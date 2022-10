Eiserne Hochzeit: Die Liebesgeschichte begann an einem Faschingsdienstag

Von: Dieter Metzler

Stadtrat Franz Höfelsauer (r.) gratulierte dem Jubelpaar Anton und Gisela Baumann mit einem Geschenkkorb mit einem Buch über das Kloster Fürstenfeld und einer Flasche Sekt zum Anstoßen. © dieter metzler

Seit 65 Jahren sind Gisela und Anton Baumann verheiratet – ein Ehejubiläum, das nicht jedem Ehepaar vergönnt ist.

Fürstenfeldbruck – An ihrer Eisernen Hochzeit blicken sie mit Freude auf ein über ein halbes Jahrhundert gemeinsame und ereignisreiche Jahre zurück. Gefeiert wird noch mit der Familie, zu der drei Söhne, sechs Enkel und vier Urenkel zählen, in einem italienischen Restaurant in Bruck.

Vertrauen und Rücksicht

Gegenseitiges Vertrauen, Rücksicht und Verständnis für den anderen sowie Zufriedenheit sind das Erfolgsrezept für eine gute Ehe, sagen die beiden. Dieses pflegen sie seit dem ersten Kennenlernen. Denn als sich der 20-jährige Anton „Toni“ Baumann 1955 in der Kaserne beim Bundesgrenzschutz (BGS) in Amberg zum Dienstantritt meldete, begegnete ihm gleich am ersten Wochenende seine große Liebe Gisela. „Es war am Faschingsdienstag“, erzählt die Jubilarin. „Ich war als Chinesin kostümiert, als wir uns erstmals über den Weg liefen.“ Die damals 15-jährige kaufmännische Auszubildende und der BGS‘ler hatten nur noch Augen für einander.

In St. Magdalena

Zwei Jahre später läuteten in St. Magdalena in Bruck bereits die Hochzeitsglocken, denn da wohnte Gisela schon bei ihrem Toni in Bruck. Die ersten Ehejahre hatte das junge Paar viele Trennungen durchmachen müssen. Toni, der vom BGS zur Bundeswehr wechselte, wurde ständig versetzt. So lernte der Zeitsoldat Murnau, Freising und Mengen kennen, während Ehefrau Gisela die Söhne großzog.

Der gelernte Schreiner Baumann, der seine Ausbildung vor der BGS-Zeit beim Ausbesserungswerk der Bahn in Aubing absolviert hatte, verließ die Bundeswehr nach neun Jahren, schulte zum Buchhalter um, und verdingte sich als Lohnbuchhalter bei der Firma Hebel in Emmering. Sein langes Arbeitsleben beendete er schließlich als Buchhalter bei der Fachhochschule der Polizei.

Gisela Baumann hat, nachdem die drei Söhne das Elternhaus verlassen hatten, beim Emmeringer Fleischmarkt 13 Jahre gearbeitet. Anschließend war sie im Casino des Brucker Kreiskrankenhauses beschäftigt.

Fußball

Von frühester Kindheit bis ins hohe Alter gehörte das Fußballspielen zu Toni Baumanns großer Leidenschaft. Ab dem zwölften Lebensjahr kickte er beim SC Fürstenfeldbruck, bei dem er heute noch Mitglied ist. Nach seiner aktiven Zeit als Fußballer war er ein eifriger Stockschütze und Stammtischler, ebenso wie seine Gisela. Als gebürtiger Münchner schlägt Toni Baumanns Herz schon ein Leben lang für die „Blauen“ in der Landeshauptstadt.

Zum Ehejubiläum gratulierten nicht nur Familie und Freunde. „Selbst der Bundespräsident hat uns geschrieben und gratuliert“, sagte Toni Baumann und zeigte den Brief aus Berlin. „Und der Bayerische Ministerpräsident hat gar einen Wandkalender mit bayerischen Landschaftsmotiven geschickt.“

