderungen. Die Interpretationen reichten von römischen Militärlagern und keltischen Wallburgen über eingefriedete Heiligtümer bis zu befestigten Gutshöfen einer keltischen Oberschicht. Am kommenden Sonntag können sich auch wissenschaftliche Laien ein Bild der Anlagen machen.

Wanderung zu Viereckschanzen

Kreisheimatpfleger Markus Wild nimmt Interessierte mit auf eine vierstündige Wanderung. Dabei sollen die verschiedenen Formen und Charakteristiken der Viereckschanzen, ihre Topografie und wechselvolle Forschungsgeschichte sowie ihre Einbindung in die großräumige Siedlungslandschaft der Eisenzeit vorgestellt und diskutiert werden.

Treffpunkt ist um 13.30 Uhr in Schöngeising am Wanderparkplatz hinter der Kirche. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich. Die Route verläuft größtenteils auf befestigten Wald- und Feldwegen. Für einige schmale und weglose Passagen empfiehlt sich jedoch festes Schuh-werk.

Quasi gleich um die Ecke, am Bauernhofmuseum Jexhof, können Interessierte am Sonntag auf Spurensuche gehen. Unter diesem Motto sind die Besucher am Tag des offenen Denkmals eingeladen, sich mit Museumsbegleitern am Jexhof auf Spurensuche zu begeben und Geschichte und Geschichten am Denkmal zu erfahren. Das Angebot gibt es um 13 und 15 Uhr. Für Kinder gibt es um 14 Uhr ebenfalls eine Führung mit spannenden Neuigkeiten. Und bei einer Schnitzeljagd durchs Museum gibt es etwas zu gewinnen.

(Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s jetzt auch in unserem regelmäßigen FFB-Newsletter.)

Auch in Germering gibt es zum Tag des offenen Denkmals einiges zu entdecken. Ab 14 Uhr kann die Alte Dorfkirche St. Martin besichtigt werden. Ab 15 Uhr spielt der Chordirektor von St. Martin, Christian Andreas Schramm, auf der Orgel. Um 15.30 Uhr ist die Kirchenführung durch Marcus Guckenbiehl angesetzt. Nach einem weiteren Orgelspiel um 16.15 Uhr gibt es um 17 Uhr eine feierliche Vesper mit anschließender Agape am Kirchenvorplatz.

Das Stadtmuseum „Zeit+Raum“, Domonter Straße 2, beteiligt sich ebenfalls am Tag des offenen Denkmals. Am Sonntag hat das Museum von 10 bis 17 Uhr geöffnet. Um 11, 14 und 16 Uhr gibt es kostenlose Führungen. Besucher erhalten im Museum auch Flyer mit Informationen zu den archäologischen Rundwegen und Antworten auf Fragen zur Geschichte der Stadt.

Juwel neugotischer Baukunst

Am anderen Ende des Landkreises, in Mittelstetten, gibt auch eine Kirche ihre historischen Geheimnisse preis. In dem Gotteshaus St. Silvester – einem Juwel neugotischer Baukunst – lernen die Besucher die kunsthistorisch bedeutsame neugotische Ausstattung der Pfarrkirche kennen. Die Führung übernimmt der Kunsthistoriker Hans Christian Ries. Veranstalter ist der Verein Dorfbelebung Mittelstetten.

Historische Geräte aus der Landwirtschaft

Lohnenswert ist auch ein Ausflug kurz hinter die Landkreis-Grenze in den Geltendorfer Ortsteil Walleshausen. Am Tag des offenen Denkmals lädt das Heimatmuseum zu stündlichen Führungen ein. Ab 14 Uhr zeigt Betreiber Franz Welz den Besuchern historische landwirtschaftliche Geräte, Darstellungen und Landkarten der steinzeitlichen Siedlungen bei Unfriedshausen sowie nachgebaute Waffen und Arbeitsgeräte aus der Bronzezeit. Neu hinzugekommen sind eine Bildergalerie und ein Rosenkranzweg. Ab 15 Uhr stehen Kaffee und Kuchen bereit. Der Eintritt ist frei.

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus dem Landkreis Fürstenfeldbruck finden Sie auf Merkur.de/Fürstenfeldbruck.