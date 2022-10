„Nehmen nur akute Notfälle auf“: Kreisklinik ist an der Belastungsgrenze

Von: Thomas Steinhardt

Teilen

Das Kreisklinikum in Fürstenfeldbruck. © Weber

Die Lage in der Kreisklinik ist coronabedingt immer noch prekär. Gleichzeitig befindet sich das Haus vor finanziell schwierigen Zeiten. Das wurde jetzt beim Jahresbericht von Klinikchef Groitl im Kreistag deutlich.

Fürstenfeldbruck – Nie zuvor war die Belastung durch Corona so groß wie derzeit. Über 40 corona-positive Patienten werden in der Klinik behandelt. Auch wenn wenige wegen Corona im Krankenhaus sind, sondern eher mit, bleibt die starke Belastung im Umgang mit den Patienten. Dazu kommen viele Personalausfälle auch, aber nicht nur wegen des Virus. Nach wie vor fänden keine geplanten Eingriffe mehr statt, berichtete Alfons Groitl. „Wir nehmen nur akute Notfälle auf“, die praktisch fußläufig an der Klinik ankommen.

Zwangszuweisung

Gleichzeitig sei die Klinik bei der Leitstelle abgemeldet. Trotzdem komme es täglich zu Zwangszuweisungen, weil die Lage in den anderen Kliniken im Großraum nicht besser sei. Sprich: Selbst wenn kein freies Bett gemeldet ist, werden Patienten aus Not einfach abgeliefert.

Wie Groitl weiter berichtete, habe das Haus im Jahr 2021 1,9 Millionen Euro Gewinn erwirtschaftet, was aber nur aufgrund staatlicher Hilfen möglich war. Im Jahr 2022 werde die Bilanz so sicher nicht ausfallen – und 2023 müsse man mit enormen Kostensteigerungen rechnen. Die Belegung des Hauses werde außerdem das Niveau von vor Corona nicht mehr erreichen, sagte der kaufmännische Direktor Marcus Schlund auf Nachfrage aus der AfD. Dazu kämen die Kostensteigerungen. Der Wirtschaftsplan für 2023 werde noch erstellt, aber das Ergebnis werde vermutlich negativ sein. Ohne Ausgleichszahlungen werde es keine schwarze Null geben, sagte der Finanzsprecher.

(Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s jetzt auch in unserem regelmäßigen FFB-Newsletter.)

Wie Groitl außerdem berichtete, werde der Personalmangel eines der größten Probleme werden. Von 16 zu besetzenden Pflege-Azubi-Stellen seien beispielsweise nur fünf belegt. Gleichzeitig bemühe man sich um die Akquise ausländischer Arbeitskräfte aus dem Raum des ehemaligen Jugoslawien. Das sei ein wenig wie moderner Menschenhandel, sagte Groitl, über den man nicht ganz glücklich sei. Aber wenn es nicht anders gehe, bleibe nichts als mitzuspielen. Tatsächlich funktioniere die Akquise mit Hilfe zweier Firmen gut. „Das ist aber eine Quelle, die teuer bezahlt werden muss.“ Vor Ort erwartet die neuen Arbeitskräfte eine Art „Full-Service-Paket“, wie Groitl es nannte. Sprich Abholung, Unterbringung und Hilfe beim Start etwa bei der Bank. Insgesamt arbeite ein breiter Mix aus verschiedenen Nationen in der Klinik, etwa aus Italien, Spanien und zunehmend eben aus Ex-Jugoslawien

Ölkessel

Außerdem berichtete Groitl von der Anschaffung eines Ölkessels, so dass man nicht mehr nur mit Gas heizen müsse. Außerdem kurz angesprochen: Die Notstromversorgung sei geprüft worden und funktioniere, berichtete Kreisrat und Brucks Katastrophenschutz-Referent Andreas Lohde. Die Klinik habe verschiedene Strom-Einrichtungen, ergänzte Groitl. So gebe es auch einen Batterieraum und eben Notstromdiesel. Lebenswichtige Geräte könnten damit versorgt werden.

Außerdem berichtete Groitl von einem bevorstehenden Anbau an die Klinik, und einem Umbau im Altenheim Jesenwang. Dort gebe es noch Zwei-Bettzimmer, was aber immer weniger angenommen werde. Daher werde das Haus entsprechend umgestaltet. Außerdem soll eine PV-Anlage samt Stromspeicher entstehen.

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus dem Landkreis Fürstenfeldbruck finden Sie auf Merkur.de/Fürstenfeldbruck.