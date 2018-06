Don Pedro ist z’ruck in Bruck

Saludos, Amigos! Don Pedro is z’ruck in Bruck!

Das Hola der Stammtischbrüder war groß, als sich Peter Schreck bei seiner Stippvisite in der alten Heimat direkt vom Memminger Flughafen dorthin chauffieren ließ, wo er am liebsten sitzt – in einer boarischen Wirtsstubn. Genauer in der von seinem Maisacher Bräu-Spezl Harry Faul. Vor zehn Jahren war der aus Esting stammende Gastronom mit seiner Frau Bärbel nach Spanien ausgewandert, wohnt dort in der „Villa Schreck“ und hat in der Nähe von Benidorm ein Lokal eröffnet. Im „Perro Locco“ (Verrückter Hund) in dem Örtchen L’Alfàs del Pi werden seitdem Urlauber und Domizil-Deutsche mit Schweinsbraten und Semmelknödel versorgt. Dahoam in Bayern gab’s jetzt erst mal Weißwürst’. Am Samstag düst Don Pedro wieder heim „ins kalte Spanien“. Oh Schreck, komm’ aba boid moi wieda z’ruck.