65 Jahre verheiratet: Diplomatie ist der Schlüssel ihrer langen Ehe

Auf das Jubelpaar: OB Erich Raff gratulierte Gisela und Anton Littel zum 65. Hochzeitstag. © PETER WEBER

Gisela und Anton Littel haben sich in der Holledau kennengelernt – nun feierten sie in Bruck Eiserne Hochzeit.

Fürstenfeldbruck – 65 Jahre sind Gisela (88) und Anton (89) Littel aus Fürstenfeldbruck bereits verheiratet und feierten nun Eiserne Hochzeit. Kennengelernt haben sich die beiden vor 69 Jahren in der Holledau, gefunkt hat es ein wenig später. 1957 folgte die Heirat.

„Die beiden waren ein so schönes Pärchen“, erinnert sich Gisela Littels jüngere Schwester Inge, die neben Oberbürgermeister Erich Raff dem Jubelpaar persönlich gratulierte. „Anton war ein hübscher Mann, und meine Schwester hatte so wunderschöne blonde Locken.“

Der Schrebergarten

Der 88-jährigen Jubilarin sind das zu viele Komplimente: Diese Zeiten wären vorbei, sagt sie. „Im Alter muss man nicht mehr schön sein, nur glücklich.“ Und das sei sie, so die 88-Jährige: „Ich bin dankbar und zufrieden und das gibt mir ein inneres Glücksgefühl.“

Was ihren Mann glücklich macht, weiß Gisela Littel auch: sein Schrebergarten. Dort verbringt er seine Freizeit am liebsten, pflanzt und erntet Gemüse und pflegt seine Blumen. Früher wäre ihm alles einfacher von der Hand gegangen. Aber schlimm fände er das nicht, sagt der 89-Jährige: „Dann muss ich halt jetzt öfter Pause machen“, sagt Anton Littel und lacht.

Früher, erzählt das Ehepaar Littel, wären sie gerne vereist: „Wir waren in Spanien und sehr oft in Griechenland und Ungarn“, sagt Gisela Littel, die 30 Jahre lang in einem großen Schuhhaus arbeitete. Besonders schöne Erinnerungen hätten sie jedoch an ihre Reise nach Schottland und das dortige Whiskey-Angebot.

Gemeinsame Erinnerungen und viele schöne Momente prägen die vergangenen 65 Jahre des Ehepaares. Besonders liebe Anton an seiner Frau, dass sie all die Jahre über immer kompromisslos für ihn da gewesen wäre. „Und natürlich die Treue.“

Gisela Littel muss nicht lange überlegen, was sie besonders an ihrem Gatten liebt: „Dass ich mich immer auf ihn verlassen kann.“ Wenn er sage, er komme um eine bestimmte Uhrzeit nach Hause, dann sei er auch pünktlich daheim. Einmal, erinnert sich Gisela Littel, wäre ihr Mann, der als Karosseriebauer arbeitete, zwei Stunden verspätet angekommen – wegen Glatteis: „Mir war die ganze Zeit bange, als ich auf ihn gewartet habe.“ Gott sei Dank sei alles gut gegangen.

Verständnis haben

Aufeinander aufpassen und Verständnis für den anderen haben, das sei in einer Ehe wichtig. Da ist sich das Paar einig. „Wenn man eine gute Ehe führen will, dann darf man nicht egoistisch sein“, rät Gisela Littel. „Und diplomatisch vor allem.“ Das wäre nicht nur als Politiker wichtig, fügt sie mit Blick auf OB Erich Raff hinzu und lächelt verschmitzt.

Eigene Kinder und Enkelkinder hat das Ehepaar nicht. Dafür aber eine große Familie, mit Neffen und Nichten, für die sie immer da seien, sagt Gisela Littels Schwester Inge: „Sie haben immer viel für die Familie getan, waren immer hilfsbereit und sind es noch.“ CHRISTINA STROBL

