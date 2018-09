Dieser Sperrmüll gilt jetzt als Elektroschrott

Alte Fernseher oder Staubsauger landen seit vielen Jahren im Elektroschrott-Container auf dem Wertstoffhof. Doch jetzt hat sich das Gesetz geändert. Vieles, was bisher in den Sperrmüll kam, muss nun zum Elektroschrott – darunter auch Kurioses.

Fürstenfeldbruck – Wer in Zukunft alte Kleidung oder Möbel entsorgen will, sollte ganz genau darauf achten, ob darin elektrische Bestandteile enthalten sind. Seit dem 15. August gelten einige Änderungen beim Elektro- und Elektronikgerätegesetz (ElektroG). Durch den sogenannten „offenen Anwendungsbereich“ fallen alle elektrischen und elektronischen Geräte unter das ElektroG.

Dazu zählen zum Beispiel nun auch Badezimmerschränke mit fest verbauter Beleuchtung oder Sportschuhe mit blinkenden Lichtern. „Solche Geräte enthalten wertvolle Rohstoffe, wie Kupfer, Aluminium oder Gold“, erklärt Barabara Steinmetz. Deshalb dürfe man ausgediente Elektrogeräte nicht in den Hausmüll geben, so die Sprecherin des Abfallwirtschaftsbetriebs (AWB) des Landkreises.

Recycle man die Rohstoffe, schone man damit die natürlichen Ressourcen. „Außerdem können die Geräte gesundheitsgefährdende oder umweltschädliche Substanzen enthalten“, sagt Barbara Steinmetz. Alleine im Jahr 2017 wurden an den großen Wertstoffhöfen in den Städten und Gemeinden des Landkreis mehr als 1600 Tonnen Elektromüll entsorgt.

An allen diesen Sammelplätzen können Bürger jetzt ab sofort elektrisch betriebene Produkte aus privaten Haushalten kostenlos abgeben. Es wird wie bisher nach verschiedenen Sammelgruppen unterschieden. „Die Mitarbeiter an den Wertstoffhöfen helfen natürlich bei der richtigen Zuordnung“, betont die Zuständige für Öffentlichkeitsarbeit im AWB. Kühlgeräte, ölgefüllte Radiatoren und Wärmepumpentrockner könne man weiterhin nur an den Wertstoffhöfen in Fürstenfeldbruck, Germering, Gröbenzell, Jesenwang, Maisach und Mammendorf abgeben, so Barbara Steinmetz vom AWB.

Bei den Bürgern scheint sich die neue Regelung größtenteils bereits herumgesprochen haben. Sonderlich oft müssten seine Mitarbeiter nicht eingreifen, sagt Herbert Lommer, Er leitete die großen Wertstoffhöfe in Germering. Dennoch habe man gerade die Sperrmüll-Container besonders im Blick.

Dort landeten bis zu der Neuregelung die meisten Gegenstände, die jetzt zum Elektroschrott gehören. „Wir erklären den Leuten bei Bedarf, was in welchen Container gehört“, sagt Herbert Lommer.

Die Wertstoffhöfe sind aber nicht die einzigen Orte im Landkreis, wo Elektrogeräte abgegeben werden können. Seit 2016 besteht eine Rücknahmepflicht für den Einzel-, Versand- und Onlinehandel. Große Händler, die über mehr als 400 Quadratmeter Verkaufs- beziehungsweise Lagerfläche verfügen, sind zur kostenlosen Rücknahme von Elektroprodukten verpflichtet. „Große Geräte wie Kühlschränke und Fernseher müssen angenommen werden, wenn ein entsprechender Gegenstand neu gekauft wird“, erklärt Barbara Steinmetz vom AWB. Kleinere Geräte wie Rasierer, elektrische Zahnbürsten und Mobiltelefone könne man immer umsonst zurückgeben.

Vielleicht hilft die Neuregelung am Wertstoffhof, mehr Elektroschrott als bisher zu recyceln. Bisher geschieht das in Deutschland nicht einmal mit der Hälfte der Elektrogeräte. So gehen große Mengen wertvoller und knapper werdender Metalle unwiederbringlich verloren gehen. Aber auch Schadstoffe werden so nicht sicher entsorgt.

In den Geräten stecken Schwermetalle wie Quecksilber, Blei und Kadmium, aber auch Flammschutzmittel und FCKW. Für alle gilt: Sie können Gesundheit und Umwelt gefährden. Umgekehrt lassen sich aus Geräten auch wertvolle Stoffe gewinnen wie etwa Gold, Platin, Kupfer und sortenreine Kunststoffe.