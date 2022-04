Legendäres Dolomiti: Kinder der Eis-Pioniere sagen Arrivederci

Von: Peter Loder

Teilen

Die dritte Eisdiele eröffnete Luigi Pillon 1996 in Olching. Tochter Antonella (l.) übernahm die Geschäftsführung. Jetzt sind sie und ihre längst erwachsene Tochter Federica in die alte Heimat der Eltern und Großeltern zurückgekehrt. © mm

1959 hatte die Familie Pillon die erste italienische Eisdiele im Landkreis gegründet. Mehr als sechs Jahrzehnte und zwei Generationen später haben die Nachkommen der „Dolomiti“-Dynastie nun ihre oberbayerische Wahlheimat verlassen und sind wieder dorthin gezogen, wo alles begonnen hat: nach Longarone in der Provinz Venetien.

Landkreis – Antonella de Peron ist die Tochter von Firmengründer Luigi Pillon. Der Eisdielen-Patriarch und seine Ehefrau Genoveffa sind bereits vor mehr als 20 Jahren verstorben. Doch ihr in Fürstenfeldbruck entstandenes Lebenswerk wurde von der Tochter fortgesetzt – bis jetzt. Denn nun haben Antonella und ihr Ehemann das Rentenalter erreicht: „Jetzt wollen wir die Zeit genießen.“

Nachdem die beiden Brucker Standorte schon vor etlichen Jahren an neue Besitzer mit italienischen Wurzeln übergegangen sind, wurden auch fürs Olchinger „Dolomiti“ Nachfolger gefunden. Nach der Schlüsselübergabe an Janice und Sergio Jardim de Melo und den letzten Umzugstransporten nach Italien sind Antonella und Andrea de Peron mittlerweile wieder in Longarone daheim.

(Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s jetzt auch in unserem regelmäßigen FFB-Newsletter.)

Womit sich der Kreis geschlossen hat. Denn in dem 5200-Seelen-Örtchen hatte 1903 die „Dolomiti“-Geschichte begonnen, als sich Oma Maria auf nach Wien machte, wo damals die Wiege der kaiserlichen Eiskonditoren stand. Tochter Genoveffa und ihr Ehemann Luigi Pillon setzten die Tradition fort. „Gigi“, wie der Familienvater genannt wurde, arbeitete 1956 als Eisverkäufer im „Rialto“ an der Leopoldstraße, einer der damals angesagten Treffpunkte in München.

Rezepte streng geheim

Obwohl die Rezepte streng geheim waren, erlernte er die Kunst der Eisherstellung und wollte sich unbedingt selbstständig machen. Sein Mentor und Arbeitgeber riet ihm aber davor ab, ausgerechnet in Fürstenfeldbruck eine Eisdiele zu eröffnen. Die Stadt wäre zu klein. Aber Luigi erinnerte die landwirtschaftliche Gegend und das Rauschen der Amper an seine Kindheit, als er an den Ufern des Piave-Flusses spielte.

Als direkt an der Amper ein geeignetes Gebäude gefunden war, eröffnete er am 5. März 1959 an der Hauptstraße das damals erste nicht-deutsche Lokal im Landkreis. Und anders als prophezeit, zeigte Bruck wahre Größe. Mehr noch: Trotz des großen Platzangebotes auf zwei Stockwerken standen die Menschen bei der Eröffnung bis über die Brücke an.

Weil Schalen und Becher nicht ausreichten, wurde das Eis auch in Cola-Gläsern serviert. Das 1959 entstandene Firmen-Logo zeigt die „Drei Zinnen von Lavaredo“, das Wahrzeichen der Dolomiten, mit zwei Eisbechern und einem dampfenden Espresso. Alle Familienmitglieder waren ins Geschäft eingespannt.

Bei der Schlüsselübergabe: Janice und Sergio Jardim de Melo (r.) haben das Dolomiti von Antonella und Andrea de Peron (l.) übernommen. © mm

Das „Dolomiti“ entwickelte sich in den 1970er-Jahren zu einem Hotspot: Morgens trafen sich die Rentner auf einen Cappuccino, nachmittags kamen Familien zum Eisessen, abends die Jugend, die danach in die Edi-Bar, die Tenne oder ins Casino weiterzog. Immer mittendrin: die Pillon-Eltern mit ihren Kindern Antonella und Umberto. 1966 eröffneten sie dann eine zweite, noch heute unter anderer Führung bestehende Filiale in Fürstenfeldbruck an der Augsburger Straße.

1972 zu den Olympischen Spielen in München wurde die Fackel, die Luigi Pillon 16 Jahre zuvor bei den Winterspielen in Cortina selbst getragen hat, in der Eisdiele ausgestellt.

An der Amperbrücke

Nach dem Verkauf des historischen Eiscafés an der Amperbrücke (heute das „Al Ponte“), übernahm die Familie 1985 das unter dem Namen „Capri“ bestehende Lokal in Olchings Hauptstraße und taufte es ins bewährte „Dolomiti“ um. Geführt wurde es seitdem von Tochter Antonella und Ehemann Andrea de Peron. Nachdem deren beide Kinder nun ihr Studium beendet haben und ihre berufliche Zukunft nicht in der Eisproduktion sehen, hat sich das Paar zur Rückkehr in die Heimat entschlossen.

„Wir sind den Mitbürgern in Olching und im Landkreis sehr dankbar, dass wir über Jahrzehnte Teil von ihnen sein durften.“ Doch nun sei es an der Zeit, „an uns zu denken“, sagen Antonella und Andrea de Peron. „Wir haben noch nie einen Sommer erlebt, waren in der schönsten Jahreszeit immer im Geschäft und auch in der Winterpause stets beschäftigt. Wir kennen kein Baden oder Grillen mit Freunden.“

Das soll sich in Longarone mitten in den Dolomiten ändern, wo die „Dolomiti“-Erben nun wieder daheim sind. 1963 wurde das Örtchen durch einen Erdrutsch vollständig zerstört. Das Elternhaus der Pillons war damals das einzige Gebäude, das die Katastrophe überstand. Nun leben die Urenkel gleich nebenan. „Vom Fenster aus sehe ich das Grab meiner Eltern.“

Doch das Vermächtnis von Papa Luigi lebt weiter. Denn sein streng gehütetes Geheimrezept fürs Original-„Dolomiti“-Eis hat die Tochter mit in die Heimat genommen. „Vielleicht brauchen es die Kinder doch noch mal.“

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus dem Landkreis Fürstenfeldbruck finden Sie auf Merkur.de/Fürstenfeldbruck.