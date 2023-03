Kostenlose App: Digitale Erinnerung an das Olympia-Attentat

Von: Lisa Fischer

Im Gebäude des Alten Towers beantwortete Landrat Thomas Karmasin Fragen von Schülern des Graf-Rasso-Gymnasiums. Die Elftklässler hatten sich im Unterricht mit dem Olympia-Attentat von 1972 auseinandergesetzt. © Lra FFB

Das Olympia-Attentat 1972 endete auf dem Fliegerhorst in Fürstenfeldbruck in einem Blutbad. Das, was vor über 50 Jahren passiert ist, darf nie in Vergessenheit geraten, mahnt Landrat Thomas Karmasin.

Fürstenfeldbruck – Das Landratsamt hat eine App entwickelt, mit der digitale Erinnerung jederzeit an jedem Ort möglich ist. Vor allem die Jüngeren sollen so erreicht werden.

Über ein halbes Jahr ist der Gedenktag zu „50 Jahre Olympia-Attentat“ nun her. Vor dem Alten Tower, dem Ort des Geschehens, versammelten sich am 5. September 2022 zahlreiche Politiker und Gäste neben Angehörigen der zwölf Opfer. Man darf das Geschehene nie vergessen, lautete der Tenor vieler Ansprachen. Das Gedenken ist seit September jederzeit an jedem Ort möglich, in Form eines digitalen Erinnerungsorts, den das Landratsamt als App zum Gedenktag veröffentlicht hatte. Vor allem die jüngeren Generationen will der Landkreis damit erreichen.

Attentat darf nicht in Vergessenheit geraten

„Was sich am 5. September 1972 abgespielt hat, darf nie im Dunklen der Geschichte verschwinden“, sagte Charlotte Knobloch, Präsidentin der Israelitischen Kultusgemeinde München und Oberbayern, nun sechs Monate nach der Gedenkveranstaltung am selben Ort – am Alten Tower. Dorthin hatte das Landratsamt geladen, um über die ersten Erfahrungen mit der App zu berichten.

„Ich freue mich ganz besonders über das Wiedersehen mit den Schülern des Graf-Rasso-Gymnasiums“, sprach Knobloch in Richtung der hinteren Zuhörer-Reihen. Die Elftklässler des W-Seminars Geschichte hatten sich im November im Rahmen der Gedenkaktion „Zwölf Monate – zwölf Namen“ mit dem Schicksal des getöteten Kampfrichters Yakov Springer auseinandergesetzt. Für ihre Recherche nutzten die Schüler auch den digitalen, virtuellen Erinnerungsort.

Bevor die Elftklässler jetzt im Rahmen der Veranstaltung persönlich das geschichtsträchtige Gelände um den Alten Tower erkunden durften, wandten sie sich mit Fragen an Landrat Thomas Karmasin. „Welche Bedeutung sollte dieses Ereignis für junge Leute und Bewohner des Landkreises haben?“, fragte ein Elftklässler. Es werde immer Menschen geben, die gewaltbereit sind, sagte der Landrat. Deshalb sei der Ort des Geschehens auch ein Lernort, um aus den Ereignissen zu lernen. „Wie sollte die Erinnerungsarbeit aussehen?“, fragte ein weiterer Schüler. Karmasin: „Mein Wunsch wäre, dass es so weitergeht. Dass sich auch eure Generation dafür interessiert und ihr wiederum andere dafür interessieren könnt.“ Man sollte immer im Hinterkopf behalten, dass das was auf dem Fliegerhorst passiert ist, Teil der Fürstenfeldbrucker Geschichte ist, so Karmasin.

Im Unterricht bisher sporadisch behandelt

Im Lehrplan sei das Olympia-Attentat bislang sporadisch behandelt worden, sagte Wolfgang Seufert, Lehrer der Elftklässler. Mittlerweile gebe es Anknüpfungspunkte beim Thema Außenkonflikt, um mit den Schülern auch über die Geschehnisse in Fürstenfeldbruck zu sprechen. Besonders freute er sich, dass seine Schüler den Fliegerhorst besuchen dürfen. „Alles, was sie bis heute nur theoretisch gelernt haben, können sie jetzt hier sehen“, sagte Seufert.

Nach dem Abzug der Bundeswehr soll der Ort in Zukunft als Erinnerungsort auch der breiten Bevölkerung zur Verfügung stehen. „So lange wollten wir aber nicht warten“, sagte Karmasin. „Deshalb haben wir uns entschieden, einen virtuellen Erinnerungsort zu machen.“

Seit September haben bereits mehr als 4600 Nutzer aus 70 verschiedenen Ländern die Webseite besucht, die App wurde mehr als 1100 Mal heruntergeladen, sagte Karmasin. Nun müsse man den digitalen Erinnerungsort bekannter machen – vor allem bei der Jugend.

So funktioniert der digitale Erinnerungsort

In der kostenlosen App „Erinnerungsort 72“ kann jeder Nutzer, ob er sich in der Schule, im Zug oder zuhause auf der Couch befindet, per Klick digital auf das Fliegerhorst-Gelände befördern. Hauptaugenmerk sind sieben Stationen rund um den Alten Tower, wie beispielsweise „Gedenkstätte“, „Flugzeug“ oder „Helikopter“.



Wählt der Nutzer eine Station aus und startet den digitalen Rundgang, werden aktuelle Aufnahmen der jeweiligen Station gezeigt, so als stünde man direkt vor Ort. Zu jeder Station erklärt ein Erzähler, was hier am 5. September 1972 geschehen ist, dazu gibt es Informationen an einem virtuellen Klemmbrett oder historische Aufnahmen von dem Ort. Alle Informationen aus der App gibt es auch auf der Webseite www.erinnerungsort-fuerstenfeldbruck1972.de.

