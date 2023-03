Abschied vom Starkbier-Fest in Fürstenfeld: Der Salvator-Vater sagt Servus

Von: Peter Loder

Stabswechsel beim Salvator: Harry Stadlmayer (l.) übergibt das Starkbierfest an Josef Wildgruber. © Peter Loder

Vor 13 Jahren rief Harry Stadlmayer in Fürstenfeldbruck das Salvator-Starkbierfest ins Leben. Nun geht er in den Ruhestand

Fürstenfeldbruck – Seit 15 Jahren müssen sich Brucks Kommunalpolitiker in der Fastenzeit doppelt derblecken lassen. Einmal beim traditionellen Starkbierfest der Kaltenberg-Brauerei in der Marthabräuhalle und ein zweites Mal im Veranstaltungsforum. Dort hatte 2008 der Brucker Harry Stadlmayer im Auftrag der Münchner Paulaner-Brauerei das Salvator-Fest auf die Beine gestellt.

Nach 13 Starkbier-Jahren war nun Schluss für den gelernten Hotelkaufmann und Vater von vier Töchtern. Im Oktober wird Stadlmayer 64 Jahre alt und geht in den Ruhestand. 2024 wird sein Nachfolger, der im Münchner Süden lebende Josef Wildgruber, das Fasten-Spektakel organisieren. Im Interview spricht Stadlmayer über Highlights und Flops in der bisherigen Salvator-Ära.

Herr Stadlmayer, wie viel Liter Salvator genießen Sie als Brauerei-Repräsentant in der Fastenzeit?

Mehr als fünf Liter schaff’ ich in den ganzen 40 Tagen nicht. Bayernweit verkaufen wir in der Starkbiersaison rund 1000 Hektoliter. Nur in der Gastronomie, nicht im Handel.

Wie kamen Sie 2008 auf die Idee, das Starkbierfest einer Münchner Brauerei nach Bruck zu holen, wo doch schon ein hiesiger Mitbewerber mit der gleichen Veranstaltung aktiv war und ist?

Schon ein paar Jahre davor war Happo Schmidt (Anm. d. Red: der Krüglredner ist 2012 mit erst 54 Jahren verstorben) auf mich zugekommen und hat gefragt, ob wir nicht zusammen im Veranstaltungsforum den Brucker Unikator veranstalten möchten. Er wollte damals weg von der Marthabräuhalle. Wir haben diese Idee aufgenommen und sehr erfolgreich aufgezogen. Wobei man das Programm damals und die Präsentation nicht mit heute vergleichen kann. 2007 hat Happo dann beschlossen, seinen Unikator wieder in die Marthabräuhalle zu verlagern. Nachdem unser Fest aber so erfolgreich war, haben wir gemeinsam mit den Fürstenfeld-Verantwortlichen Christine Hochenbleicher, Norbert Leinweber und Gerhard Kohlfürst beschlossen, die Veranstaltung komplett neu zu organisieren. Bruck kann leicht zwei völlig unterschiedliche Starkbierfeste verkraften. Denn jedes hat einen eigenen Inhalt, ein unterschiedliches Programm und auch ein gänzlich anderes Publikum – bis auf die hoffentlich immer anwesenden Politiker, ohne die geht es halt nicht.

Mussten Sie Jürgen Kirner lange überreden, um für die Krüglrede in die Rolle des Bruder Barnabas zu schlüpfen?

Soweit mir bekannt ist, war es nicht schwer, den Jürgen als Bruder Barnabas zu engagieren. Er war damals auch noch nicht so bekannt wie er das heute durch die Brettl-Spitzn im Bayerischen Fernsehen ist.

An welches Starkbier-Highlight oder außergewöhnliches Erlebnis erinnern Sie sich besonders gern?

Ich denke, dass unser erstes Starkbierfest in der damals doch neuen Form und mit neuem Inhalt ein durchschlagender Erfolg war. Der ganze Abend war einfach gelungen.

Und was war der größte Flop?

Ganz schlimm war ein Fest, bei dem Landrat Thomas Karmasin anzapfen musste. Ich saß ziemlich vorne und erst als der Landrat den Zapfhahn in die Hand genommen hatte, konnte man sehen, dass der Hahn zu klein für das Spundloch war. Nach zwei Schlägen war der Wechsel im Fass, aber das Bier ist völlig unkontrolliert raus gelaufen. Wir mussten das Fass aufstellen und konnten nicht mehr zapfen.

Der Paulaner-Solo-Wettbewerb scheint ja so eine Art Bewerbungsplattform für die Kabarett-Einlagen beim Starkbierfest zu sein. Nach welchen Kriterien „rekrutieren“ Sie die Comedy-Newcomer?

Das Veranstaltungsforum schreibt den Wettbewerb deutschlandweit jährlich aus. Aus rund 100 Bewerbern werden die Teilnehmer der beiden Vorrunden eingeladen. Die zwei von Publikum und Jury ausgewählten Gewinner treffen beim Finale im Oktober aufeinander. Sieger oder gelegentlich auch Künstler mit dem für ein Starkbierfest am besten geeigneten Programm werden dann für den Salvator-Abend eingeladen.

Welche Tipps geben Sie Ihrem Nachfolger? Oder gibt es überhaupt noch Verbesserungsvorschläge?

Der beste Rat ist der, dass er Paulaner Solo und Starkbier auch weiterhin zusammen mit den Fürstenfeld-Partnern organisiert. Seit 2022 unterstützen wir auch das neue Fürstival Festival, das passt genau in diese Linie. Paulaner, das Veranstaltungsforum und die Fürstenfelder Gastronomie sind durch die 20-jährige Zusammenarbeit sehr gut aufeinander eingespielt.

Werden Sie das Starkbierfest auch als Ruheständler besuchen?

Natürlich. Es könnte nur mal passieren, dass meine Frau Urlaubspläne hat. Das nennt man dann wohl höhere Gewalt.

