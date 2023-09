Der einzige Müller vor den Toren des Bauernmarktes

Aus seinem Wagen heraus verkauft Albert Aumüller vor dem Bauernmarkt Mehl, Grieß, Müsli und mehr. © Benedikt Hartl

Kartoffeln, Fleisch, Fisch, Eier, Gemüse und mehr: Seit 35 Jahren bieten Landwirte auf dem Bauernmarkt in der Tenne vom Kloster Fürstenfeld regionale Produkte an. Sie sind im Landkreis die Pioniere der Selbstvermarktung.

Fürstenfeldbruck – Ein Mann der ersten Stunde ist Albert Aumüller. Seit 1988 ist er mit seinen Waren aus der Furthmühle auf dem Bauernmarkt vertreten. Der Anfang lief eher bescheiden, ausverkauft war er nicht oft. Mit der Zeit haben die Besucher des Bauernmarktes aber immer mehr ausprobiert und sind auf den Geschmack gekommen, erzählt Aumüller.

Schon zu den Anfängen des Bauernmarktes in den 1980er-Jahren – damals noch in der Alten Molkerei – war Aumüller mit seinem Stand ein Unikat: Denn seine Furthmühle ist die einzige Mühle im Landkreis. Das frisch gemahlene Mehl bestellen seine Kunden teilweise in Zentner-Mengen – diese Mengen würde man im Supermarkt gar nicht bekommen.

Mittlerweile hat Aumüller eine Stammkundschaft, auch wenn die Nachfrage noch nicht so hoch wie vor der Corona-Pandemie ist. „Ihr habt’s was ganz guads ogfangt, des derft’s ihr nie wieder aufhören“, sagt eine langjährige Kundin. Durch den Bauernmarkt konnte Aumüller viele Kontakte knüpfen, beispielsweise mit dem kürzlich verstorbenen Ernst Grichter aus Alling, der ihn bei den Renovierungsarbeiten seiner Museumsräume und dem Café „Mahlgang“ tatkräftig unterstützt hat. „Er war ein echter Holzkünstler“, so Aumüller.

Seinen Stand hat er mittlerweile nicht mehr in der Tenne. Er verkauft vor dem Eingang, fast direkt an der Straße. Mit 72 Jahren sei es einfacher, nicht dem Zeitdruck der Veranstalter des Bauernmarkts ausgesetzt zu sein. Schließlich macht Aumüller die ganze Arbeit alleine. „Der Bauernmarkt und die ganze Vor- und Nachbereitung sind mehr Aufwand, als man denkt,“ erzählt der Müller. Über eine halbe Tonne an Waren fährt er jeden Samstagmorgen aus Egenhofen nach Fürstenfeldbruck, richtet sie an und übernimmt auch selbst den Verkauf.

Bei den Kunden kommt der Stand außerhalb der Tenne gut an, auch wenn Neukunden ihn erstmal einige Minuten ahnungslos beobachten. Im Winter müsse er gelegentlich den Schneeräumer mitnehmen, aber mit Windschutz und Gasflasche lassen sich auch die kalten Monate vor den Toren des Bauernmarktes gut überstehen.

Eine große Hilfe ist seine Frau Theresia: Während Aumüller für das Anschaffen, Abfüllen, Einladen und Verkaufen von Mehl, Grieß, Schrot und Müsli zuständig ist, kümmert sie sich um Bürokratie. Zudem leitete sie früher das Café neben dem Museum der Furthmühle, das inzwischen geschlosen ist. Diese Bürokratie bereitete Albert Aumüller in der Vergangenheit schon viele Kopfschmerzen. Das vom Engelsberg gelieferte Getreide darf er wegen der strengen Sicherheitsauflagen nicht mehr selbst zu Mehl weiterverarbeiten. Es wird in der Bennomühle in Friedberg gemahlen, darf aber als „Furthmühlen-Mehl“ verkauft werden. „Es ist wirklich eine Schikane der Behörden“, klagt Aumüller.

Das hält ihn aber nicht von seiner Leidenschaft ab. Neben seinem Verkaufsstand am Bauernmarkt bietet er Führungen durch die historische Mühle inklusive Museum an. Diese sind vor allem bei Schulklassen gefragt. Er vermietet die Räumlichkeiten für Familien- und Firmenfeiern. Auch einen Hofladen mit einem breiteren Sortiment als auf dem Bauernmarkt gibt es. Dennoch sei das mit dem Bauernmarkt nicht zu vergleichen. „Der Dialog, die Kommunikation und die Leute, die kommen und gehen“, all das schätzt Albert Aumüller. „Es ist eine Oase der vernünftigen Leute.“

Der Bauernmarkt in der Tenne von Fürstenfeld ist immer samstags von 7.30 bis 12 Uhr geöffnet. Infos auf www.bauernmarktffb.de. Das Tagblatt stellt die Standbesitzer in einer Serie vor. (Benedikt Hartl)

