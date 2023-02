Dieb klaut Basketball-Trikots - und lässt Bargeld liegen

Der Einbruch gibt Rätsel auf. © Friso Gentsch

Dieser Einbruch gibt einige Rätsel auf: Ein rabiater Dieb hatte es am Dienstag offenbar gezielt auf Trikots aus der nordamerikanischen Basketball-Profiliga (NBA) abgesehen. Die Polizei ermittelt.

Fürstenfeldbruck – Am helllichten Tag drang der Einbrecher in eine Wohnung in einem Mehrparteienhaus an der Münchner Straße in Fürstenfeldbruck ein. Schon das gilt als äußerst ungewöhnlich. Denn die Chance, untertags in einem Mehrfamilienhaus jemandem zu begegnen, gilt als groß. Dazu kommt: Die Wohnung liegt nicht im Erdgeschoss, sondern im zweiten Stock, was den Fluchtweg minimiert.

Der Täter ging bei dem Einbruch auch noch relativ gewaltsam vor: Er trat einfach die Eingangstüre ein. Dann durchsuchte er alles. Die Beute: 15 Sporttrikots verschiedenster NBA-Mannschaften im Wert von 600 Euro. Gleichzeitig ließ der Dieb andere Wertgegenstände und sogar Bargeld einfach liegen, wie ein Sprecher der Polizei schilderte.

Der Täter muss am Dienstag, 14. Februar, zwischen 6.45 Uhr und 17.30 Uhr gekommen sein. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Bruck zu melden, Telefon (0 81 41) 61 20. st

