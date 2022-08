„Der junge Häuptling Winnetou“: 14-jähriger Brucker spielt die Hauptrolle in neuem Film

Von: Lisa Fischer

Teilen

Den jungen Häuptling Winnetou spielt der Fürstenfeldbrucker Mika Ullritz. © Marc Reimann

Helden und Superhelden liegen bei Jugendlichen ja voll im Trend. Nun spielt ein junger Fürstenfeldbrucker eine Identifikationsfigur, die eher die Generation seiner Eltern und Großeltern begeistert hat: Winnetou.

Fürstenfeldbruck – Und auch der 14-Jährige ist samt Filmschwester und -Freund der Faszination des berühmten Häuptlings der Apachen erlegen.

„Der Schatz im Silbersee“, „Unter Geiern“ und „Winnetou 1“ – vielen klingeln bei diesen Titeln die Ohren. Es sind bekannte Verfilmungen der Karl-May-Bücher rund um Winnetou und Old Shatterhand. Doch was hat der berühmte Indianer in seiner Kindheit gemacht? Das erzählt der Film „Der junge Häuptling Winnetou“. Seit kurzem ist er in den Kinos. Winnetou wird von dem 14-jährigen Mika Ullritz aus Fürstenfeldbruck gespielt. Seine Schwester Nscho-tschi spielt die 12-jährige Lola Linnéa Padotzke aus dem Landkreis Starnberg.

Der junge Häuptling Winnetou: Die erste Hauptrolle im Kino

Gedreht wurde der Film im Sommer 2020. Für die beiden jungen Schauspieler ging es dafür ins spanische Andalusien. „Über eine Agentur, bei der ich angemeldet bin, habe ich eine Anfrage für das Casting bekommen“, erzählt Mika, der schon Dreh-Erfahrungen bei „Polizeinotruf 110“ und „Fack ju Göthe 3“ gemacht hatte. „Aber beim jungen Winnetou ist es das erste Mal, dass ich eine Hauptrolle in einem Kinofilm spiele.“

(Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s jetzt auch in unserem regelmäßigen FFB-Newsletter.)

Seine ersten Schauspielerischen Schritte hatte er bei der Laienbühne „Brucker Brettl“ gemacht. Die alten Winnetou-Filme mit Pierre Brice als Häuptling kannte er, genauso wie seine Film-Schwester Lola, vorher nicht. „Meine Mama hat mir vor der ersten Casting-Runde aber Fotos gezeigt und von den Filmen erzählt“, sagt die heute 12-jährige Lola.

Der junge Häuptling Winnetou: Trio will Volk der Appachen retten

Nach der ersten Castingrunde mussten beide noch einmal antreten – diesmal direkt für ihre spätere Rolle. „Dort habe ich auch Lola und Milo kennengelernt und wir haben uns von Anfang an gut verstanden“, erzählt Mika.

Der gleichaltrige Milo Haaf aus München spielt in der Verfilmung den Waisenjungen Tom Silver. Mit ihm zusammen begibt sich der junge Winnetou auf ein gefährliches Abenteuer. Denn das Ausbleiben der Büffel bedroht die Existenz der Apachen. Gemeinsam mit seiner Schwester Nscho-tschi und Tom Silver versucht der junge Winnetou das Volk der Apachen retten.

In bester Karl-May-Manier sitzen die Schauspieler bei vielen Szenen im Sattel. Deshalb nahmen Mika, Lola und Milo vorab Reitstunden auf dem Niedermayr-Hof in Olching. Dort wird Westernreiten angeboten (siehe Kasten). „Ich saß zwar schon mal auf einem Pferd, aber wirklich geritten bin ich nicht. Erst als die Zusage kam, ging es langsam los mit den Reitstunden“, erzählt Winnetou-Darsteller Mika.

Bevor es nach Spanien ging, trafen die jungen Schauspieler und ihre Kollegen zu einer Drehbuchlesung zusammen. „In Andalusien gab es dann jeden Sonntag eine Leseprobe mit Regisseur Mike Marzuk und den anderen Schauspielern, je nachdem welche Szenen in der nächsten Woche dran waren“, sagt Mika, der in seiner Freizeit beim SC Maisach Fußball spielt.

Spannend wurde es in der Woche vor Beginn der Dreharbeiten: „Wir hatten Reitstunden auf unseren Filmpferden. Die waren größer und wilder als die Pferde zuhause“, erzählt Mika.

Der junge Häuptling Winnetou: Gespannt auf Veröffentlichung

Ganz auf sich allein gestellt waren die jungen Akteure während der Dreharbeiten, die in den Sommerferien begannen, und sich bis ins Schuljahr zogen, nicht: „Zuerst ist mein Vater mitgeflogen und hat mich fünf Wochen lang begleitet. Zwischendurch gab es eine Woche Pause. Dann kam meine Schwester nach und schließlich meine Mama“, erzählt Lola Padotzke.

Zurück in Deutschland warteten die jungen Schauspieler gespannt auf die Veröffentlichung des Films. Für Mika ging das Schulleben an der Realschule Maisach weiter – Lola kam nach den Ferien in die fünfte Klasse der Montessorischule in Inning am Ammersee.

Anfang August stand die Premiere des „Jungen Häuptling Winnetou“ vor der Tür. Auf die Frage, ob sie den Film schon vorab gesehen hatte, antwortet Lola: „Nein, ich wollte einen richtigen Wow-Moment haben.“ Die Premiere lief in einem namhaften Kino in München. „Es war sehr aufregend, vor allem mit dem roten Teppich. Dann hat sich die Anspannung nach und nach gelegt“, sagt Lolas Film-Bruder Mika. Kurz bevor der Vorstellung anfing, sei er dann aber nochmal sehr nervös gewesen. Begleitet wurde er an dem Tag von seiner Familie und zwei besten Freunden. Nur die Oma schaute wegen des langen Wegs nach München zusammen mit Mikas jüngerer Schwester die Premiere parallel im Scala-Kino in Fürstenfeldbruck an.

Der junge Häuptling Winnetou: In alten Filmen wurde mehr geschossen

Das Urteil des jungen Bruckers, nachdem er sich drei alte Winnetou-Streifen in der Zwischenzeit angesehen hatte: „Sie sind schon anders als unser Film. Alle sind in Kroatien gedreht und es gibt viel Schießerei.“ Außerdem hätten die Schauspieler früher riskantere Sachen ohne Stunt-Double gemacht.

Er selbst empfiehlt den Streifen über den jungen Häuptling Winnetou nicht nur Kindern, sondern auch Erwachsenen. „Ich wäre bei einem zweiten Film sofort wieder dabei. Ich hoffe, dass viele ins Kino gehen und es damit einen zweiten Teil geben kann“, fügt Mika hinzu.

Der junge Häuptling Winnetou: Aus Filmgeschwistern werden Freunde

Für Lola, die in ihrer Freizeit leidenschaftlich gerne näht, hatten die Dreharbeiten tierische Nachwirkungen in der Heimat: „Ich reite jetzt auch wieder zuhause und habe eine Reitbeteiligung“, erzählt sie. Zudem habe sie mit Mika und Milo zwei neue Freunde gefunden. „Nach dem Dreh haben wir uns wieder getroffen, etwa zum Grillen mit unseren Familien.“ Nicht nur auf der Leinwand sondern auch privat hat sich zwischen den dreien eine Freundschaft entwickelt.

Reiten lernen wie im wilden Westen

Bevor es für die jungen Darsteller von Winnetou, Nscho-tschi und Tom Silver nach Andalusien ging und sie dort auf die temperamentvollen, spanischen Filmpferden aufsteigen durften, mussten sie Reitstunden nehmen. Franziska Niedermayr vom gleichnamigen Reiterhof in Olching unterrichtete Mika Ullritz, Lola Linnéa Padotzke und Milo Haaf im Western-Reiten. Die Schulpferde in Olching seien eher brav und gemütlich, sagt Reitlehrerin. „Für die Kinder war es wichtig, um sich ans Pferd zu gewöhnen.“

Recht viel anders als mit ihren anderen Reitschülern sei sie mit Mika, Lola und Milo nicht umgegangen. „Man hat aber gemerkt, dass die Kinder einen ganz anderen Willen haben. Es steckte mehr Ehrgeiz dahinter“, sagt Franziska Niedermayr rückblickend. Insgesamt sei der Unterricht sehr spannend gewesen, sagt die 29-Jährige. „Drei junge Schauspieler auszubilden, das ist ja nicht alltäglich.“ lif

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus dem Landkreis Fürstenfeldbruck finden Sie auf Merkur.de/Fürstenfeldbruck.