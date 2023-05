Die guten Seelen der Vereine: Die Ukraine-Hilfe veränderte ihr Leben

Von: Lisa Fischer

Stefanie Klotz sortiert im Shelter auf dem Fliegerhorst die Spenden für den Verein. Auf Facebook und Instagram teilt sie die Aktionen mit der Außenwelt. © peter weber

Er ist einer der jüngeren Vereine in der Stadt. „Kurz mal helfen“ formierte sich aus der spontanen Aktion „Brucker helfen der Ukraine“. Ab Tag zwei nach dem Überfall Russlands helfen Freiwillige wie Stefanie Klotz. Ihr Leben hat sich seitdem um 180 Grad gedreht.

Fürstenfeldbruck – „Eigentlich wollte ich nur kurz mal helfen“, sagt Stefanie Klotz. Die 28-Jährige sieht sich in dem rund 350 Quadratmeter großen Shelter auf dem Fliegerhorst um. Statt Flugzeugen stehen entlang der gewölbten Wände stapelweise Kartons, zum Teil auf Paletten, daneben Kleidersäcke.

Orga

Aus der spontanen Hilfsaktion vor einem Jahr hat sich ein Verein entwickelt, der vor allem über die Social-Media-Kanäle Facebook und Instagram Mitglieder und Freunde auf dem Laufenden hält: Welche Spenden werden gebraucht? Wann fährt der nächste Transport nach Polen oder in die Ukraine? Wo sind Sammelstellen? Bilder und Videos zeigen – teils tief bewegend – wie es den ehrenamtlichen Lkw-Fahrern auf ihrer Tour nach Polen ergeht und wie es vor Ort aussieht.

Hinter all den Berichten steckt Stefanie Klotz, die gute Seele des Vereins. „Sie hat am Anfang der Initiative gesagt, sie übernimmt Social Media“, sagt die Vorsitzende Isabelle Priadka. „Seitdem hat sie sich wahnsinnig entwickelt von einer Person, die im Hintergrund war, zu einem Menschen, der viel Eigeninitiative zeigt, sich engagiert und selbstbewusst agiert.“ Und: „Sie hat ein ganz großes Herz für den Verein.“ Stefanie Klotz sind so viele anerkennende Worte gar nicht recht. „Ich fühle mich schlecht, weil ich zur guten Seele ernannt worden bin. Dabei sind wir alle gute Seelen“, sagt die 28-Jährige bescheiden.

Gegenseitige Hilfe

Alle Helfer im Verein seien zu einer großen Familie zusammengewachsen. „Streitereien gibt es nicht, wir reden miteinander“, sagt die Bruckerin. Und man helfe sich, wenn jemand sich überarbeitet hat oder die schlimmen Bilder und Erlebtes nicht mehr verkraftet.

„Wir waren alle mal an dem Punkt, wo wir komplett fertig waren“, erzählt Klotz. „Irgendwann hat es auch mich zerbröselt.“ Die 28-Jährige erwähnt einen Abend im vergangenen Sommer, als sie mit ihrer Familie beim Grillen im Garten saß. „Es war drei Monate nach dem Start der Initiative, kurz vor den Fürstenfelder Gartentagen. Plötzlich saß ich da und hab einfach nur noch geweint, weil ich nicht mehr konnte.“ In der großen Vereinsfamilie habe sie ihre Gefühle kommuniziert und mit einigen darüber geredet.

Bis zu diesem Punkt waren die Tage von Stefanie Klotz durchgetaktet. „Ich habe vormittags im Testzentrum am Veranstaltungsforum gearbeitet. Dann bin ich rüber in die Tenne und habe dort bis 14 Uhr bei der Spendensammlung geholfen“, erzählt sie. Anschließend hat sie ihre zehnjährige Tochter abgeholt und zur Oma gebracht. Dann fuhr sie zurück zur Tenne. Wenn ihre Tochter im Bett war, ging es online weiter. „Oft bis 1 Uhr nachts hab ich Zeit auf Facebook verbracht, Fotos und Texte gepostet, um alles zu dokumentieren.“

Bis dahin war die gelernte Pflegefachhelferin, die als Sozialassistentin in einem Kindergarten arbeitet, kaum in den Sozialen Netzwerken aktiv. „Ich habe nie etwas gepostet, nie kommentiert und habe mich dort eher im Hintergrund aufgehalten.“ Nach über einem Jahr ist sie fit in der Online-Arbeit. Und sie hat Unterstützung von Steffi Maurer, die ebenfalls Mitglied im Verein ist.

Tochter auch aktiv

Zusammen mit Vorstandsmitglied Claus Friedrich bildet Steffi Klotz das Event-Team des Vereins und kümmert sich neben Social Media auch um Flohmärkte und ähnliche Veranstaltungen, bei denen der Verein mitmacht. „Facebook und Instagram mache ich nur noch abends nebenbei“, sagt die gebürtige Bruckerin.

Ihre Aktivitäten für die Ukraine sind auch auf die Tochter übergeschwappt. „Jana hat sich mit rund 15 Freunden aus der Schule zusammengetan, um zu helfen“, berichtet Stefanie Klotz. „Wir machen Sachen selbst, häkeln, malen, basteln und Stricken mit dem Strickbrett“, erzählt die zehnjährige Jana. Alles wird an Ständen verkauft. Die Aktion läuft unter einem Namen. „Brucker helfen der Ukraine Kids“, erzählt die Viertklässlerin. Nachwuchsprobleme wird es bei dem jungen Verein mit rund 50 Mitgliedern also vorerst nicht geben.

Aus kurz mal helfen wird ein Verein

Wie Stefanie Klotz wollten auch andere Brucker im Februar 2022 nur kurz mal helfen. Im Garten der Bar „Unterhaus“ sammelten Helfer um Inhaber Patrick Gessner innerhalb weniger Stunden einen Berg an Spenden für die Ukraine. Vorausgegangen war ein Aufruf im sozialen Netzwerk Facebook in der spontan gegründeten Gruppe „Brucker helfen der Ukraine“.



Der Verein „Kurz mal helfen“ wurde kurzfristig gegründet. „Es war uns wichtig, weil wir eine Gemeinnützigkeit haben müssen, um Spenden zu sammeln“, sagt die Vorsitzende Isabelle Priadka. Aus 20 Gründungsmitgliedern wurden mittlerweile rund 50. Unzählige Fahrten mit Lkw, Sprinter und Autos vollbeladen mit Spenden haben seither stattgefunden. „Mittlerweile haben wir eine Kooperation mit MAN. Eine Helferin stellte den Kontakt her“, erzählt Priadka. Das Münchner Unternehmen stellt einen Sattelschlepper und übernimmt die Fahrtkosten.



In der Tenne

Der Verein zog im März 2022 vorübergehend in die Tenne im Veranstaltungsforum, wo die Spenden gesammelt und sortiert wurden. Dort konnten sich Flüchtlinge, die im Landkreis eingetroffen waren, mit dem Nötigsten eindecken. Als die Tenne für Veranstaltungen benötigt wurde, zogen die helfenden Brucker Ende März in die Räume des ehemaligen Modehaus Kohl. Dort war die Spendenannahme und -ausgabe bis Ende Juli beheimatet. Mittlerweile gibt es mehrere Annahmestellen im Landkreis. Infos gibt es auf der Webseite www.brucker-helfen-der-ukraine.de.



Aber nicht nur der Ukraine hilft der Verein „Kurz Mal helfen“. Vereinszweck ist laut Satzung unter anderem auch Hilfe für Katastrophenopfer. Auch nach den verheerenden Erdbeben in der Türkei und Syrien wurde eine Initiative gegründet. „Wir haben bei einer Sammelaktion in der Moschee in Bruck geholfen, unsere Erfahrung eingebracht und unser Sortiersystem gezeigt“, berichtet Priadka.

