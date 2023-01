Digitale Krankschreibung: Noch hakt es

Von: Tobias Gehre

Mit dem gelben Zettel mussten Angestellte bisher ihre Arbeitsunfähigkeit nachweisen. Damit ist es jetzt vorbei. Doch die Umstellung auf das digitale Verfahren läuft noch nicht rund. © Jens Büttner

Der gelbe Zettel hat ausgedient. Seit Jahresbeginn bekommen Arbeitgeber Krankschreibungen ihrer Angestellten auf elektronischem Weg. So ganz will das aber noch nicht funktionieren. Und viele befürchten mehr Aufwand.

Landkreis – Die Nase trieft, die Glieder schmerzen. Arbeiten? Unmöglich. Es folgt der Gang zum Arzt samt Krankschreibung. Doch den gelben Zettel, den Angestellte bisher ihrem Arbeitgeber zukommen lassen mussten, gibt es seit Jahresbeginn eigentlich nicht mehr. Stattdessen meldet der Arzt die sogenannte Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung (AU) an die Krankenkasse des Patienten. Dort kann sie dann der Arbeitgeber abrufen.

Diese lange herbeigesehnte Digitalisierung im Gesundheitsbereich soll helfen, Papier zu vermeiden und den Prozess der Krankschreibung zu vereinfachen. Der Bundesverband mittelständische Wirtschaft (BVMW), der sich für Mittelstands-Unternehmen einsetzt, befürchtet allerdings zusätzlichen bürokratischen Aufwand – vor allem in der Anfangsphase.

Tatsächlich haben Unternehmen und Ärzte ihre liebe Mühe mit der neuen Regelung. „Für die Sparkasse ist es – wie bei der Einführung aller neuen Prozesse – am Anfang ein zusätzlicher Aufwand, da die Systeme von Arzt, Krankenkasse und Arbeitgeber fehlerfrei kommunizieren müssen“, erklärt der Sprecher der Brucker Sparkasse, Dirk Hoogen. Das Geldinstitut hat sich deshalb Hilfe geholt – in Form des IT-Dienstleisters aller Sparkassen, der Finanz Informatik (FI). Das EDV-System habe sich schon seit einigen Monaten in einer Testphase befunden, so dass sich die Mitarbeiter in der Personalabteilung mit den neuen Arbeitsschritten vertraut machen konnten.

Sinnvoll, aber noch nicht ausgereift

Generell sieht man die neue Regelung bei der Sparkasse aber positiv. Sie stärke den Persönlichkeitsschutz der Mitarbeiter. „Zudem ist die eAU ein weiterer Schritt zur Digitalisierung von Prozessen und zur Vermeidung von Papier, was ein Beitrag zur Nachhaltigkeit ist“, so Dirk Hoogen.

So sieht es auch Frank Röhner, der gemeinsam mit Ganimete Halimi die Geschäfte beim Modegeschäft Fuchsweber in Fürstenfeldbruck führt. „Das ist sicherlich sinnvoll und erleichtert den Datenaustausch“, sagt Röhner. Noch flattern bei Fuchsweber aber wie bisher gelbe Zettel ins Haus, wenn einer der 36 Mitarbeiter krank ist. Die Ärzte seien schlicht noch nicht so weit. Deshalb könne man auch noch nicht sagen, ob man in Zukunft mehr Aufwand habe. „Wir hängen da ein bisschen noch in der Luft“, so Röhner.

Dass die Umsetzung in den Arztpraxen alles andere als einfach ist, bestätigt auch der Eichenauer Allgemeinmediziner Dr. Alexander Wiedemann. Es gebe immer wieder Situationen, in denen die für die Übermittlung notwendige Software streike. Dann mache die Krankschreibung eines Patienten sogar mehr Arbeit als zuvor. Jetzt hofft der Mediziner, dass die Kinderkrankheiten der neuen Technik möglichst bald überwunden sind. Das tun auch die Firmenchefs – und natürlich hoffen sie, dass das Verfahren möglichst selten zum Einsatz kommen muss.

