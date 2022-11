Unterwegs mit einem Fahrlehrer: Das sind die kniffligsten Stellen auf Brucks Straßen

Von: Peter Loder

Fahrlehrer Fred Hermann kennt die Stellen, an denen man besonders gut aufpassen sollte. © Weber/Loder/Loder

Fahrlehrer sind Experten, wenn es um die gefährlichsten Stellen auf den Straßen von Fürstenfeldbruck geht. Für die Entschärfung einer besonders kniffligen Stelle haben die Fahrlehrer selbst in die Tasche gegriffen.

Fürstenfeldbruck – Fred Herrmann (59) ist seit 1988 Fahrlehrer in Fürstenfeldbruck. Zudem ist er Sprecher seiner etwa 20 Berufskollegen im Landkreis. Statt eines Fahrschülers nahm er diesmal einen Tagblatt-Reporter mit auf Tour.

Dass 70 Prozent der Fahrschüler den Führerschein nach durchschnittlich 35 Übungsstunden gleich im ersten Anlauf in der Tasche haben, sei eine Werbung für die Fahrlehrer. Und es liege daran, dass die heikelsten Passagen immer wieder angesteuert und noch an Ort und Stelle durchgepaukt würden. Viele gebe es nicht, sagt Herrmann. „Aber die wenigen haben es in sich.“

Mehrmals täglich zur Kaisersäule

So nimmt der 59-Jährige etwa mehrmals täglich Kurs auf die als Unfallschwerpunkt geltende Kaisersäulen-Kreuzung an der B 2 bei Puch. Egal von welcher Richtung aus in die vorfahrtsberechtigte Bundesstraße eingebogen wird: „Es ist ein Kreuz mit dieser Kreuzung.“ Für Hermann unverständlich, warum zwar immer mehr Kreisverkehre entstehen würden, aber ausgerechnet an dieser Stelle noch keiner gebaut wurde. „Dabei wäre es doch eigentlich planerisch ganz einfach und würde auch noch optisch Eindruck machen, wenn die Kaisersäule im zentralen Mittelpunkt steht und von den Autos umkreist wird.“ Übrigens: Noch mehr Eindruck auf den Fahrlehrer würde es machen, wenn Autofahrer beim Passieren der bereits bestehenden Kreisverkehre genauso konsequent den Blinker betätigen wie seine Schüler.

Rätsel um rote Streifen-Muster

Zwei Kilometer südlich der Kaisersäule – unterhalb der Eisenbahnbrücke bei der Abzweigung der Schöngeisinger Straße in die Buchenau – die nächste knifflige Stelle. Selbst Profi Fred Herrmann runzelt hier jedes Mal die Stirn und rätselt, was ihm die seit kurzem aufgemalten roten Querstreifen auf der Straße sagen wollen. Dass sie am Fahrbahnrand den Fahrradstreifen markieren, scheint klar. Doch sie verlaufen auch kreuz und quer über die Abbiegespuren.

Das würde nicht nur seine Schüler irritieren, sondern auch gereifte und erfahrene Autofahrer. „Das macht keinen Sinn, ist viel zu kompliziert und müsste auch im Sinne der Radfahrer ganz schnell wieder weg“, resümiert Hermann.

Viel logischer wäre da für den 59-Jährigen eine Querungshilfe für Fußgänger an der Hauptstraße. Doch die fehlt noch immer. Ohnehin sei Brucks Innenstadt für seine Fahrschüler eine echte Herausforderung.

Radspur hört plötzlich auf

Zum Beispiel auf Höhe des Hotel Post. Dort endet der Radfahrstreifen kurz vor der Kreuzung abrupt. Selbst wenn Radler aufmerksam und rücksichtsvoll fahren würden, seien sie beim geradeaus fahren an dieser Stelle gefährdet. Denn sie können sich mit Autos in die Quere kommen, die nach rechts in die Schöngeisinger Straße abbiegen. Das nächste, noch größere Problem in der Innenstadt folgt wenige Meter weiter: die Amperbrücke mit ihren engen Fahrspuren. Dort lässt sich aber kaum schnell Abhilfe schaffen.

Tempo 20 schwer zu erkennen

Noch relativ neu sind Trainingstouren in die Schöngeisinger Straße – entlang der neuen Tempo-20-Zone. Die Dosierung der ungewohnt niedrigen Geschwindigkeit ist dabei das kleinere Problem von Fahrschullehrer Herrmann. „Viel schlimmer ist, dass die Hinweisschilder so ungeschickt platziert wurden, dass sie nicht nur für meine Schüler schwer erkennbar sind“, sagt der 59-Jährige während der Fahrt. Mittlerweile hat die Stadt nachgebessert – mit Geschwindigkeits-Displays und weiteren Schildern.

Sicht-Falle an der TÜV-Ausfahrt

Einen weiteren heiklen Punkt haben die Fahrlehrer auf eigene Kosten entschärft: Jede Prüfungsfahrt beginnt auf dem TÜV-Gelände in der Hasenheide. Die Ausfahrt vom Betriebsgelände am Rudolf-Diesel-Ring ist sehr unübersichtlich. Ausgerechnet auf dem Weg zur Fahrerlaubnis hat es dort bereits einen Unfall gegeben. Inzwischen wurde dort für 900 Euro ein Verkehrsspiegel installiert. Seither ist die Ausfahrt unfallfreie Zone auf der Fahrt zum Lappen.