Die Wirte der Edi-Bar prägten die Brucker Kneipenszene

Von: Hans Kürzl

Teilen

60 Jahre sind Antonia und Eduard Perzl verheiratet. Es gratulierten Tochter Linda (3.v.r.), Sohn Edi Perzl jun. (r.), Enkelin Emily und Stadtrat Franz Höfelsauer (l.). © Peter Weber

Als Wirte der Edi-Bar sind Antonia und Eduard Perzl in Bruck bekannt. Dementsprechend groß war der Kreis der Gratulanten zur Diamantenen Hochzeit.

Fürstenfeldbruck – DJs, Servicepersonal, Türsteher, Stammgäste von früher: Viele gute Bekannte und treue Wegbegleiter überbrachten Antonia und Eduard Perzl ihre guten Wünsche zur Diamantenen Hochzeit. Auch Stadtrat Franz Höfelsauer gratulierte. „Es ist schön, dass so viele Freunde mitfeiern“, freute sich Antonia Perzl. Sie legte liebevoll die Hand auf die Schulter ihres Mannes, einem geborenen Fürstenfeldbrucker. Es sei Bestätigung, dass man vieles richtig gemacht habe „und dass die Leute das nicht vergessen haben“. Immerhin war der Ort der Feier – die ehemalige „Edi-Bar 2“ in der Hasenheide – auch ein Teil ihres Lebens – wenngleich auch der wesentlich kleinere.

Der größere, in den Toni und Edi Perzl viel Herzblut gesteckt hatten, war die Edi-Bar an der Holzstraße. Zwischen 1962 und 2002 war sie eine angesagte Partylocation und der Ort, wo Generationen von Bruckern ihre Sturm- und Drangzeit auslebten. Der Kultstatus des Discotempels hat sich zumindest in vielen Erzählungen gehalten. Auch bei der Feier zur Diamanten Hochzeit wurden viele Erinnerungen ausgetauscht.

Die fand ein paar Tage nach dem Jubeldatum statt. Denn das Paar heiratete am 26. Juli 1963 in der Klosterkirche Fürstenfeld – vier Tage nach dem Geburtstag des jetzt 82-Jährigen. Die Ende 1943 in Bad Ischl im Salzkammergut geborene Braut war damals 19 Jahre alt.

Kennengelernt hatten sich die Beiden – wie sollte es anders sein – beim Tanzen. „Ich hab sie gesehen und gleich aufgefordert“, erinnert sich Edi Perzl. Und seine Frau hakt sich noch einmal bei ihm ein und macht ihm ein Kompliment: „Du warst ein ausgesprochen guter Tänzer.“ Das habe ihr sehr gefallen.

Seit der Hochzeit ist das Paar der Stadt Fürstenfeldbruck treu geblieben. Die Perzls haben etwa fünf Jahrzehnte lang die Party- und Kneipenszene mitgeprägt. Eine Tochter und ein Sohn machten die Familie komplett. Inzwischen ist ein Enkelkind dazu gekommen.

Abschalten vom Alltagsstress konnte das Paar bei regelmäßigen Ausflügen in die Berge. Das tat gut, denn Toni und Edi Perzl hatten auch Rückschläge zu verkraften. Denn die Bar, die sein inzwischen verstorbener Opa im Jahr 1951 eröffnet hatte, geriet mit der Zeit immer mehr ins Visier der Anwohner. Die Stadt sprach Halteverbote für die unmittelbare Umgebung der Edi-Bar aus. Zu einem späteren Zeitpunkt kam eine auf 24 Uhr verschärfte Sperrstunde dazu, was 2002 letztendlich das Aus für die Edi-Bar bedeutete.

(Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s jetzt auch in unserem regelmäßigen FFB-Newsletter.)

Doch es sollte nicht das Ende des Kummers bedeuten. Nach und nach wurden die Erinnerungen auch optisch ausgelöscht. Ein Brand im Mai 2004 verursachte große Schäden an Dachstuhl und Inneneinrichtung. Ende 2004 wurde das Haus endgültig abgerissen.

Das Paar überstand auch diese Phase gemeinsam. „Wir haben immer zusammengehalten und uns gegenseitig gestützt“, sagt Antonia Perzl. Das habe stets Kraft gegeben. Es müsse nicht immer das große Geheimrezept für eine lange und gute Ehe geben.