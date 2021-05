Die Werke eines nimmermüden Künstlers

Zu Besuch bei Guido Zingerl

von Ulrike Osman

In einer Doppelausstellung zeigt das Brucker Kunsthaus Werke von Guido Zingerl. „Unsäglich und Sagenhaft“, so der Titel, ist ein Rundgang durch die zwei neusten Bilderzyklen des nimmermüden Malers, Zeichners und Karikaturisten.

Fürstenfeldbruck – Zuletzt gab es Zingerl-Ausstellungen stets zu Ehren seiner runden Geburtstage, doch solche Anlässe braucht es eigentlich nicht. Was der in Regensburg geborene, seit 1979 in Bruck ansässige, mehrfach ausgezeichnete Künstler auf die Leinwand (beziehungsweise auf Untergründe aus Holz) bringt, gehört viel öfter gezeigt und angeschaut. Er habe seit der letzten Ausstellung vor drei Jahren schon wieder einen Haufen Werke geschaffen, erzählt Zingerl.

Die „bösen Gedanken“ für neue Bilder gehen dem 88-Jährigen jedenfalls nicht aus. „Wenn man die Ziffern der Zahl 88 um 90 Grad dreht, hat man zweimal das Unendlichzeichen“, sagt Kunsthaus-Chef Gerhard Derriks. Das passt gut. Unendlich ist Zingerls Fundus an Themen und Ideen, unendlich seine Fähigkeit zum Zuspitzen, zum Entlarven und Auf-den-Punkt-Bringen von Missständen aller Art.

Das tut vor allem der erste der beiden ausgestellten Bilderzyklen. „Das Narrenschiff“ beschäftigt sich in 40 gemalten und gezeichneten Parabeln mit der Unbelehrbarkeit des Menschen, mit Gier und Grausamkeit, dem Bösen und Barbarischen in einer vermeintlich zivilisierten Welt. Da geht es um den „Atlantischen Genozid“, den europäische Eroberer an der einheimischen Bevölkerung Mittel- und Südamerikas begangen haben.

Die umgekehrte Migration in Richtung Europa wird im Gemälde „Fluchtpunkt“ thematisiert. Im Zentrum steht ein Totenkopf mit Narrenkappe, auf den alle Fluchtbewegungen der letzten gut 100 Jahre zulaufen – von der Kaiserzeit bis zum Neokolonialismus. Jedes Bild ist eine zingerl-typische Kombination aus Gemälde und Karikatur, unendlich detailreich und symbolträchtig.

Der zweite Bilderzyklus trägt den Titel „Das Geheimnis der Griechischen Eule“. Darin versetzt der Künstler die Götter und Helden der griechischen Mythologie an die Amper, verquickt sie mit der Geschichte des Klosters Fürstenfeld und mit der neueren Geschichte der Stadt Bruck. Es ist eine Mixtur, wie nur Zingerl sie zustande bringt. Da wird Odysseus von widrigen Föhnwinden mit seinem Schiff in die Amper getrieben. Apollon attackiert Achilles um ein Haar mit einer Kampfdrohne vom Fliegerhorst. Und aus dem Trojanischen Pferd kriechen nicht griechische Soldaten, sondern die Nazis.

Derweil arbeitet Zingerl längst an neuen Werken. Diesmal geht es um Ängste und Alpträume, die ihn ihm Laufe seines Lebens geplagt haben. Jeden Vormittag verbringt der Frühaufsteher in seinem Atelier. Und wenn ihm, so wie neulich, die Farbe und das gern von ihm verwendete Blattgold ausgehen und er auf Nachschub warten muss, dann zeichnet er halt. Denn ein Tag ohne Kunst ist ein verlorener Tag.

Die Doppelausstellung „Guido Zingerl – Unsäglich und Sagenhaft“ ist vom 14. Mai bis 13. Juni im Kunsthaus Fürstenfeldbruck zu sehen. Am Sonntag, 16. Mai, ist der Künstler ab 15 Uhr persönlich anwesend und freut sich auf Gespräche mit Besuchern.