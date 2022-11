Die Weihnachtsmärkte starten - die große Übersicht für die Region Fürstenfeldbruck

Von: Eva Strauß

Es funkelt und glitzert: Nach über zwei Jahren Pause locken die Weihnachtsmärkte wieder und bringen die Menschen im Landkreis in adventliche Stimmung. symbolbild: dpa © Congress und Tourismus Zentrale

Nach zwei Jahren coronabedingter Einschränkungen können die Christkindlmärkte heuer wie gewohnt starten. Am ersten Adventswochenende geht es los – und im Landkreis ist viel geboten, auch Musik.

In Alling veranstaltet die Feuerwehr den 10. Christkindlmarkt am Hartplatz an der Sporthalle (Parsbergstraße). Geöffnet ist am Freitag, 17 bis 22 Uhr, am Samstag, 15 bis 22 Uhr, und am Sonntag, 14 bis 20 Uhr. Am Samstag und am Sonntag kommt um 18 Uhr der Nikolaus zu den Kindern. Auch viel Musik und eine lebende Krippe sind im Rahmenprogramm geboten. Die Böllerschützen eröffnen am Freitag den Markt.

In Aufkirchen lädt das Kinderhaus St. Georg am Freitag zu seinem Adventsbasar in den Pfarrhof ein. Geöffnet ist von 16 bis 20 Uhr.

In Eichenau findet am Freitag und am Samstag, jeweils ab 15 Uhr, in der Kleingartenanlage am Schreberweg ein Weihnachtsmarkt statt. Der Musikverein spielt. Ein Kinderkarussell ist aufgebaut, der Nikolaus kommt.

Der Bastelkreis St. Elisabeth aus Esting lädt zum Weihnachtsbasar im Pfarrsaal ein. Samstag ist von 14 bis 18 Uhr geöffnet, Sonntag, von 9 bis 12 Uhr.

In Fürstenfeldbruck startet der Christkindlmarkt am Viehmarktplatz am Freitag um 17 Uhr. Offizielle Eröffnung ist um 18.30 Uhr. Für vorweihnachtliche Stimmung sorgt der Posaunenchor der Erlöserkirche. Geöffnet ist bis 20 Uhr. Am Samstag ist von 13 bis 20 Uhr geöffnet. Nachmittags gibt es Kasperltheater. Um 19 Uhr treten die Brucker Perchten auf. Am Sonntag können die kleinen Besucher von 15 bis 18 Uhr im Kinderzelt basteln. Um 18 Uhr ist die Blasmusik Maisach zu hören.

Der Fürstenfelder Advent beginnt ebenfalls am Freitag um 14 Uhr. Rund 60 Aussteller präsentieren Weihnachtliches und Geschenkideen in der Tenne im Veranstaltungsforum. Draußen kann man es sich an Feuerschalen bequem machen. Öffnungszeiten und das Programm auf www.adventinfuerstenfeld.de.

Das Viscardi-Gymnasium lädt am Freitag zum Weihnachtsbasar ein. Von 14 bis 17 Uhr ist geöffnet.

Der etwas andere Brucker Adventsmarkt findet am Sonntag von 10 bis 16.30 Uhr, im Pfarrheim St. Bernhard statt. Dabei stellen sich gemeinnützige Organisationen vor. Ab 17 Uhr gibt es ein Adventssingen in St. Bernhard.

Der Christkindlmarkt vor der Stadthalle in Germering startet am Freitag um 17 Uhr. Offizielle Eröffnung ist um 18 Uhr mit dem ökumenischen Bläserkreis. Am Samstag hat der Markt von 14 bis 21 Uhr geöffnet, am Sonntag von 14 bis 20 Uhr. Am Sonntag ab 19 Uhr wird ein Lagerfeuer entzündet und die Brucker Perchten kommen.

Der Adventszauber im Innenhof von Johannes Bosco lockt am Freitag und Samstag, von 16.30 bis 22 Uhr.

In Germerswang gibt es Weihnachtliches und selbstgefertigte Adventskränze am Freitag ab 17 Uhr auf dem Parkplatz der Feuerwehr.

Beim Tag der offenen Tür an der Montessori-Schule in Günzlhofen am Samstag findet auch ein Weihnachtsmarkt (12 bis 16 Uhr) statt. Ab 13 und 14 Uhr gibt es Puppentheater.

In Gröbenzell laden der Ökumenische Sozialdienst und das Team des Bücherflohmarkts zum Adventsbasar ins Don-Bosco-Haus ein. Samstags ist geöffnet von 15 bis 21 Uhr, Sonntag von 10 bis 19 Uhr. Verkauft werden Weihnachts- und Kinderbücher sowie Weihnachtsdeko.

In Jesenwang wird es am Sonntag beim Adventssingen in der Willibaldkirche besinnlich. Das Konzert beginnt um 16 Uhr. Claus Huber liest Adventsgeschichten.

Der Weihnachtsmarkt auf Schloss Kaltenberg startet am Freitag um 16 Uhr. Auf dem gesamten Schlossgelände ist etwas geboten. Der Markt findet bis 18. Dezember jeweils von Freitag bis Sonntag statt. Öffnungszeiten: Freitag 16 bis 22 Uhr, Samstag 11.30 bis 22 Uhr, Sonntag, 11.30 bis 20 Uhr. Kartenverkauf an der Tageskasse oder auf www.schloss-kaltenberg-weihnachtsmarkt.de.

In Mammendorf gibt der Bläserkreis Da Capo am Sonntag ein Adventskonzert. Beginn ist um 17 Uhr im Bürgerhaus. Zeichner und Autor Tiki Küstenmacher ist zu Gast.

Weihnachtslieder selber singen kann man am Sonntag in Maisach auf dem Rathausplatz ab 18 Uhr. Die Sänger werden von Ernst Schusser und Claudia Harlacher vom Heimat- und Trachten verein angeleitet. Es gibt Glühwein und Punsch.

Der Kindergarten St. Ulrich Moorenweis veranstaltet am Samstag einen Adventsmarkt. Von 14 bis 17 Uhr werden Hand- und Bastelarbeiten sowie Adventskränze verkauft. Um 14 Uhr sorgt die Liedertafel Moorenweis für besinnliche Stimmung, und um 15.15 Uhr singen die Kindergarten-Kinder. Der Nikolaus kommt um 16 Uhr. Zudem wird für Kinder eine Kutschfahrt angeboten.

In Olching beginnt am Freitag der Christkindlmarkt auf dem Nöscherplatz. Geöffnet ist an allen vier Adventswochenenden. Freitag von 17 bis 20.30 Uhr, Samstag und Sonntag von 14 bis 20.30 Uhr. Neben einem vielfältigen Musikprogramm wird es in der „Offenen Hütte“ an jedem Wochenende wechselnde Angebote wie Motorsägenkünstler, Glasbläser, eine Künstlerin mit Holz- und Drechselarbeiten und einen Kunstschmied geben.

In Puchheim wird die Weihnachtszeit mit dem Sternderlmarkt beim PUC eingeläutet. Ein Rahmenprogramm mit Feuershow, Krippenspiel, Nikolaus-Besuch und musikalischen Darbietungen begleitet den Markt. Geöffnet ist Samstag von 14 bis 20 Uhr und Sonntag von 11 bis 18 Uhr.

Der Adventsmarkt der Auferstehungskirche findet am Samstag von 14 bis 20 Uhr auf dem Vorplatz der Kirche statt. Um 17 Uhr treten die Perchten auf.

In St. Ottilien erklingen am Samstag englische „Advent Carols“. Der Musikalische Adventsgottesdienst beginnt um 15.30 Uhr in der Klosterkirche.

In Zankenhausen organisiert die Feuerwehr am ersten Adventswochenende einen Christkindlmarkt an ihrem Haus. Geöffnet ist am Samstag von 15 bis 22 Uhr und am Sonntag von 14 bis 19 Uhr.

