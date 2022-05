„Du kannst nicht immer 17 sein“: Das ist die älteste aktive Sportlerin im Landkreis

Von: Peter Loder

Bälle sind nicht die Leidenschaft von Dorothea Haeggberg. Dennoch turnt die rüstige Seniorin auch damit in den TuS-Trainingsstunden. © Loder

Fit ab 50 heißt ihre Sportgruppe. Doch Dorothea Haeggberg würde auch in eine Gruppe für rüstige Senioren jenseits der 90 passen. Mit 93 Lenzen ist sie wohl die älteste aktive Sportlerin in Bruck und Umgebung. Ans Aufhören denkt sie noch lange nicht.

Fürstenfeldbruck – „Du kannst nicht immer 17 sein“, tönt es aus dem Musikplayer. Dorothea Haeggberg schnappt sich den Ball und eilt im flotten Schritt durch die Turnhalle. Als Chris Roberts mit seinem Ohrwurm im Jahr 1974 die Hitparaden stürmte, hatte die Emmeringerin gerade ihren 45. Geburtstag gefeiert. Jetzt ist sie 93 und die älteste aktive Sportlerin im Landkreis.

Jeden Freitagvormittag turnt und trimmt sich eine mehr als rüstige Seniorin in der „Richtig-fit-ab-50“-Riege des TuS Fürstenfeldbruck. Diesen Termin in der alten Rasso-Halle hält sich Dorothea Haeggberg seit zehn Jahren frei und hat ihn so gut wie nie ausfallen lassen.

Wenn Kursleiterin Christine Grundei in die Hände klatscht und damit das Zeichen zum Start der 90-minütigen Übungseinheiten gibt, hat sich Dorothea Haeggberg im roten Vereins-T-Shirt mit TuS-Emblem längst schon warm gemacht. Denn wie fast alle ihrer „jungen“ Teamkollegen – ein Großteil der meist 20 Frauen und Männer könnten locker ihre Kinder sein – hat auch die 93-Jährige den knappen Kilometer von daheim in Emmering zur Sporthalle nach Bruck mit dem Fahrrad zurückgelegt. „Ohne elektrische Trethilfe, denn das schaffe ich auch so noch.“

Das Laufen

Und in der Halle sorgt die richtige Musik für gute Stimmung. Den passenden Animier-Song für die Auftaktübung hat Christine Grundei in ihrem Handy-Musik-Player. Mit dem Oldie kommt die Senioren-Gruppe gleich in Schwung. Dass dabei auch ein Ball im Spiel ist, ist eigentlich nicht das Ding von Dorothea Haeggberg, denn: „Mit Bällen war ich schon immer eine Null“, gesteht sie mit einem Augenzwinkern und verweist auf ihre sportliche Karriere, „als ich noch jung war“. Da gehörte Laufen zu ihren absoluten Stärken.



An der Stadtgrenze

1944 war die in Leipheim und Günzburg aufgewachsene Leichtathletin die beste Sprinterin der Region. Seit 1960 lebt die gelernte Schneiderin in Emmering, haarscharf an der Stadtgrenze zu Fürstenfeldbruck. Vor 20 Jahren ist ihr Ehemann verstorben. Neben ihren vier Kindern hat sie seitdem bei den TuS-Senioren eine zweite Familie gefunden. „Es ist eine tolle Gemeinschaft, wir passen alle so gut zusammen“, schwärmt die 93-Jährige.

Sie hatte sich bereits im fortgeschrittenen Alter beide Kniescheiben gebrochen, doch Aufhören war keine Lösung, erzählt die rüstige Seniorin: „Ich habe immer wieder angefangen mit dem Sport.“ Mittlerweile hat sie zwar Schwierigkeiten mit dem Gehör, „doch im Kopf bin ich noch gut drauf“. Mindestens genauso gut wie auf den Beinen. Denn nach eineinhalb Stunden Training ist Dorothea Haeggberg immer noch fit genug, um auf dem Fahrrad nach Hause zu strampeln.

