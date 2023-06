Neuer Fahrgast-Service: Digitale Infos an ausgewählten Bushaltestellen

Von: Thomas Steinhardt

Die neuen Anzeige-Tafeln für das Digitale Fahrgastinformationssystem an ausgewählten Bushalte-stellen in der Stadt Fürstenfeldbruck präsentierten am 5. Juni 2023 die Projektbeteiligten (v. l.) Stadtrat und Verkehrsreferent Mirko Pötzsch, Martina Drechsler, stv. Landrätin des Landkreises Fürstenfeldbruck, Christian Götz, Oberbürgermeister der Stadt Fürstenfeldbruck, Monika Beirer, stv. Leitung Stabsstelle ÖPNV Landratsamt Fürstenfeldbruck, Detlev Metzner, Leitung Regional-bus Münchner Verkehrs- und Tarifverbund GmbH und Miramontes Montserrat, Verkehrsplanung und Mobilitätsmanagement Stadt Fürstenfeldbruck. © Stadt FFB

Die ersten Bushaltestellen im Stadtgebiet Fürstenfeldbruck sind mit digitalen Anzeigetafeln ausgestattet worden. Sie liefern Echtzeit-Infos zum öffentlichen Personen-Nahverkehr.

Fürstenfeldbruck - „Die Zukunft digitaler Nahverkehr hat im Landkreis Fürstenfeldbruck einen weiteren Meilenstein erreicht“, heißt es in einer Mitteilung der Stadt: Seit Mitte Februar 2023 sind die ersten Bushaltestellen mit Echtzeitdaten über ein Dynamisches Fahrgast-Informationssystem (DFI) für den Regionalbusverkehr im MVV-Verbundraum ausgestattet worden, unter anderem bereits in Grafrath oder Eichenau. Jetzt bietet auch die Stadt Fürstenfeldbruck den Fahrgast-Service an.

Störungen

Dynamische Fahrgastinformation (DFI) bezeichnet im öffentlichen Nahverkehr die elektronische Übermittlung von Plan- und Echtzeitdaten zur Information des Fahrgasts, erklärt eine Sprecherin der Stadt. Dazu gehören nicht nur Nachrichten zu Abfahrtszeiten, sondern auch Auskünfte zu Verzögerungen und eventuellen Störungen. Ab sofort werden über sogenannte DFI-Anzeiger die Fahrgäste an ausgewählten Bushaltestellen auch in der Stadt Fürstenfeldbruck aktuell informiert.

Hier stehen die Displays

Der Grundstein wurde im Februar 2020 in der Sitzung des Ausschusses Umwelt, Verkehr und Tiefbau gelegt, in der beschlossen wurde, DFI-Anzeigetafeln an vier ÖPNV-Haltestellen zu installieren: an den beiden S-Bahnhöfen Fürstenfeldbruck und Buchenau, am Hauptplatz und in der Schöngeisinger Straße auf Höhe des Viehmarktplatzes.

Die ersten Anzeigetafeln haben eine Bildschirmgröße von 32 Zoll und wurden bereits an drei der vier genannten Standorte aufgestellt. Dieses Jahr sollen zusätzlich größere Anzeigetafeln (65 Zoll) an den beiden Bahnhöfen installiert werden, erklärt die Sprecherin. Die Gesamtkosten für die insgesamt acht DFI-Anzeigetafeln belaufen sich auf rund 160 000 Euro, wobei eine Förderung von bis zu 80 Prozent von der Regierung von Oberbayern bereits zugesagt worden sei.

Verkehrswende

„Um den ÖPNV für die Bürger und auch die Außenwirkung von Fürstenfeldbruck zu verbessern, ist es aus unserer Sicht wichtig, dass ein ‚Dynamisches Fahrgast-Informationssystem’ angeboten wird. Die Informationen in Echtzeit über die Abfahrt von Bussen und Bahnen werden den Komfort und die Attraktivität für Fahrgäste spürbar erhöhen. Wir bedanken uns ganz herzlich bei der MVV GmbH und dem Landratsamt Fürstenfeldbruck für die gute Zusammenarbeit“, so Fürstenfeldbrucks Oberbürgermeister Christian Götz.

Bis zu neun weitere Städte und Gemeinden bieten künftig ihren Fahrgästen diesen vom Landkreis Fürstenfeldbruck initiierten Dienst an. Bei der Koordination, bei Ausschreibungen und Verträgen für das Projekt unterstützt die Stabsstelle Öffentlicher Personennah-verkehr (ÖPNV) im Landratsamt Fürstenfeldbruck die Kommunen.

Das sagt der MVV

„Das Dynamische Fahrgastinformationssystem bringt verlässliche Echtzeitinformationen an die Haltestellen und erleichtert gerade Fahrgästen die die öffentlichen Verkehrsmittel (noch) selten nutzen die Orientierung, denn mit einem Blick kann man erkennen wann und wo ‚mein’ Bus fährt. Nur wenn Fahrgäste sich auf die öffentlichen Verkehrsmittel verlassen können und Informationen unkompliziert verfügbar sind, steigen sie dauerhaft auf den öffentlichen Nahverkehr um. Ein weiterer Schritt auf dem Weg zur Verkehrswende“, so Detlev Metzner, Leiter Regionalbusverkehr bei der MVV GmbH.

Text to speech

Der Landkreis Fürstenfeldbruck hatte bereits 2018 entschieden, am Projekt „Dynamische Fahrgastinformationen im MVV“ teilzunehmen. Es handelt sich um ein Hintergrundsystem für unterschiedlich ausgestattete Displays mit jeweiligen Ankunfts- und/oder Abfahrtszeiten für Linienverkehre (Bus, Bahn, On-Demand RufTaxi). Dem Zwei-Sinne-Prinzip wird mit einer Text-To-Speech-Sprachausgabe Rechnung getragen, ein weiterer Schritt zur barrierefreien Ausstattung, erklärt die Sprecherin der Stadt. Gemeinsam mit den beteiligten Kommunen werde der Landkreis Fürstenfeldbruck im Regionalbusverkehr Haltestellen und wichtige Umsteigepunkte mit diesen Anzeigern ausstatten. Das erforderliche Hintergrundsystem zur Steuerung und Überwachung der Anlagen werde beim MVV betrieben, von den Verbundlandkreisen finanziert und vom Freistaat Bayern gefördert. Die Maßnahme soll bis Mitte 2026 abgeschlossen sein.

