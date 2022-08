Der Landkreis schaltet das Licht aus - zumindest teilweise

Von: Tobias Gehre

Während an den meisten Gebäuden das Licht abgeschaltet wird, soll die Klosterkirche in Fürstenfeldbruck weiter bis 23 Uhr angestrahlt werden. © Weber

Der Winter dürfte im Landkreis vielerorts dunkler werden als bisher. Im Kampf gegen die Energieknappheit wird in vielen Kommunen das Licht an Straßen und Gebäuden gedimmt – oder ganz abgeschaltet. Doch nicht alle ziehen mit.

Fürstenfeldbruck – Definitiv dunkler wird es in Türkenfeld. Aktuell hat das sogenannte Linsenmann-Gebäude im Ortszentrum noch eine „rudimentäre Rundum-Beleuchtung, erklärt Bürgermeister Emanuel Staffler. Dort sei angedacht, in den kommenden Monaten eine Zeitsteuerung einzurichten, sodass der Weg zum Gebäude nur noch in wenigen Nachtstunden gut sichtbar ist. „Die ganze Nacht sollen diese Lampen nicht mehr brennen“, so der Rathaus-Chef. Die nächtliche Beleuchtung der Ortsplan-Tafeln wurde bereits abgeschaltet.

Außerdem werde überlegt, die Straßenbeleuchtung einzuschränken. Ein Auftrag für die Konzeption der Umrüstung der kompletten Straßenbeleuchtung sei bereits im Januar vergeben worden. Zudem habe man Zuschussanträge gestellt. Staffler: „Als Kurzfrist-Maßnahme überlegen wir, die Straßenbeleuchtung zum Beispiel jeweils später einzuschalten und früher auszuschalten.“

Fürstenfeld

Wie man in Fürstenfeldbruck mit dem Thema umgeht, ist noch nicht klar. Ob und wie Gebäude und andere Bauwerke nachts nicht mehr angestrahlt werden, darüber mache man sich derzeit Gedanken, teilt die Stadt mit. Auch für die Beleuchtung auf dem Gelände des Veranstaltungsforums Fürstenfeld gibt es noch kein Konzept. „Hier haben wir aber sowieso extrem wenig und sehr zurückhaltendes Licht“, sagt Chef Norbert Leinweber.

In Germering gibt es keine Baudenkmäler oder sonstige wichtige öffentliche Gebäude, die nachts beleuchtet werden. Dennoch hat die Stadt eine Liste aufgestellt, wie und wo man Energie sparen könne. Laut Pascal Luginger, Leiter der Stabsstelle Klimaschutz, handele es sich dabei aber eher um kleinere Maßnahmen. Dazu zählt beispielsweise, dass der Brunnen am Kleinen Stachus, der mithilfe von LED-Leuchten nachts sichtbar gemacht wird, künftig im Dunkeln bleibt – zurzeit ist der Brunnen aber ohnehin defekt.

Sicherheit

Seine Hausaufgaben bereits gemacht hat Mammendorf. Rathaus, Feuerwehr, Kindertagesstätten, Schule, Sporthallen und Leichenhäuser sind nachts nicht beleuchtet, teilt Geschäftsleiter Robert Köll mit. Die Lichter am Bürgerhaus und dem dortigen Brunnen seien mit einer Zeitschaltuhr versehen. Die Beleuchtung diene zur Sicherheit für die Besucher der Gaststätte.

Sicherheit ist auch im produzierenden Gewerbe ein wichtiger Faktor. Coca-Cola etwa, das in Fürstenfeldbruck ein großes Werk betreibt, kann nach eigenen Angaben nicht einfach die Beleuchtung reduzieren. „Wir produzieren im Normalfall 24 Stunden täglich, teilweise auch am Wochenende, somit müssen die Bereiche, in denen gearbeitet wird, auch ausreichend beleuchtet sein: insbesondere Verkehrsflächen mit Türen, Toren sowie Zufahrten“, so eine Sprecherin.

Kirchen in Bruck bleiben beleuchtet

Für eine andere Institution, die in der Vergangenheit gerne ihre Gebäude nachts in Licht getaucht hat, gibt es diese praktischen Gründe nicht. Auch deshalb verzichten viele Pfarreien im Landkreis bereits seit Jahren darauf, ihre Gotteshäuser nachts anzustrahlen. So bleibt etwa die Rasso-Kirche in Grafrath seit Längerem dunkel. Die Kirche St. Maria im Jesenwanger Ortsteil Bergkirchen ist in der Regel nachts ebenfalls dunkel. Nur vom 3. Advent bis Heiligabend wurde sie bisher in Licht getaucht, erklärt Jesenwangs Bürgermeister Erwin Fraunhofer. Diese Praxis komme heuer aber auf den Prüfstand.

Das gilt auch für die Pfarrkirche am Olchinger Nöscherplatz. Dort wird der Turm noch bis 22 Uhr beleuchtet. „Wir überlegen aber auch, es ganz abzuschalten, sollte sich die Situation noch mehr zuspitzen“, erklärt Pfarradministrator Josef Steindlmüller.

So weit ist man beim Pfarrverband Fürstenfeld noch nicht. Dessen Kirchen erstrahlen größtenteils weiterhin auch im Dunkeln in ihrer vollen Pracht. Erst um 23 Uhr wird das Licht an den Gotteshäusern abgeschaltet. Bis eine Verordnung vonseiten der Stadt komme, dass auch in Fürstenfeldbruck ab 22 Uhr die Beleuchtung ausgeschaltet wird, würde die aktuelle Einstellung so bleiben, erklärt Friedrich Deschauer vom Pfarrverband.

