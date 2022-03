Fliegerhorst Fürstenfeldbruck: Der Fursty-Ausstellung droht das Aus

Ihnen blutet das Herz, wenn sie an die ungewisse Zukunft ihrer Sammlung denken: (v.l.) die ehemaligen Offiziere Helmut Predeschly, Henning Remmers und Michael Weber. © Metzler

Bis 2026 müssen die Dienststellen den Fliegerhorst geräumt haben – meist auf Befehl hin. Die Traditionsgemeinschaft Fursty Fliegerhorst muss sich dagegen selbst um den Umzug in eine neue Heimat kümmern. Doch was passiert mit ihrer militärhistorischen Ausstellung?

Fürstenfeldbruck – Die „Traditionsgemeinschaft Fursty Fliegerhorst“ (TG Fursty) besteht seit 25 Jahren und hat rund 180 Mitglieder. Ihre militärhistorische Sammlung, die sich ausschließlich mit der Zeit ab dem Jahr 1945, der Übernahme durch die US-Streitkräfte befasst, ist im Captain-Higgins-Gebäude beheimatet. Die Gemeinschaft ist aus dem Zusammenschluss der Vereine Traditionsgemeinschaft JaboG 49 und der Interessengemeinschaft Fursty entstanden. Der einmaligen und sehenswerten historischen Ausstellung droht jedoch das Aus.

Kein konkretes Interesse

Weder Landkreis noch Stadt haben trotz „mehrmaligen Anklopfens“ dazu ein konkretes Interesse signalisiert. Den ehemaligen Offizieren Hennig Remmers, Helmut Predeschly und Michael Weber von der TG Fursty blutet das Herz, wenn sie daran denken, dass die einmalige Sammlung womöglich bald nicht mehr zu besichtigen sein wird.

Die Geschichte des Fliegerhorstes sei unbestritten mit der Geschichte der Stadt und des Landkreises eng verknüpft, sagen sie. „Unsere Absicht ist daher, die Sammlung an den Kreis und die Kommunen zur Schaffung eines Dokumentationszentrums ,Fliegerhorst Fursty, ein Ort der Zeitgeschichte und des Gedenkens’ zu übergeben“, erklärt Weber. „Wir stellen uns einen Ort vor, an dem sich zum einen die Zeitgeschichte des Fliegerhorstes und zum anderen auch Geschichten der Kommunen im Zusammenhang mit dem Fliegerhorst wiederfinden.“ So soll der Ort des Gedenkens auch das Olympia-Attentat am „Alten Tower“ und das Luftwaffenehrenmal umfassen.

Nach Kriegsende wurde das Leben durch den Fliegerhorst, dem einst größten Arbeitgeber weit und breit, über viele Jahrzehnte entscheidend geprägt. „Es geht uns nicht allein um die Erhaltung der Sammlung, sondern darum, dass wir die Sammlung in die Öffentliche Hand übergeben wollen.“ Es gehe dabei auch um mehr, als die Geschichte Fürstenfeldbrucks. „Es ist die Geschichte der umliegenden Gemeinden und des Landkreises. Durch den Fliegerhorst wurde Fürstenfeldbruck in aller Welt bekannt“, sagt Predeschly. Die drei Männer der TG Fursty vermissen ein äquivalentes Interesse vom Landkreis und den angrenzenden Kommunen. Trotz ursprünglicher Zusage der Stadt wurde die Gemeinschaft nicht in den Konversionsausschuss berufen.

Die militärhistorische Sammlung hat neben Text-, Bild- und Filmdokumenten aus der Zeit nach 1945, historische Bundeswehrfahrzeuge in ihrem Besitz. Für die acht Flugzeuge, die für den Flugbetrieb in Fursty bedeutend waren und noch im Besitz der Bundeswehr sind, wünscht sich die TG Fursty eine Überführung in den Bestand des Dokumentationszentrums, weil sie maßgeblicher Teil der Geschichte von Fursty sind. Gelingt das nicht, werden die Flugzeuge einer Verschrottung zugeführt. „Die museale Idee ist nicht zu verwirklichen, wenn die Großgeräte nicht hier verbleiben“, sagt Predeschly.

Nur Insider

Letztlich wüssten nur Insider von der Existenz der militärhistorischen Sammlung. Durch die Unterbringung auf militärischem Gelände seien Besichtigungen nur bedingt möglich. Die Bevölkerung müsse erfahren, was es hier an Geschichte zu hören und zu sehen gibt.

Remmers, Predeschly und Weber glauben, dass in der Bevölkerung ein großer Zuspruch vorhanden sei. „Wir benötigen eine Aussage seitens der Politik, eine Willensbekundung, eine Zusage oder aber auch eine Absage“, sind sich die drei ehemaligen Offiziere einig.

Die Sammlung sei kein Ort, der den Krieg verherrliche, sondern es gehe um Zeitgeschichte. „Wir stehen mit dem Rücken zur Wand. Wenn nichts passiert, sind wir gezwungen, in der zweiten Hälfte des Jahres mit der Auflösung der Sammlung zu beginnen.“ Dann wird die Geschichte des Fliegerhorstes für immer verschwinden.

