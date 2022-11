„Horrende Preise“: Der Kampf der Wirte mit der teuren Energie

Von: Andreas Daschner

Die extrem hohen Energiekosten gehen auch am Hotel- und Gaststättengewerbe nicht spurlos vorüber – und damit auch an den Gästen. Denn viele Hotels und Wirtschaften müssen die steigenden Kosten weitergeben oder Angebote einstellen.

Fürstenfeldbruck – Noch sieht es bei Gerhard Kohlfürst nicht dramatisch aus. „Meine Gas- und Stromlieferverträge laufen noch bis Ende des Jahres“, sagt der Chef des Hotels und der Gaststätte Fürstenfelder. Doch am Horizont zeichnen sich dunkle Wolken ab. Einen Nachfolgevertrag für Gas hat Kohlfürst bereits abgeschlossen. „Zu horrenden Preisen“, wie er sagt.

Beim Strom erwartet Kohlfürst ähnliches – wobei er hier mit dem Vertragsabschluss noch wartet. „Ich hoffe, dass sich bei den Preisen noch was tut.“ Zu seinen Gunsten, versteht sich. Doch auch dann rechnet der Gastronom damit, dass sich die Preise für ihn verdreifachen. „Wie sich die geplanten Preisbremsen auswirken, muss man noch abwarten“, sagt er.

Zimmerpreise erhöhen

Die Preise in Hotel und Gastwirtschaft, wo auch die hohe Inflation bei den Lebensmittelpreisen zu Buche schlägt, werden aber wohl steigen. „Bei den Hotels müssen wir mit dem Zimmerpreis hochgehen“, sagt Kohlfürst. Außerdem ist eine Energiepreispauschale bei den Tagungsräumen geplant. Und weil die Küche im Fürstenfelder komplett mit Strom betrieben wird, werden wohl auch die Preise auf der Speisekarte höher werden.

Dabei will der Gastronom aber sensibel vorgehen. „Die Menschen haben alle weniger in der Tasche“, sagt er. Steigen die Preise zu drastisch, würden die Gäste wohl ganz ausbleiben. Dennoch: „Wir brauchen den Strom, um arbeiten zu können.“ Und irgendwie muss der bezahlt werden.

Die Mahavi Group hat indessen Rahmenverträge bei der Energieversorgung in der Tasche. Einige Gaststätten werden zudem mit Fernwärme versorgt. „Das erleichtert es uns, die Zeit der hohen Preise zu überbrücken“, sagt Markus Bauer aus der Geschäftsleitung. Doch auch bei den Brucker Gastronomen schlägt die Inflation bei den Lebensmitteln zu.

Energieverbrauch senken

Wie Kohlfürst wollen sie bei den nötigen Preiserhöhungen aber „die Kunden nicht überfordern“, wie Bauer sagt. Einzelne Anhebungen ja, aber nicht nach dem Gießkannenprinzip für alle Produkte und in allen Gaststätten. „Wir wollen, dass unsere Betriebe weiter Begegnungsstätten für alle Menschen jeden Einkommens bleiben“, sagt Bauer.

Sparen, wo es geht, heißt es im Hotel Schiller in Olching. Allerdings habe man nicht alle Bereiche in der Hand, wie Geschäftsführer Harald Schöffler sagt. „Wir versuchen, den Energieverbrauch in Absprache mit den Mitarbeitern zu senken.“ Was die Gäste in den Zimmern tun, könne das Hotel aber freilich nicht kontrollieren.“ Auch im Schiller reagiert man deshalb mit Preiskorrekturen. „Aber ohne einen Riesensprung gemacht zu haben“, betont Schöffler. In der Hotelgaststätte wird auch gespart. Gastronomische Sonderaktionen mit Gerichten, die normalerweise nicht im Angebot sind, gibt es derzeit nicht.

Hoffen auf Entspannung

Abwarten muss indessen Josef Hartl vom Gasthof Unterwirt in Türkenfeld. Ähnlich wie im Fürstenfelder laufen seine Energielieferverträge noch bis Ende des Jahres. „Ein Unternehmen handelt für uns die neuen Preise aus“, sagt Hartl. Und das wird wohl bis Mitte Dezember warten –in der Hoffnung auf eine Entspannung auf dem Energiemarkt.

Die hohen Lebensmittelpreise gibt der Türkenfelder Gastronom ebenfalls nur vorsichtig an die Kunden weiter. „Im Cent-Bereich“ lägen die Erhöhungen. Große Probleme bereiten Hartl indessen die steigenden Preise beim Geflügel – und das, wo bald Weihnachten vor der Tür steht. Die Lieferung sei zwar gesichert. „Die erhöhten Preise werden wir aber an die Gäste weitergeben müssen.“

Schwierige Suche nach Mitarbeitern

Viele Mitarbeiter in der Gastronomie haben sich während der Lockdowns in der Corona-Pandemie neue Jobs gesucht. Sie fehlen seitdem in den Gaststätten. Ein Lied davon kann Harald Schöffler mit der Gastronomie im Olchinger Hotel Schiller singen. „Wir haben unsere Öffnungszeiten seitdem eingeschränkt“, sagt er. „Samstags und sonntags ist bei uns zu.“ Wenigstens hilft das aber, den Energieverbrauch zu senken.



Etwas besser sieht es personell bei der Mahavi Group aus. „Unser großes Plus war, dass wir unser Personal auch in der Corona-Zeit behalten haben“, sagt Geschäftsführer Markus Bauer. Einige, die dennoch gegangen sind, kämen nun aber auch wieder zurück. Gar nicht erst suchen muss Josef Hartl. Im Türkenfelder Unterwirt sei man „von vornherein gut aufgestellt“ gewesen. Daher gebe es beim Personal keine Probleme.

