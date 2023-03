Diamantene Hochzeit: Der King of Rock’n’Roll führte sie zusammen

Von: Hans Kürzl

Zu 60 Jahren Eheglück gratulierte Rosemarie und Friedrich Schuster Stadtrat Franz Höfelsauer (l.). © /REPRO: PETER WEBER

Elvis-Presley-Fan Rosemarie Schuster und ihr Mann Friedrich haben in Fürstenfeldbruck ihre Diamantene Hochzeit gefeiert.

Fürstenfeldbruck – Zärtlich und mit einer ansteckenden Fröhlichkeit legt Rosemarie Schuster den Arm um ihren Ehemann Friedrich. Der reagiert darauf mit einem Lächeln. Besser kann man Glück und Zufriedenheit über 60 Ehejahre nicht ausdrücken. Zur Diamantenen Hochzeit gratulierte dem Jubelpaar Stadtrat Franz Höfels-auer.

Diamantene Hochzeit in Fürstenfeldbruck: Kennenlernen am Chiemsee

Das Eheglück hätte es wohl ohne einen Ausflug zum 18. Geburtstag von Rosemarie Schuster 1960 nicht gegeben – und auch nicht ohne den „King of Rock‘n’Roll“. Die gebürtige Münchnerin Rosemarie Schuster war zu ihrem Geburtstag an den Chiemsee in ein Lokal eingeladen worden. Der an einem Nachbartisch sitzende Friedrich fiel erst einmal gar nicht so auf. Bis er auf Elvis Presley zu sprechen kam. Dass er ihn in Grafenwöhr – wo Presley als Soldat zu einem Manöver abkommandiert war – gesehen und auch ein Autogramm bekommen habe.

Friedrich Schuster arbeitete bei der Eisenbahn

Friedrich Schuster, geboren 1937 im niederbayerischen Mauth, arbeitete damals schon bei der Eisenbahn. Er hatte mit einem Freund Zugang zu dem Offizierskasino bekommen und ein paar Blicke auf Presley erhaschen können.

Für Rosemarie Schuster, damals wie heute großer Elvis-Fan, „war das der Bringer“, wie sie es selbst ausdrückt. „Jemand, der mit Elvis im gleichen Raum war, das hat mich beeindruckt.“ Man kam sich näher, prüfte sich und die Liebe zueinander drei Jahre lang. Geheiratet wurde dann an einem kalten Märztag 1963 in Kaufering. Dort hatte die Familie von Rosemarie Schuster ein Haus gebaut. Als traurig empfanden es beide, dass keiner ihrer Väter den Tag ihrer Hochzeit mehr hatte miterleben können.

Das Jubiläumspaar bei der Hochzeit 1963. © mm

Über viele Jahre hin hat das Ehepaar den anstrengenden Schichtdienst von Friedrich Schuster als Zugführer gemeistert. Seine Frau kümmerte sich um die drei Töchter und unterstützte später auch noch eine zeitlang andere Eltern bei der Kinderbetreuung. Doch Rosemarie Schuster blieb auch ihrem Beruf als Verwaltungs-Fachangestellte treu. Unter anderem arbeitete sie im Justizpalast München.

Zuhause ist Friedrich Schuster in der Beziehung derjenige mit den praktischen Fähigkeiten. „Er ersetzt viele Handwerker“, sagt seine Frau und lächelt ihn dabei wieder an.

Vor neun Jahren zogen die Schuster von Kaufering nach Fürstenfeldbruck. „Damit wir jemanden in der Nähe haben, wenn wir es tatsächlich einmal brauchen“, sagt die Ehefrau. Eine der Töchter lebt in der Großen Kreisstadt, die zweite in Eichenau, die dritte hat es nach Sachsen gezogen. Zwei Enkelkinder machen die Schusters-Nachfolge komplett. „Wir fühlen uns in Bruck sehr wohl“, betonen beide wie aus einem Mund.

Ehepaar bereist Deutschland gern mit dem Zug - Lieblingsziel Burg Rheinstein

Auch von hier aus kann das Paar einem seiner Hobbys nachgehen: Sie bereisen Deutschland gern zusammen mit dem Zug. Eines ihrer Lieblingsziele ist dabei die Burg Rheinstein in Rheinland-Pfalz. Die Flugreisen nach Schottland oder London bestreitet Friedrich Schuster dagegen mit Tochter Alexandra, weil die Frau Flugangst hat. Erlebnisse, Eindrücke und Erinnerungen teilt das Paar stets in voller Zufriedenheit. „Wir haben es gut getroffen mit unserem Leben.“ Und sie haben weitere Ziele. „Wenn es uns gegeben ist, wollen wir 100 werden“, sagen beide und lächeln.

