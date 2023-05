Neuer Sammelband: Die Anfänge der NS-Zeit in Bruck

Stellten das neue Werk vor (v.l.): Paul Hoser, Edith Raim und Gerhard Neumeier. © peter weber

Zusammen mit zwei Kollegen präsentierte Stadtarchivar Gerhard Neumeier einen Sammelband zur NS-Zeit.

Fürstenfeldbruck - Bei der Publikumsdiskussion meldete sich eine Zeitzeugin zu Wort. Die 97-Jährige hatte ihre Kindheit in der NS-Zeit erlebt. Sie las aus einem Schreibheft aus der Schulzeit vor, was Kinder damals schreiben mussten: „Adolf Hitler liebt die Kinder.

Wir haben ihn auch gern. Wir wünschen ihm ein langes Leben.“

Sie berichtete auch von einem Brucker, der nach Dachau deportiert wurde, weil er auf einem Fest zu viel getrunken hatte. „Ins KZ kamen nicht nur Juden“, fuhr sie fort. „Wir wussten alle von Dachau. Alle, die in der Nähe gewohnt haben.“ Zum Abschluss mahnte sie: „Wir müssen Ordnung schaffen in unserem Umfeld – im Kleinen. Und das schaffen wir, wenn wir zusammenhalten.“

Eingeleitet hatte den Abend Edith Raim, eine der Herausgeberinnen von „Revolution und Reaktion“, mit dem Hinweis: „Wir sind nicht nur Kinder unserer Zeit, sondern eben auch des Ortes.“ Die lokale Aufarbeitung der NS-Zeit sei wichtig. Geschichte spiele sich im ländlichen Raum abseits der Metropolen oft anders ab. Erforscht sei das bisher kaum.

Anfänge der NS-Zeit

Mit zehn anderen Forschern hat sie die Anfänge der NS-Bewegung im bayerischen Oberland und Fürstenfeldbruck in der Zeit von 1919 bis 1923 durchleuchtet. Das Gemeinschaftswerk stellte Raim mit Neumeier und Paul Hoser im Rathaus der Öffentlichkeit vor.

Dieses „Jahrfünft“ von 1919 bis 1923 sei für Bayern „außerordentlich“ gewesen, erklärte Raim. Die Entstehung der Weimarer Republik nach dem Ende des Ersten Weltkriegs, die Münchner Räterepublik, der Versailler Vertrag und das Krisenjahr 1923, das durch Hyperinflation, Ruhrkampf und Hitlerputsch geprägt war, habe „Gewissheiten, Ordnungen, Werte und Orientierungen erschüttert wie selten zuvor“. Gerade im agrarisch geprägten Bayern führte der Einzug der Moderne zu Verwerfungen. Um linke Revolutionäre abzuwehren, bildeten sich vielerorts Einwohnerwehren, die später den Weg für militantere Organisationen wie die SA geebnet hätten.

Ausstellung geplant

Unter den 20 Zuhörern war auch Museumsleiteirn Barbara Kink. Sie berichtete von einer Flagge der Brucker Einwohnerwehr in den Beständen. Bisher gebe es dazu aber keine weiteren Erkenntnisse. Das wird sich hoffentlich bald ändern. Das Museum plant für Oktober eine Ausstellung über die 1920er-Jahre und recherchiert daher.

Paul Hoser beschäftigte sich mit der Zeitung „Der Völkische Beobachter“. Der wurde 1920 von der NSDAP aufgekauft und sei oft die einzige Quelle für die Anfänge der Partei und die Aktivitäten der Ortsgruppen.

Anschließend erläuterte Neumeier die Anfänge der NSDAP in Bruck. Die gründete sich schon Ende 1922, „ging jedoch bald wieder ein“. Anhänger habe Hitler jedoch auch hier gehabt zum Beispiel Forstdirektor a. D. Otto Mang. Er war es auch, der die Ortsgruppe 1930 neu gründete. Aus den Archivbeständen gehen 135 Brucker hervor, die vor der Machtergreifung 1933 der NSDAP beitraten. Viele waren evangelisch. Das katholische Milieu war stark an die Bayerische Volkspartei gebunden. Erst ab der Reichstagswahl im März 1933 seien Bürger aus allen Schichten „massenweise zur NSDAP übergelaufen“, so der Stadtarchivar.

In der Diskussion fragten Zuhörer unter anderem, wie heute der aufkommenden Rechten begegnet werden könne. Neumeier plädierte für eine saubere inhaltliche Auseinandersetzung mit deren Positionen. Dies hätten die Parteien damals versäumt. Sie hätten die NSDAP wahlweise verteufelt oder ignoriert. Gebracht hätte das nichts. Die Anzahl der Brucker, die nach Dachau deportiert wurden, bezifferte Neumaier auf „Hunderte“. Und warum habe die Bevölkerung damals weggesehen? „Zum Helden sind wenige geboren. Damals nicht und heute auch nicht.“ (PATRICK TIETZ)

