Umbau der B2 in Fürstenfeldbruck: Diskussion um denkbare Radwegbreiten

Von: Lisa Fischer

Ein Fahrradstreifen. © dpa

Die Augsburger Straße in Bruck soll saniert und ausgebaut werden. Doch wie breit sollen Fahrradstreifen sein?

Fürstenfeldbruck – Für den Abschnitt zwischen der Straße Am Ährenfeld und der Maisacher Straße hatte die Stadtverwaltung im Ausschuss für Umwelt, Verkehr und Tiefbau einen Vorentwurf präsentiert. Er umfasst sieben Knotenpunkte.

Insgesamt sei eine Fahrbahnbreite von sieben Metern mit beidseitigen Radwegen (2,50 Meter breit) und Gehwegen (2,30 Meter) angestrebt, erklärte ein Sprecher des mit der Planung beauftragten Büros Mayr bei der Vorstellung im Ausschuss. Das sei jedoch nicht immer umsetzbar, da die vorhandene Straßenraumbreite teilweise zu schmal ist. Deshalb wurden in einigen Bereichen die Radwege auf 2,10 und die Gehwege auf 1,80 Meter Breite reduziert oder teilweise gemeinsame Geh- und Radwege eingeplant.

Am Knotenpunkt

So zum Beispiel am Knotenpunkt Am Ährenfeld/Augsburger Straße: Hier wird laut Planung der beidseitige Radverkehr vom Schutzstreifen auf einen gemeinsamen Geh- und Radweg geführt, genauso am Knotenpunkt Marthabräu-/Kapellenstraße.

Um die Mindestbreite in möglichst wenigen und kurzen Teilbereiche zu unterschreiten, muss die Stadt an vier Stellen Grund erwerben. Bisher habe laut Verwaltung ein Eigentümer im Bereich Nordend-/Kronprinz-Rupprecht-Straße dem Verkauf zugestimmt. Zwei Eigentümer auf Höhe der abknickenden B 2, sowie am Eck Marthabräu-/Kapellenstraße hätten die Anfrage abgelehnt. Mit einem vierten Eigentümer im Bereich der Marthabräu-/Kapellenstraße seien die Verhandlungen „sehr schwierig und enorm zeitaufwändig“, heißt es in dem Sachvortrag.

Deshalb wurde im Ausschuss die dritte Planungsvariante ohne Grunderwerb vorgestellt, bei der sich die genannten Engstellen ergeben würden. Bauamtsleiter Johannes Dachsel kündigte an, dass es in nächster Zeit einen Termin geben wird, bei dem sich Planer und Eigentümer noch einmal zusammensetzen.

OB und Alexa Zierl dafür

Während OB Erich Raff (CSU) und Alexa Zierl (ÖDP) die Planungen begrüßten, war Thomas Brückner damit nicht einverstanden. „Wenn man bedenkt, dass wir eine Verkehrswende haben und sich der Radverkehr verdoppelt, dann kann man das nicht auf schmalen Wegen machen“, sagte der Grünen-Stadtrat. Sieben Meter für eine Fahrbahn einzuberechnen, sei zu viel.

Brückner schlug im Gegenzug vor, an den Engstellen auf 6,50 Meter zu reduzieren. Doch eine Breite von sieben Meter sei zulässig, da es sich bei der Ausgburger Straße um eine Bundesstraße handelt, hieß es seitens des Planungsbüros Mayr. Bei 11 000 Fahrzeugen täglich sowie Bussen, die sich in dem Abschnitt begegnen, habe man ein „massives Verkehrsproblem“, wenn die Fahrbahnbreite reduziert wird, erklärte Johannes Riedelsheimer vom Staatlichen Bauamt Freising.

Der Vorentwurf wurde vom Verkehrsausschuss mit 11:4 Stimmen genehmigt. Auf Antrag von Brückner wurde zudem beschlossen, ab der Philipp-Weiß-Straße bis zur Einmündung Dachauer Straße beidseitige Radfahr- oder Schutzstreifen fortzuführen.

