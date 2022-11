Inflation und steigende Zinsen: Der große Bau-Boom ist vorbei

Von: Tobias Gehre

Teilen

Zwei Arbeiter auf einer Baustelle: Die Branche rechnet mit einem Abwärtstrend. (Beispielfoto) © Daniel Karmann

Hohe Nachfrage trotz explodierender Preise: Über viele Jahre brummte der Bausektor im Landkreis. Damit ist jetzt wohl Schluss. Durch Inflation und steigende Zinsen sinkt die Zahl der Bauanträge. Die Branche rechnet mit einem längerfristigen Trend.

Landkreis – Genaue Zahlen hat die Verwaltung im Germeringer Rathaus noch nicht. Doch die Zahl der Wohnbau-Vorhaben gehe zurück, sagt Astrid Ernst aus dem Bauamt. Deren Chef, Bauamtsleiter Jürgen Thum, rechnet auch für die nähere Zukunft mit einem Rückgang. Vor allem Investoren dürften sich künftig mehr zurückhalten. Das wisse er aus Erfahrung. Bei Bauvorhaben im privaten Bereich hat die Germeringer Verwaltung allerdings noch keinen Rückgang bemerkt. Projekte wie Wintergärten, Anbaue oder der Ausbau von Dachgeschossen gehe weiter.

Auch in den Mitgliedsgemeinden der Verwaltungsgemeinschaft Mammendorf rechnet man mit einem Rückgang der Bautätigkeit. Grundstückspreise seien weiterhin hoch, die Baukosten auch, meint Geschäftsleiter Robert Köll. In Kombination mit jetzt steigenden Zinsen werde es für Bauherren schwierig, das Geld aufzutreiben. „Die Banken werden wohl nicht mehr alles finanzieren.“

Höhere Zinsen machen Kauf schwieriger

Bei den Geldhäusern bemerkt man die sich verändernde Lage im Immobilien-Sektor bereits. „Tatsächlich ist die Nachfrage nach Baufinanzierungen in den letzten Wochen verhaltener geworden“, erklärt der Sprecher der Brucker Sparkasse, Dirk Hoogen. „Der russische Angriffskrieg in der Ukraine, die hohe Inflation und die steigenden Energiekosten wirken hier nachvollziehbar dämpfend.“ Die Kriterien für die Vergabe von Baukrediten habe sich aber nicht geändert. Grundsätzlich sei der Wunsch nach einem eigenen Zuhause nach wie vor groß.

(Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s jetzt auch in unserem regelmäßigen FFB-Newsletter.)

Dem will der Allinger Bauunternehmer Thomas Vilgertshofer nicht widersprechen. Doch auch er bemerkt, dass die Nachfrage von Häuslebauern zurückgeht. Die Finanzierung werde mit steigenden Zinsen für viele schwieriger – und somit der Kauf einer Immobilie.

Auch bei Kapitalanlegern, die Wohnungen als Investment kaufen oder bauen lassen, gehe die Nachfrage zurück. Die Rechnung sei einfach: Winke durch höhere Baukosten und Zinsen weniger Rendite, nehme die Nachfrage nach Immobilien ab.

Auch für Bauunternehmen selbst seien die Zeiten nicht einfach. Die hohen Baukosten machten Projekte schwerer kalkulierbar. In der Branche hoffe man daher, wieder mehr Sicherheit bei den Kosten zu bekommen.

Durch die sinkende Nachfrage könnte sich allerdings der Fachkräftemangel am Bau abmildern. Es ist eine einfache Gleichung: Wird weniger gebaut, werden weniger Arbeiter benötigt. Der Mangel an qualifizierten Mitarbeitern werde dadurch abgemildert. Mit Arbeitslosigkeit am Bau rechnet Vilgertshofer allerdings nicht.

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus dem Landkreis Fürstenfeldbruck finden Sie auf Merkur.de/Fürstenfeldbruck.